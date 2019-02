Annuncio

In questo lunedì 18 febbraio troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Giove in Sagittario ed il Sole in Acquario. Nettuno e Mercurio transiteranno nel segno dei Pesci. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Luna in Leone ed il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa.

Ariete geloso

Ariete: la Luna di fuoco renderà i nativi sospettosi all'inverosimile tanto che potrebbero innescare una polemica dal nulla. L'amore sarà il settore che sarà più influenzato da questo nervosismo.

Toro: dissonanze astrali in questo lunedì nervoso ed inconcludente. Qualche attrito lavorativo sarà da mettere in conto e sarà bene consolarsi con l'amato bene.

Gemelli: transiti favorevoli che renderanno la giornata piacevole e serena.

Nel pomeriggio i nativi saranno vivaci ed in vena di shopping anche se, in molti casi, le finanze non abbondino.

Cancro: influenze planetarie poco concilianti che renderanno i nati Cancro scontroso ed iracondi, in special modo nelle ore pomeridiane. Più tranquilli verso le questioni amorose, con grande soddisfazione del partner.

Leone top

Leone: il segno migliore del giorno. Lunedì da dedicare all'amato bene organizzando una cena a lume di candela che sia, allo stesso tempo, con la dieta bilanciata che consiglia Giove l'espansivo.

Vergine: disordinati e confusi. Poco favorevoli gli influssi del giorno che confonderanno i nativi rendendoli poco lucidi nelle conversazioni. L'amore verso sera andrà meglio.

Bilancia: mattina sprint e pomeriggio più pacato. Le ore mattutine saranno quelle dove i nati Bilancia concentreranno le loro energie, raccogliendo maggiori soddisfazioni.

Nel pomeriggio sarà da preferire il relax.

Scorpione: imbronciati e taciturni. I pianeti non saranno amici del buonumore e così i nati del segno preferiranno restare in disparte immersi nei pensieri anzichè 'punzecchiare' il prossimo, come solitamente fanno.

Sagittario stacanovista

Sagittario lavoreranno da mattina a sera senza voltarsi mai indietro perchè avvertiranno le energie positive del Sole d'Aria e della Luna di Fuoco. Partner avvisato.

Capricorno: ostinati ma poco produttivi. Una faccenda amorosa sarà il cruccio del giorno perchè i nativi saranno assaliti da un dubbio amoroso ed inizieranno una conversazione dal tono acceso col partner.

Acquario: la famiglia d'origine reclamerà attenzione e starà ai nativi capire e carpire l'importanza di tale richiesta mettendo da parte, per almeno 24 ore, le restanti questioni e dedicarsi loro i a tuttotondo.

Pesci: poche parole e pochi fatti. Diverso finale del famoso proverbio perchè i nati Pesci non saranno avvezzi alla conversazione questo lunedì ma prediligeranno l'oziosità più totale.