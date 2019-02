Annuncio

L'Oroscopo del giorno 16 febbraio è arrivato, carico di consigli utili e indicazioni in merito all'attesissimo inizio week-end. Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama l'astrologia applicata alla quotidianità, la classifica stelline giornaliera impostata in questo contesto sugli ultimi sei simboli dello zodiaco. Dunque, riflettori puntati su amore e lavoro in relazione ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire a chi toccherà la corona riservata ai migliori in assoluto? Come di consueto, prima di passare a svelare le stelline quotidiane, ci piace mettere in evidenza il segno al "top del giorno": si preannuncia un periodo altamente positivo per i nati dell'Acquario, supportati da una generosa Luna in Cancro altamente positiva verso il comparto.

Altresì interessante il periodo anche per quelli dello Scorpione, supportato nel frangente da Marte e Urano speculari positivi al 85%. Invece, a dover lottare contro forze astrali abbastanza avverse, sempre secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di sabato 16 febbraio, i nativi del Sagittario. Il metodico segno di Fuoco avrà a che fare con una "pericolosa" quanto negativa specularità in arrivo da proprio dalla Luna, di suo già in dura opposizione con Venere. Vediamo allora di appurare qualcosa di più, subito dopo aver dato il giusto spazio alla scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 16 febbraio

L'avvicinarsi del nuovo week-end impone di conoscere come saranno le stelle in vista della giornata di sabato.

In questo caso, come da copione, a portare le risposte, giuste o sbagliate che siano, la nuova classifica stelline del 16 febbraio. Andiamo per gradi: ad avere campo libero tre fortunatissimi segni. Al "top del giorno" figura senz'altro l'Acquario, vincente soprattutto in campo sentimentale. Per gli altri segni? Diciamo che ad essere favoriti dalle stelline quotidiane, oltre al predetto segno di Aria appena svelato, anche altri quattro super-favoriti, alla pari con cinque stelle a corredo. Bene, amici, ecco l'attesissima classifica giornaliera segno per segno:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Sagittario.

Amore e lavoro, previsioni d'inizio weekend

Bilancia - Il prossimo sabato sarà pensieroso per voi "bilancini".

In amore, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più nel rapporto, giusto quel poco per non far preoccupare il vostro partner. Single, non chiudetevi nel vostro guscio ma approfittate di queste stelle benevole per ampliare le amicizie o approfondirne solo alcune, ovviamente quelle che più vi aggradano. In generale comunque, le previsioni del giorno cercano di convincervi a provarci, almeno tentar non nuoce! Sul versante economico, dovrete evitare di affrontare spese ingenti e limitarvi a risparmiare in attesa di un momento migliore. Diciamo pure che ormai sembra essere molto vicino.

Scorpione - Partirà benissimo questo vostro sabato di fine settimana, quindi oltre ogni più rosea aspettativa. In amore, stupirete il partner con qualcosa di diverso, scrivendo magari una lettera d'amore o dedicandogli una romantica poesia, proprio come si usava fare non troppo tempo fa, prima che arrivasse tutta questa tecnologia.

Scommettiamo che la persona amata resterà senza parole e vi ringrazierà tantissimo? Single, la vostra creatività sarà accentuata nella vostra vita amorosa, favorendo nuovi orizzonti. Spetterà a voi optare per la felicità che sarà a portata di mano. Nel lavoro, la Luna a favore vi aiuterà a fare piccoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. Oggi non troverete alcun ostacolo, quindi approfittatene.

Sagittario - In arrivo un sabato 16 febbraio brutto e abbastanza pesante da sopportare. Diciamo pure che la giornata di fine settimana sarà nera specialmente in amore: i vostri dubbi, riguardo al partner, potrebbero essere fondati; non fate l'errore di giudicare troppo frettolosamente una situazione non definita, ma rilassatevi. Single, la consapevolezza del passato vi consentirà di ripartire con il piede giusto. Non sguazzate però nei rimpianti, imparate invece dagli errori e concentratevi sul presente! Nel lavoro, non esasperare con le vostre angosce chi vi circonda, perché sarà una giornata in cui vi converrà esercitare l'arte della calma.

Capricorno - Giornata perfetta in quasi ogni ambito, valutata nelle predizioni di sabato come gioiosa. In amore, le condizioni saranno ottime per rilassarvi con il vostro partner e per valorizzare appieno i doni che Cupido vi farà. Siate felici, il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante le continue lotte. Single, continuate sulla strada che state percorrendo, le stelle ve la stanno spianando per la realizzazione di tutti i vostri desideri. Nel lavoro invece, il giro d'affari migliorerà spropositatamente e potrebbero capitarvi incredibili occasioni per allacciare nuovi contatti, approfittatene!

Acquario "top del giorno" - Una giornata super-fortunata, preziosamente influenzata della Luna in Cancro. In campo sentimentale quindi, la generosa "musa dei poeti" rimarrà alleata nel vostro segno e per la vita affettiva sarà un vero toccasana. Arriveranno conferme per le coppie che hanno avuto delle crisi e che adesso per fortuna vedranno la strada spianata, sicuramente più innamorate di prima.

Single, l'amore sarà sicuramente in arrivo nella vostra vita emotiva, grazie a Marte che renderà l'atmosfera eccitante. Approfittatene per dimenticare i vostri problemi e per fare un incontro stimolante, gradito soprattutto dal vostro cuore. Nel lavoro invece, le stelle avvisano che la buona sorte sarà con voi e che alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere stanno per essere coronati dal successo.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" partirà bene ma potrebbe presentare qualche intoppo o problema a metà del periodo. Secondo l'oroscopo del giorno 16 febbraio, riguardo l'amore, sono in previsione cambiamenti importanti capaci di impattare sul clima del rapporto e soprattutto verso con il proprio partner. La vostra vita sentimentale sarà in primo piano, positivamente parlando, solo da fine pomeriggio fino a sera ed avrete l'opportunità di cambiare tante cose. Se single invece, gli astri vi aiuteranno ad avere più spontaneità e socievolezza del solito e per questo motivo vi sarà più facile entrare nelle grazie di chi vi interessa.

Nel lavoro, per chiudere il discorso, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante è non demordere. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve come per incanto.