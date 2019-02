Annuncio

L'Oroscopo del giorno 21 febbraio annuncia splendide opportunità di centrare gli obbiettivi, sia in amore che nel lavoro, per gli amici Bilancia. Infatti, le previsioni zodiacali di metà settimana favoriscono proprio questo amabile segno d'Aria. Ma cos'è che lo renderà quasi invincibile da eventuali vicissitudini mese in conto dalla quotidianità? Ebbene, a favorire il periodo ai deliziosi amici "bilancini" sarà senz'altro l'ingresso della Luna nel segno, senz'altro promotrice di novità e buone notizie in ambito sentimentale. Altrettanto positiva l'Astrologia del momento anche per altri due segni, ovviamente prescelti nella sestina rappresentata in questa sede da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo caso il riferimento è tutto per Scorpione e Acquario classificati quest'oggi entrambi a cinque stelle soprattutto nelle situazioni di stampo affettivo oltre che nel lavoro. Invece in merito ai segni in difficoltà, le previsioni di giovedì 21 febbraio anticipano un periodo poco convincente per coloro nativi del Capricorno, segno giudicato in giornata "sottotono". A questo punto non resta che andare a chiarire meglio la situazione segno per segno, ovviamente subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelline di giovedì.

Classifica stelline 21 febbraio 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 21 febbraio 2019 è di nuovo pronta da consultare. In primo piano l'arrivo della Luna in Bilancia, indice di sensualità e nuove opportunità da sfruttare in amore: pronti a scoprire se il vostro segno rientri tra i favoriti del giorno? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo alla quale cercheremo di dare una risposta.

In apertura articolo abbiamo già svelato il segno della Bilancia come super-favorito dalla Luna sia in campo affettivo come pure in ambito professionale lavorativo. Detto ciò, adesso non perdiamoci in inutili quisquilie ma andiamo subito a mettere in evidenza l'intera scala dei valori, segno per segno:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno.

Oroscopo, previsioni del giorno su amore e lavoro

Bilancia "top del giorno" - Il prossimo giovedì sarà certamente più che positivo per voi "bilancini". In previsione tanta fortuna in campo sentimentale con passionalità alle stelle. Il motivo di tutto questo "ben di Dio" già lo abbiamo spiegato precedentemente, ossia grazie all'arrivo della Luna nel comparto.

In amore quindi nessun problema (o quasi): sarete veramente felici e sereni soprattutto perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa. Approfittate di questo momento per vivere la vostra vita a due con grande armonia. Single, davanti a voi si prospetta una giornata meravigliosa, libera da affanni e pensieri. Mai quanto oggi sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere e/o di conoscere gente nuova: le previsioni del giorno incitano a farlo, ovviamente senza esitare come spesso accade, ok? Nel lavoro infine, i riflettori saranno puntati sulle questioni finanziarie: possedete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti oppure per cercare le giuste soluzioni ai problemi, soprattutto quelli legati al denaro. Di certo starà solo a voi saperla usare.

Scorpione - Partirà e chiuderà alla grande questo vostro giovedì di metà settimana, questo è poco ma quasi certo. In amore, a fare da scenario gioie e sorprese: queste ultime illumineranno senz'altro la vostra vita sentimentale la quale sarà eccellente soprattutto da metà pomeriggio in poi. In primo piano anche l’intesa con il partner: sarete pervasi da un piacevole buonumore e vi ritroverete mano nella mano, pieni di gioia e con rinnovata complicità. Single, ci saranno tante opportunità per intrecciare relazioni esaltanti, quindi non abbiate fretta di incontrare la persona giusta, ok? Godetevi l'attimo ma fatelo subito, non esitate! Nel lavoro, sapete bene che "i fatti contano più delle parole", per questo sarete molto concentrati sugli impegni. Diciamo che il silenzio vi aiuterà ad ottenere migliori performance evitando di cadere in facili distrazioni. Tranquilli, i traguardi desiderati sono a portata di mano...

