Questo mercoledì conduce verso la metà della seconda settimana del mese di marzo. Vediamo insieme le previsioni astrologiche e l'Oroscopo della giornata del 13 marzo, cercando di capire quali novità nel dettagli hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici i segni zodiacali.

Ariete, Toro, Gemelli: l'oroscopo del 13 marzo

Ariete: purtroppo quello di essere un po' presuntuosi è un vostro limite caratteriale, ma durante questa giornata avrete modo di riconsiderare alcuni comportamenti. Buoni i rapporti con i colleghi di lavoro secondo l'oroscopo.

Toro: buone nuove per chi lavora nella scuola. Alcuni potrebbero soffrire di piccoli malanni legati al cambio di stagione, in particolare alla gola, che rappresenta il tallone d'Achille del vostro segno.

Gemelli: le donne del segno potrebbero avere problemi con uomini dello Scorpione secondo l'oroscopo del giorno. Occhio a non farsi innervosire.

Cancro, Leone e Vergine: previsioni

Cancro: l'oroscopo prevede difficoltà e tensioni per le coppie che si sono formate di recente. La giornata sarà propizia per chi ha in animo di intraprendere nuove attività, come ad esempio un corso di ballo o di yoga.

Leone: questo segno zodiacale è molto fortunato nel 2019 e questa giornata non farà eccezione. Per le donne del segno si profila una serata di notevole interesse culturale, in compagnia di persone davvero piacevoli.

Vergine: il 13 marzo tenete sotto controllo le spese, perché potrebbe sfuggirvi qualcosa. Se state aspettando una risposta dalla Pubblica Amministrazione, in mattinata potreste essere raggiunti da una comunicazione di un certo rilievo.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: la tattica di "restare alla finestra" per aspettare il momento propizio per prendere delle decisioni importanti non ha pagato negli ultimi tempi: il 13 marzo potrebbe rivelarsi il giorno migliore per "sbattere finalmente i pugni sul tavolo" e farsi rispettare.

Scorpione: non avete un carattere semplice, ma in fondo andare d'accordo con voi non è difficile: basta essere dotati di una sensibilità affine. Purtroppo non è una qualità diffusa e voi ne soffrirete anche il 13 marzo, perché ancora una volta non vi sentirete capiti.

Sagittario: non crederete alle vostre orecchie quando una voce amica che non sentite da tempo si rifarà viva, annunciandovi delle belle novità. Serata tranquilla in famiglia, davanti alla tv.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: giornata adatta per organizzare una bella pizza tra amici. Nel corso della serata dovrete fare i conti con la nostalgia perché i ricordi del passato torneranno prepotentemente a turbarvi.

Acquario: se dedicherete qualche ora ai vostri figli vi renderete conto, con vostro stupore, che stanno crescendo più in fretta di quello che credevate. L'oroscopo per questa giornata appare in ogni caso positivo per il vostro segno zodiacale.

Pesci: siete sempre più innervositi dall'atteggiamento arrogante di un superiore. Perché non approfittare di qualche momento di pausa per chiarire alcune cose? Il vostro rendimento sul lavoro ne gioverebbe.