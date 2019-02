Annuncio

L'Oroscopo del giorno 12 febbraio è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a molti di voi lettori. Sotto analisi, quest'oggi, la nuova classifica stelline corredata come sempre dalle immancabili previsioni zodiacali, in questo caso interessanti gli ultimi sei segni. In analisi da parte dell'Astrologia i settori della quotidianità riguardanti l'amore e il lavoro messi in relazione ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere tra questi appena citati quali saranno i segni più fortunati di martedì 12 febbraio? Diciamo subito che questo martedì della settimana appena iniziata vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Sagittario, valutati nel frangente al "top del giorno".

Altrettanto positivo il periodo sotto osservazione anche per coloro aventi nel proprio Tema Natale i Gemelli o il Leone, segni preventivati in giornata a cinque stelle. In decisa apprensione, intanto, gli amici dell'Acquario: secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul periodo e poi messo nero su bianco nelle previsioni di martedì 12 febbraio, i nativi nel predetto segno di Aria dovranno scontrarsi con un martedì valutato con le tre stelle del "sottotono". Pronti a scoprire maggiori dettagli? A seguire la scaletta con le stelle del giorno e subito dopo le nuove predizioni astrali interessati gli ultimi sei simboli rappresentanti lo zodiaco.

Classifica stelline

La scaletta giornaliera relativa agli ultimi sei segni zodiacali è pronta per essere consultata.

Curiosi di sapere come sarà la nuova classifica stelline per il giorno 12 febbraio? Bene, quest'oggi, come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Sagittario: il segno di Fuoco avrà a disposizione una splendida Luna in Toro, pronta a portare positività in campo sentimentale. In netta discesa invece le "performance amorose" per coloro nativi dell'Acquario, al momento valutati con le tre stelline della negatività. Analizziamo la scaletta:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Acquario.

Predizioni su amore e lavoro di martedì 12 febbraio

Bilancia - Il prossimo martedì sarà perfetto per moltissimi di voi "bilancini".

Soprattutto in amore, passerete dei bellissimi momenti sia con la persona del cuore che in famiglia. Diciamo che così come stanno adesso le effemeridi di vostra competenza non potreste chiedere di più alla vita: dunque, questa giornata la potete considerare già da subito come complessivamente positiva e rilassante, in molti contesti. Single, l'amore sarà al centro dei vostri pensieri e probabilmente sarà venato da tanto romanticismo e passionalità alla massima potenza! È il momento ideale per iniziare a costruire legami tra sogni e realtà: concentratevi dunque sui dettagli, ok? Intanto le previsioni del giorno invitano a mettere in gioco qualcosa di nuovo in campo professionale o lavorativo in generale. In realtà, l’ottimismo sarà la vostra vera forza motrice: non vi fermerà nessuno e sarete sempre in piena luce. Presto potreste ricoprirete ambite posizioni.

Scorpione - Partirà un po' al rallentatore questo vostro martedì d'inizio settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla media positività nel corso del primo pomeriggio e poi alla sera. In amore, in parte sarete ricompensati da eventuali sforzi fatti in precedenza nell'intento di attirare maggiori attenzioni dal partner. In alcuni casi potreste trovarvi coinvolti in avvolgenti e insinuanti strategie amorose. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, basterà seguire il vostro cuore e lasciarlo parlare e tutto filerà liscio. Single, se sognate ad occhi chiusi troppo a lungo potreste perdere l'opportunità di realizzare i vostri sogni, sappiatelo. Tenete alta la concentrazione e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che vi si potrebbe presentare nel corso del periodo. Nel lavoro, anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni interessanti per alcuni di voi.

Sagittario "top del giorno" - In arrivo un martedì 12 febbraio valutato nel contesto molto positivamente: sarà davvero un giorno da vivere "alla grande"? Certo che si, ovviamente, visto che la giornata d'inizio settimana potrà contare sui favori speciali garantiti dalla Luna in Toro. In amore, quindi, le stelle daranno la possibilità di vivere il rapporto al meglio, regalando fuochi d'artificio e un'intensa carica di passione a tutti; privilegiate le coppie già collaudate da tempo. Single, vi sembrerà di essere al posto giusto nel momento giusto, proprio come le orbite dei pianeti affini: e sarà proprio così! Vi aspetta sicuramente una giornata estremamente piacevole e rilassata. In tanti non farete che gioire aspettando che il quadro si completi: la persona giusta per voi è proprio a un passo dal vostro cuore... Nel lavoro gli astri vi aiuteranno nella vostra attività: sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative, quindi sfruttate l'occasione. A fare la differenza, rispetto alle scorse giornate, la vostra creatività: sarà la migliore risorsa disponibile oggi e domani.

Capricorno - Il prossimo martedì non sarà non troppo impegnativo, diciamo pure che evolverà in modo discretamente buono per voi Capricorno. Anche se nel complesso la giornata pretenderà molto da voi sul piano della fatica, ricambierà di certo il vostro impegno con massima prodigalità. Intanto, le predizioni del giorno annunciano un periodo abbastanza piacevole in amore. Anche se in generale non sarà una giornata magnifica vi servirà a chiarire molte cose nel rapporto. Molte situazioni potrebbero sbloccarsi con un pizzico di fortuna e questo gioverà al vostro rapporto migliorandolo notevolmente. Single, prendetevi il tempo necessario per approfondire eventuali nuove conoscenze. Diciamo che sarà bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate. Dice il saggio: "La fretta è cattiva consigliera!". Nel lavoro, infine, andrà bene anche se potreste essere impegnati in mille faccende: darete il massimo, anche se vi sentite poco gratificati.

Acquario - Questa parte iniziale della settimana per voi Acquario, volente o nolente, avrà i colori grigi relativi ai periodi "sottotono". In campo sentimentale per amare gli altri dovrete prima di tutto amare voi stessi, dunque fatevi un esame di coscienza, ok? Inutile pretendere la luna da chi già vi dimostra abbastanza affetto: iniziate a coccolarvi di più senza piangervi troppo addosso, vedrete che alla lunga potrebbe essere il consiglio più giusto mai ricevuto. Single, un pizzico di tensione e nervosismo potrebbe farvi venire il mal di testa, dunque non sprecate energie su questioni inutili. Il consiglio è quello di lasciar perdere tutto e attendere i prossimi giorni. Nel lavoro, invece, avrete una vita professionale si intensa, ma ricca di nuove incombenze pronte a trasformarsi in inevitabile stress. Calma, a giorni arriveranno nuove opportunità che vi consentiranno di rimediare ad errori passati.

Pesci - Questo martedì regalerà a questa parte della settimana tante piccole soddisfazioni a molti "pesciolini". Parlando in generale sarete protetti da un manto di stelle e molti potranno recuperare brio, smalto e posizioni perse nei confronti della vita. A tal proposito, secondo l'oroscopo del giorno 12 febbraio, parlando in relazione al comparto sentimentale il cielo appoggerà e faciliterà tutte le migliori intenzioni alternando e favorendo con sapienza divertimento e impegni professionali. Se single, invece, guarderete il mondo con nuovi occhi e una nuova luce: forse sarà tutto merito di un nuovo amore. Nel frattempo cercate una risposta dal vostro cuore e scoprite cosa volete veramente dalla vita. Nel lavoro, invece, questo sarà un giorno abbastanza importante: se le ansie sembrano buttarvi giù, ormai potete state tranquilli perché troverete la grinta necessaria per affrontare ogni ostacolo.