L'Oroscopo del giorno 2 marzo 2019 scopre le carte in merito al prossimo sabato di inizio weekend: focus sul probabile andamento del secondo giorno del mese. Tante le novità, ma poche le buone notizie interessanti questo fine settimana. Alla ribalta delle cronache astrali l'ingresso della Luna in Acquario, in questo contesto interessante i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire chi avrà un inizio weekend fortunato? Di sicuro non sarà un segreto, soprattutto per chi ama seguire con costanza i nostri oroscopi quotidiani, conoscere in anticipo la classifica dei segni con i relativi giorni fortunati.

Come ampiamente anticipato in apertura, ad avere il piacere di sedere sulla "poltrona della fortuna", rappresentata dalla posizione "top del giorno", saranno gli amici dell'Acquario, ampiamente sostenuti dalla Luna, presente nel comparto già dalle ore 20:06 della sera.

Poco più in basso, comunque ampiamente in giornata positiva secondo quanto previsto nelle previsioni di sabato 2 marzo, Scorpione e Capricorno. Invece si profila un periodo "no" per coloro nativi in Pesci: andiamo pure ad approfondire la classifica stelline e subito dopo a dare enfasi alle previsioni dell'oroscopo giornaliero con gli immancabili consigli.

Classifica stelline 2 marzo 2019

Come sarà la partenza del prossimo weekend? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo, alla quale cercheremo di dare una risposta. Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere efficacemente (si spera!) è la nostra onnipresente classifica stelline, nel frangente interessante il periodo relativo al giorno 2 marzo 2019.

Iniziamo sottolineando il transito astrale del momento: l'ingresso della Luna in Acquario, presente nel settore del segno di Aria nella serata di sabato. Abbiamo già rivelato in anteprima i segni Acquario, Scorpione e Capricorno come i super-favoriti dagli astri in questo momento. Adesso non rimane altro da fare se non togliere completamente il velo dalla scaletta con le stelline quotidiane. Ecco il resoconto giornaliero segno per segno:

Previsioni del giorno 2 marzo, inizio del weekend

Bilancia - Il prossimo sabato sarà discreto e probabilmente anche abbastanza costante per voi "bilancini". In amore, potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti da vivere in simbiosi con il partner, ovviamente facendo qualcosa capace di rompere la solita routine quotidiana a cui siete abituati.

Vi va l'idea di trascorrere del tempo rilassandovi insieme alla persona amata? Single, ci saranno delle piacevoli occasioni per flirtare capaci di far sentire le cosiddette farfalline nello stomaco. Avrete la conferma che la strada che avete intrapreso è quella giusta, ed è in grado di rendervi felici. In definitiva, nonostante le continue curve composte da alti e bassi, le previsioni del giorno incoraggiano ad approfittare di ogni minima opportunità che potrebbe emergere nel corso di questo sabato. Nel lavoro intanto, gli affari vi andranno a gonfie vele: regolarizzate le spese e cercate di tenere tutto sotto controllo, senza però fare scelte avventate.

Scorpione - Partirà con una bella spinta propulsiva questo vostro sabato di fine settimana. Saranno favoriti in modo quasi perfetto sia i sentimenti che le vicissitudini legate alla famiglia o alle amicizie strette. In amore, la vostra tenerezza e la natura romantica che avete saranno guidati direttamente dalle stelle, con ovvi vantaggi per voi Scorpione. Una conversazione intima iniziata durante il primo pomeriggio o inizio sera con il vostro partner allieterà buona parte della giornata: in prospettiva attimi sereni da trascorrere insieme alla dolce metà del cielo. Single, i tempi saranno giusti per l'amore e il vostro potere di seduzione sarà all'altezza delle aspettative. Avrete il lasciapassare incondizionato per la felicità da parte delle stelle: fate modo di assaporarlo pienamente gustandolo piano piano, senza fetta. Nel lavoro, avrete l'umore brillante e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti come meglio potete, ok? Questo giorno potreste compiere passi in avanti e dare il via a nuove collaborazioni.