Sagittario - In arrivo un giovedì 21 febbraio abbastanza buono. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà positiva quanto basta, anche se sarà da saperla cogliere nei momenti opportuni, ovviamente evitando le situazioni a rischio. In amore, il vostro modo di pensare contribuirà a facilitare le cose con il vostro partner. Sarete più obiettivi e non vi offenderete più per inezie che solo ieri sentivate come una minaccia per voi. Single, sfogliando tra i ricordi potreste ripensare a qualcuno per il quale al solo pensiero, ancora oggi, vi batte il cuore all'impazzata. Svegliatevi, la realtà vi aspetta: tornate con i piedi per terra soprattutto perché nuove storie aspettano solo di essere vissute, migliori senz'altro delle vecchie (magari finite male!). Nel lavoro intanto, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi oppure di concludere degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico. Date ascolto ad un collega.

Capricorno - Giornata decisamente "no"? Ebbene, proprio questo è quanto lasciato trasparire dalle vostre effemeridi quotidiane. Diciamo che il frangente sotto esame quest'oggi è stato valutato nelle predizioni di giovedì con le due stelle della negatività a causa del sestile Venere-Mercurio, quest'ultimo purtroppo sotto quadratura da Giove. In amore quindi c'è poco da sperare: vi sentirete turbati e questo comporterà ripercussioni su molteplici fronti. Ad alcuni di voi potrebbero addirittura sorgere dubbi in relazione alla vita di coppia, per questo potrebbero nascere conflitti verbali accesissimi con il partner, anche laddove non ce ne fosse bisogno: calma! Single, vi sentirete leggermente ansiosi, questo è poco ma sicuro. Allora il consiglio è quello di fare una bella passeggiata all'aria aperta, diciamo per alleviare la tensione e non pensare a niente e/o a nessuno. Nel lavoro, sarà tempo di bilanci, sappiatelo. Prima che sia troppo tardi sarà bene che vi sediate ad un tavolino e facciate un resoconto delle spese sostenute nell'ultimo periodo: prima di andare incontro a spiacevoli sorprese forse è opportuno tirare qualche somma, non trovate?

Acquario - Una giornata quasi perfetta da giostrare come meglio si crede. Infatti, quasi tutto il periodo fiorirà di nuovi impulsi in svariati ambiti, portando pace e serenità laddove dovesse servire con più urgenza. In campo sentimentale specialmente, ottima si presume possa essere la parte iniziale del giorno, senz'altro da sfruttare per stare con la persona amata. Quasi sicuramente la splendida Luna in Bilancia non mancherà di far trascorrere momenti davvero romantici, il che vi ripagherà di qualche sofferenza avuta nelle scorse settimane. Single, alcuni eventi che accadranno sin dalla prima mattinata vi metteranno in condizione di fare alcune scelte che senz'altro potrebbero premiare la vostra voglia di cambiamento. Le circostanze annunciano buone nuove e a più di qualcuno porterà nuove ed interessanti conoscenze. Nel lavoro invece, buone prospettive per la carriera: le vostre intenzioni saranno chiare e la vostra capacità d’impegno sarà al massimo.

Pesci - Questo metà settimana per noi "pesciolini" si preannuncia abbastanza in linea con le attese. Forse in determinate situazioni sarà da mettere in conto una maggiore concentrazione, facendo attenzione ad eventuali pro e contro. Per il resto normale amministrazione. Secondo l'oroscopo del giorno 21 febbraio, riguardo l'amore, sentirete il bisogno di aprirvi, di confidare i vostri pensieri oppure di comunicare qualcosa di importante alla persona che interessa. Cercate di vivere questa giornata con il partner lontano dalle preoccupazioni, regalandovi del tempo solo per voi due. Se single invece, buono il periodo per realizzare qualche desiderio non programmato: avrete certamente tante occasioni per realizzarlo e soprattutto perché oggi potrebbe aprirsi una nuova fase nella vita privata. Le stelle suggeriscono di essere pronti a tutto! Nel lavoro, per chiudere, nuove opportunità si presenteranno nella giornata di oggi. Valutate bene se sarà il caso di prenderle seriamente in considerazione oppure di lasciare le cose come sono.