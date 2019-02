Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 22 febbraio 2019 porta in primo piano la nuova classifica stelline completa e le previsioni relative alla seconda sestina zodiacale. A tenere banco sarà l'Astrologia applicata ai settori della vita incentrati sull'amore e sul lavoro. Allora, curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se a tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo volentieri un piccolo assaggio relativo alla situazione generale. A gongolare in questo finale di settimana, come anticipato anche dal titolo principale, Bilancia e Capricorno. Il fortunato simbolo d'Aria, insieme all'altrettanto favorito segno di Terra, potrà contare su astri particolarmente ben disposti e pronti a dare generoso supporto nelle eventuali vicissitudini quotidiane.

Annuncio

Invece sotto le attese il prossimo fine settimana, in base a quanto evidenziato nelle previsioni di venerdì 22 febbraio, per coloro appartenenti a Scorpione e Sagittario: gli amici nativi nel fantasioso segno d'Acqua avranno a che fare con una giornata prevista in "sottotono"; ai simpatici sagittarini invece toccherà stavolta fare i conti con un frangente valutato con il "ko". Allora, andiamo pure ad approfondire l'attesissima classifica con le stelle quotidiane e, subito dopo, dare seguito alle predizioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Classifica stelline 22 febbraio 2019

Il venerdì è già alle porte e senz'altro stuzzica la curiosità in merito a quale potrebbe essere l'indice di positività della giornata.

Annuncio

In evidenza pertanto la nuova classifica stelline interessante il giorno 22 febbraio 2019. In ottima evidenza vista la bella posizione a cinque stelle, oltretutto già anticipata in apertura, Bilancia e Capricorno: il primo tra questi sarà senz'altro favorito alla grande da una meravigliosa Luna già presente nel segno; per quanto riguarda l'altro segno, a portare una ventata di belle novità sarà senz'altro lo splendido trigono in atto tra Luna e Venere. Andiamo pure a dettagliare nei minimi particolari il resto della classifica di oggi:

★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Sagittario.

Venerdì a cinque stelle per Bilancia e Capricorno

Bilancia - Il prossimo venerdì sarà semplicemente solare per tantissimi di voi "bilancini".

Annuncio

In amore, si preannunciano ottime novità accompagnate da piacevoli notizie in merito ad alcune questioni aperte (che ben sapete!). Diciamo che finalmente potrebbe essere un buon momento per modificare e/o migliorare alcuni assetti di coppia: cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova anche nella relazione più felice non farà che far bene. Pronti a provarci? Single, la vostra giornata si prospetta più che positiva. Sarete efficacemente rilassati e tranquilli: qualcuno tra voi constaterà con piacere una lenta ma progressiva attenuazione di eventuali tensioni interiori. Ciò vi dimostrerà che le domande che attendevate sul vostro futuro avranno le relative risposte (alcune veramente piacevoli). Intanto, le previsioni del giorno visto il buon periodo invogliano a continuare in tal senso. Nel lavoro infine, la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti: per dirla con un proverbio, "Chi ben comincia è a metà dell'opera!": meditate!

Scorpione - Partirà in lieve stallo questo vostro venerdì di fine settimana per poi accusare una ricaduta verso fine pomeriggio. Molto migliore la serata ma non tale da scostarsi dal periodo, indicato dagli astri come "sottotono". In amore, soprattutto in merito a coloro già in coppia, la situazione generale sarebbe buona se non fosse che vedete sempre problemi, anche dove non ce ne sono affatto! Come mai siete così apprensivi? Cercate una soluzione pacifica, magari un sincero chiarimento col partner in modo da trovate il bandolo all'eventuale matassa di problemi, ovviamente fatelo insieme, ok? Single, le delusioni dei scorsi giorni vi hanno lasciato l'amaro in bocca? Ebbene inutile negarlo, a qualcuno di voi l'ultimo incontro non è andato come ci si aspettava e la delusione ha avuto carta bianca... Pertanto, la voglia di conoscere gente nuova sarà ridotta al lumicino: dai, non preoccupatevi vedrete che tutto pian piano passerà... Nel lavoro invece, anche se le stelle non sono per il momento molto positive non sarà una brutta giornata. Varrà di certo la pena prendere decisioni significative puntando verso obiettivi importanti.