Sagittario - In arrivo un sabato 2 marzo siglato dalla poco appetibile spunta relativa ai periodi valutati con il "sottotono". La giornata di fine settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa, almeno secondo i nostri rilievi relativi alle effemeridi del periodo. In amore dovete cercare dei metodi nuovi per vivere la vita di coppia in modo da non avere più i soliti problemi di buona convivenza. Iniziate a farlo gradualmente, vi accorgerete che lentamente le cose inizieranno a migliorare. Single, potrebbero mancare forza di volontà, fascino e voglia di reagire. A 'perdere qualche colpo' potrebbe essere anche quel pizzico sensualità a voi tanto cara: cercate di riaccendere gli entusiasmi buttandola soprattutto sul romanticismo e sull'erotismo. Nel lavoro la giornata vi vedrà indaffarati e anche molto affaticati, ma alla fine tutto ciò che avete fatto sarà ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici. Continuate così, perché state facendo un buon lavoro!

Capricorno - Giornata molto promettente su molti fronti, giustamente valutata nelle predizioni d'inizio weekend con le cinque stelle della buona sorte. L'amore andrà a gonfie vele, in tanti sarete fortunati e più di qualcuno tra voi avrà grosse soddisfazioni soprattutto su come andrà la vita di coppia. Sarà un momento dinamico e interessante perché Venere avrà i colori tenui della positività piena. Diciamo pure che sarà un momento ideale per gli affetti e le amicizie. Single, questo sabato sarete ben motivati, gioirete per il percorso intrapreso e i successi ottenuti consentiranno alla vostra vita di andare ancora meglio. In tanti sarete sotto un'ottima stella, pronti per il grande amore. Nel lavoro invece sarete di ottimo umore e avrete le energie giuste per portare a termine gli impegni più gravosi che dovessero presentarsi. Sarà un momento favorevole anche per fare investimenti o iniziare qualche nuovo progetto, perché le stelle vi sosterranno.

Acquario "top del giorno" - Una giornata davvero speciale si affaccia all'orizzonte per tantissimi di voi. A dare coraggio, favorendo il lieto fine negli eventi, sarà il passaggio della Luna nel settore. In campo sentimentale puntate tutto sulla fiducia: il partner gioirà con voi per questa giornata piena di colpi di scena e questo vi riempirà il cuore di felicità. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni con ottime possibilità che ogni vostra aspettativa potrebbe diventare realtà. Alcune situazioni aperte, molto importanti per voi, saranno gratificate e avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente, magari anche di trovare nuovi interessi che possano regalare un insolito piacere. Nel lavoro la fortuna vi faciliterà molto nei contatti e nelle questioni professionali, L'agenda s'infittirà di appuntamenti e per questo sarete soddisfatti moralmente e anche economicamente.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" partirà e potrebbe anche concludersi abbastanza maluccio. Secondo l'oroscopo del giorno 2 marzo riguardo l'amore, si profila un periodo abbastanza deludente: il vostro partner sembrerà come se lo facesse di proposito nel farvi arrabbiare e alla fine potreste anche non reggere più. Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che riuscirà a trattenersi e sicuramente vi rinfaccerà tutto ciò che non va. Allora, preparatevi pure un'adeguata auto-difesa, magari anche un escamotage per defilarvi momentaneamente dalla "zona di guerra!". Se single invece, dovrete difendervi da chi prova un po' di invidia nei vostri confronti e inventa storie sul vostro conto. Cercate di mantenere la calma con l'obbiettivo di sorvolare eventuali provocazioni, poi se doveste essere messi all'angolo, allora tirate pure fuori gli artigli! Nel lavoro, non sarà la giornata adatta per osare e chiedere più del dovuto, aspettate che le acque si calmino e poi tornare all'attacco.