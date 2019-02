Annuncio

Annuncio

Per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio, l'Oroscopo prevede situazioni molto diverse diverse per i dodici segni zodiacali. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: non vivrete un periodo semplice e neanche fortunato, ma avete dalla vostra parte una forza di volontà non comune che molto spesso vi ha tirato fuori dai guai. Dunque dovete tenere duro e guardare avanti.

Toro: siete persone abituate a lottare, ma in questo periodo non vi servirà, perché tutto sembrerà procedere per il verso giusto e del resto l'oroscopo dell'anno 2019 è particolarmente positivo per il segno. Approfittatene per fare qualche viaggio in più.

Gemelli: la vostra ambiguità di fondo (del resto siete un segno "doppio") potrebbe causarvi alcuni problemi in questa fase dell'anno. Verso fine mese, però, la situazione potrebbe migliorare sensibilmente, specialmente per quanto riguarda l'aspetto finanziario.

Annuncio

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: fate attenzione alla dieta perché ultimamente state ingrassando vistosamente e soprattutto state mangiando male. Per rimettersi in forma è consigliabile riprendere a fare sport con una certa continuità.

Leone: il vostro grande cuore vi porterà una volta ancora ad affrontare una situazione piuttosto delicata con grande forza d'animo. Sarete un esempio per tutti.

Vergine: ad essere troppo buoni si rischia spesso di fare la figura degli sciocchi e sarà esattamente quello che vi accadrà nella settimana dall'11 al 17 febbraio.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: nulla di nuovo sotto il sole anche in questo periodo: quando vi deciderete a cambiare il vostro modo di rapportarsi agli altri?

Scorpione: quando il gioco si fa duro emerge la personalità dei singoli e si vede di che pasta sono fatti tutti coloro i quali si atteggiano a persone forti senza esserlo davvero: se non volete fare questa brutta figura, dovrete soprattutto avere la capacità di essere voi stessi.

Annuncio

Magari farete qualche passo sbagliato, ma almeno sarete rispettati.

Sagittario: il nervosismo, crescente nelle ultime settimane, non prometteva nulla di buono ed infatti, dall'11 al 17 febbraio, arriverà qualche malessere di troppo, che vi farà molto preoccupare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: gridare non vi servirà e sbattere i pugni sul tavolo neppure: le persone a voi ostili vanno combattute con l'intelligenza, aspettando il momento più opportuno. Dovrete quindi portare molta pazienza.

Acquario: quando da una situazione c'è poco da perdere tentar non nuoce: se avete il coraggio che avete sempre sostenuto di avere, questo è il momento di dimostrarlo a tutti.

Pesci: non sempre le cose vanno come si vorrebbero, ma non è il caso di abbattersi per questo.

Annuncio

Del resto, se si tratta di rimboccarsi le maniche per risolvere situazioni difficili, non siete secondi a nessuno.