Sagittario - In arrivo un pessimo 22 febbraio, sicuramente negativa per ciò che concerne alcune "alleanze astrali" di vostral competenza. Diciamo pure che il periodo sarà sotto l'egida del poco rassicurante "venerdì nero!": cosa fare allora? Calma, la giornata di fine settimana anche se si prevede buia ed in parte tempestosa non è detto che sarà impossibile da gestire, ok? Innanzitutto in amore avrete da lavorare un po' (per non dire tanto) su alcune questioni delicate: avete intenzione di cambiare il vostro approccio per capire le richieste del vostro partner, sì o no? Qualunque cosa facciate, non affrettatevi perché potreste correre il rischio di essere privi di tatto e, di conseguenza, vanificare i vostri migliori sforzi. Ragionate prima di agire, ok?. Single, sarete delusi dal comportamento di una persona: forse vi aspettate di più da quest'ultima ma così non sarà, sappiatelo. Intanto, cercate di non esporvi troppo per non dare adito a pettegolezzi ingiustificati, poi prendete atto dei pro e contro e regolatevi: prevenire è meglio che curare, sappiatelo! Nel lavoro per concludere, la giornata potrebbe presentare uscite di denaro improvvise. si consiglia di gestire con attenzione le spese, senza troppi sprechi.

Capricorno - Giornata valutata dall'attuale Astrologia come più che positiva. Ottimo periodo pertanto, valutato nelle predizioni di venerdì con le favolose cinque stelline della fortuna. In amore avrete campo libero a qualsiasi interesse o desiderio. Specialmente per voi già in coppia, la possibilità di essere affascinanti e seducenti verso la persona amata darà una grossa mano; la vostra sensualità e spregiudicatezza passionale poi faranno il resto... Venere in meraviglioso trigono astrale alla Luna in Bilancia agevolerà tante situazioni consentendo di vivere momenti idilliaci con le persone alle quali volete bene: familiari, amici, colleghi fidati. Single, anche per voi l'amore sarà al centro della quotidianità, soprattutto perché in preventivo vi sono nuovi incontri interessanti (almeno sulla carta, poi da verificare!). Diciamo che la fortuna sarà dalla vostra parte e vi coprirà le spalle, poi però "la parte grossa" dovrete farla voi, ok? Nel lavoro invece, il cielo positivo saprà darvi l'appoggio di persone influenti e di ambienti che fino ad ora non vi avevano dato la possibilità di esprimere il vostro talento.

Acquario - Una giornata positiva, anche se in modo parziale. Alcuni astri, in primis la Luna, saranno poco influenti dal punto di vista affettivo/lavorativo, tuttavia in alcune situazioni potrebbero svolgere un ruolo determinante: sarete comunque sempre e solo voi l'anello della bilancia in grado di far pendere l'ago dalla parte della positività, sappiatelo! In campo sentimentale, sarete alla ricerca di un equilibrio affettivo che dia stabilità nella vita di relazione: tenetevi pronti a fare anche qualche piccola rinuncia o sacrificio, ne sarete enormemente ripagati in futuro.... Comunque sia, cercate di vivere appieno i momenti importanti del periodo, specialmente voi che siete già in coppia: non serve stare sempre a pensare al domani, è molto più importante vivere bene "l'oggi". Single, l'amore sarà di fondamentale importanza per voi in questo periodo. Qualunque sia la vostra situazione attuale, vi sentirete positivamente ispirati ad avvicinarvi verso i vostri ideali o almeno cercare di dare spazio ai desideri più intimi. Gli attori principali della vostra vita siete solo voi: ergo, nulla vi sarà mai precluso a priori, sappiatelo! Nel lavoro invece, la fantasia durante questa giornata sarà galoppante: potrete sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" si pensa possa essere abbastanza positivo, anche se con alcuni distinguo relativi alla parte centrale del periodo. Secondo l'oroscopo del giorno 22 febbraio, riguardo l'amore, una situazione inattesa ma decisamente favorevole darà lo slancio giusto per affrontare parte della giornata: con la vostra consueta carica di ottimismo riuscirete a trasformare un problema in una positiva opportunità. Alcuni di voi avranno altresì tante cose interessanti da fare in compagnia del partner: realizzatele allora senza esitare, con fiducia e tanta voglia di vivere intensamente il periodo. Se single invece, vi porrete tante domande su un eventuale futuro amoroso, per ora abbastanza incerto: non preoccupatevi, l'amore sicuramente arriverà anche per voi, basterà solo saper aspettare il momento buono. Nel lavoro, per chiudere, le stelle miglioreranno tantissimo la vostra attuale comunicatività in modo da farvi conquistare nuovi livelli. Senz'altro riuscirete a migliorare la vostra corrente posizione professionale in tempi abbastanza rapidi.