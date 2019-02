Annuncio

In questo martedì 12 febbraio 2019 troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. Giove in Sagittario e la Luna in Toro. Urano e Marte in Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa.

Di seguito troverete le previsioni per i dodici segni.

Toro romantico

Ariete: influssi odierni poco concilianti per i nativi che potrebbero accusare qualche malessere generale causato, perlopiù, dalle poche energie che li renderanno fiacchi e demotivati.

Amore silenzioso.

Toro: galante ed innamorato. Per i nati del segno questo martedì sarà da dedicare esclusivamente alle questioni amorose. Sarà in questo ambito che riceveranno i migliori favori astrali, sarà dunque bene accantonare per 24 ore le faccende lavorative.

Gemelli: disorganizzazione mentale e fisica. Luna e Sole si coalizzeranno per confondere le idee ed i gesti dei nativi causando il disappunto di partner e colleghi lavorativi. Sarà bene mantenere la calma perchè già verso sera tornerà la lucidità.

Cancro: meglio l'amore che il lavoro. Attriti con capi e colleghi al lavoro rischieranno di far alzare i toni nelle probabili discussioni che ci saranno. Meglio che mantengano la calma dedicandosi anima e corpo all'amato bene.

Vergine ostinato

Leone: martedì instancabile. Energie triplicate per i nativi che riusciranno a conciliare le questioni lavorative da portare a termine nel pomeriggio con i richiami di attenzione del partner verso sera.

Vergine: determinati a portare avanti i progetti in essere non si fermeranno un minuto nell'arco del giorno e gli influssi astrali favoriranno la loro caparbietà rendendoli soddisfatti a fine lavoro.

Bilancia: voglia di mondanità. Lo stress dell'ultimo periodo, che non sembrerà affievolirsi nemmeno oggi, spingerà i nativi a cercare tranquillità nelle relazioni amicali con uscite mondane durante le ore pomeridiane.

Scorpione: posizioni planetarie contrastanti che non favoriranno il buon umore dei nati Scorpione. La parte migliore del martedì sarà rappresentata dalla mattina. Gelosie amorose.

Capricorno top

Sagittario: voglia di evasione. I nativi questo martedì potrebbero accusare del malcontento rispetto alla loro occupazione lavorativa ed organizzare un viaggio romantico per il week-end in modo da 'staccare la spina'.

Capricorno: il partner reclamerà la loro attenzione ma i nativi avranno come unico obiettivo del martedì il lavoro. Da appena svegli sino a tarda notte si metteranno di buona lena per adempiere alle incombenze in essere.

Acquario: le relazioni amorose potrebbero subire qualche alto e basso in questa giornata e sarà bene aspettare giornate più propizie per discutere degli attriti. Il lavoro proseguirà col vento in poppa.

Pesci: con la coda tra le gambe. I nativi oggi potrebbero essere accusati di qualche malefatta ingiustamente e, invece che esternare le loro ragioni, 'fuggiranno' dall'interlocutore con fare sommesso e sconsolato.