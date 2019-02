Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 20 febbraio 2019 parte in grande stile svelando le previsioni di mercoledì su amore e lavoro. Target delle attuali predizioni gli ultimi sei segni dello zodiaco, rappresentati in questo caso da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina appena citata si cela senz'altro il segno più fortunato di mercoledì 20 febbraio: curiosi di sapere qual è? Bene, tagliamo subito la testa al toro (ovviamente senza offesa per gli amici Toro!) regalando una bella soddisfazione ai nativi in Scorpione e in Pesci, entrambi valutati in giornata a cinque stelle.

Intanto, sempre in merito a quanto messo in evidenza nelle previsioni di mercoledì 20 febbraio, ad avere probabilmente più di qualche difficoltà da gestire nel periodo saranno gli amici nativi del Capricorno, giudicati nel frangente in giornata "sottotono".

Annuncio

A questo punto andiamo pure a dettagliare in profondità la classifica stelline del momento e, subito dopo, analizzare la situazione inerente l'amore e il lavoro in relazione ai singoli segni.

Classifica stelline 20 febbraio 2019

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? Dubbi o problemi in tal senso potranno essere risolti, o almeno mitigati, seguendo con scrupolo i nostri consigli dispensati nei puntuali oroscopi quotidiani. Invece, volendo testare la qualità della giornata sotto esame, è disponibile la nostra nuova classifica stelline impostata quest'oggi sul 20 febbraio 2019.

Annuncio

I migliori video del giorno

La posizione più ambita, quella relativa alla vetta della classifica ovviamente, è già stata svelata in apertura ed è tutta a favore di Scorpione e Pesci. Messo in chiaro anche l'ultima posizione in scaletta, rimangono da essere svelati i soli tre segni valutati a quattro stelle. Andiamo a scoprirli insieme mettendo in rilievo anche tutti gli altri. Ecco il resoconto:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★: Capricorno.

Oroscopo lavoro e amore, le previsioni

Bilancia - Il prossimo mercoledì si prevede non male, comunque abbastanza altalenante e, in alcune particolari situazioni, non troppo positivo. In amore, la giornata inizierà con qualche turbolenza condita da piccole difficoltà o imprevisti: non tutto filerà come previsto ovviamente, ma con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno tra voi ed il partner.

Annuncio

Single, vivrete una giornata di sorprese, vi ci voleva proprio dopo tanta attesa! Intanto, le previsioni del giorno invogliano a non pensare a nulla ma solo a divertirsi. Nel lavoro invece, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti del solito. Diciamo che vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Scorpione - Partirà benissimo, questo vostro mercoledì di metà settimana: cosa desiderare di più dalla vita? In amore, un giorno luminoso vi attende grazie ad una splendida Luna in Vergine in trigono a Venere. Certamente in tanti, dall'alba fino al tramonto, vivrete con un'aurea protettiva in grado di rendere molto armonioso il vostro rapporto sentimentale. Single, gli scambi con le persone vicine diventeranno più chiari, allora sarà questo il momento migliore per agire o parlare con efficacia dei propri desideri. Nel lavoro, giornata contrassegnata da energia positiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo.

Troppo spesso siete stati troppo autocritici nei vostri confronti non spendendo mai una parola buona sul vostro stesso operato. Oggi invece ci riuscirete con grande soddisfazione.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 20 febbraio buono, la giornata di metà settimana sarà bella. In amore,Giove verrà a scaldare la vostra vita sentimentale con una rinnovata passione. Sfruttate al massimo tutto questo, per ottenere una certa distanza dai vostri dubbi e dirigervi risolutamente verso ciò che sarà possibile vivere oggi, senza interruzioni. Single, potrete fare nuove e interessanti conoscenze, forse sarà il momento giusto per iniziare una nuova storia, ma tutto sarà da vedere, per il momento vivete il tutto con tranquillità. Nel lavoro, sono già molti giorni che aspettate dei risultati e finalmente oggi arriveranno! Certo, forse saranno inferiori alle attese ma buoni, anche perché pensandoci bene le vostre aspettative puntano troppo in alto... Diciamo che tutto ciò non vi renderà affatto di cattivo umore soprattutto perché favorirà comunque delle situazioni interessanti a prescindere.

Capricorno - Le previsioni per questo giorno di metà settimana anticipano già da adesso che potrebbe essere un mercoledì al limite del tedio più assoluto. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito? Allora è proprio il caso di esclamare: "Che barba, che noia!". In questo caso le predizioni dì oggi, per ciò che concerne l'amore, invitano alla riflessione. Il vostro esasperato realismo su certe questioni emotive potrebbe offendere il vostro partner: cercate di avere tatto in modo da riuscire a raggiungere una certa intesa senza rovinare il clima generale. Single, alcuni tra voi potrebbero prendere in considerazione l’idea di innamorarsi nuovamente. Se avete avuto un passato sofferto, andateci piano e valutate bene! Nel lavoro invece, sarà questa una giornata impegnativa e faticosa a causa di Mercurio e Nettuno in opposizione alla Luna. Le attività da portare a termine saranno tante e vi sentirete stanchi fin dalla prima mattinata.

Acquario - Il prossimo mercoledì sarà una giornata non male ma da prendere con la solita calma.

Innanzitutto cercando di non farsi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere. Dialogate, analizzate, sorridete: se siete arrivati ad un bivio sarebbe ora che iniziaste a tirare le somme. In campo sentimentale intanto, belle sorprese e consolidamenti saranno in arrivo per i legami che hanno attraversato periodi incerti. Occupatevi della persona amata e assecondate i suoi bisogni e tutto andrà bene. Single, se siete reduci da una storia finita male vi ritroverete presto interessati ad una nuova fiamma che vi farà battere forte il cuore. Non temete e metteteci il cuore, il resto verrà da solo. Nel lavoro invece, occasioni inaspettate di crescita professionale saranno create da Urano e vi aspetterà sicuramente un periodo fortunato per i vostri progetti.

Pesci - Questo metà settimana per i "pesciolini" partirà e chiuderà semplicemente alla grande. Diciamo pure che gran parte dei nativi non dovrà "sudare" troppo nel mettere in sicurezza alcune situazioni che ultimamente stanno tenendo in apprensione.

Secondo l'oroscopo del giorno 20 febbraio, riguardo l'amore, la vostra vita sentimentale sembra al top della forma e tutto all'insegna di un futuro quasi certamente roseo. Di sicuro è un buon momento per la realizzazione di un vostro progetto a due, iniziate subito. Se single invece, un incontro potrebbe radicalmente cambiare il vostro attaccamento al passato e portarvi dove volevate voi. Nel lavoro infine, la giornata si aprirà molto bene soprattutto perché gli Astri suggeriscono l'arrivo di una novità che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro successo.