L'Oroscopo del giorno 25 febbraio 2019 porta in primo piano le predizioni e la classifica stelline riguardanti il primo giorno della settimana. Dunque, buone nuove si prospettano per tre segni, senz'altro favoriti dall'ingresso della Luna in Sagittario. Intanto, sotto analisi in questo contesto, lo ricordiamo, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati in vista del prossimo lunedì? In questo caso, a risultare meritevole di fregiarsi dell'ambito riconoscimento "top" oltre allo scontato Sagittario, pochi altri segni. Potenzialmente in grado di reggere il passo con il predetto segno di Fuoco sicuramente Scorpione e Pesci, entrambi sottoscritti da cinque strepitose stelline.

Invece, in base a quanto rilevato nelle previsioni di lunedì 25 febbraio, si considerano in giornata "no" tutti coloro nativi del Capricorno, messi in preventivo con la sigla del "sottotono". Curiosi di scoprire di più? Bene, i dettagli segno per segno subito dopo le stelle del giorno

Classifica stelline 25 febbraio 2019

Un interessante lunedì è alle porte, passaggio naturale indicante la ripartenza di una nuova settimana. Vediamo di dare una valutazione oggettiva al periodo andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante il giorno 25 febbraio 2019. Siete o no ansiosi di scoprire quante stelle avrà a corredo il vostro segno? Bene, vi lasciamo a meditare sulla scaletta seguente, appena messa in chiaro e pronta a soddisfare (si spera) molte delle vostre aspettative:

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Capricorno.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo lunedì sarà banale, scontato e anche un po' svogliato per voi "bilancini" ma lasciatecelo dire, non sarà affatto negativo! In amore, anche se l’umore non dovesse risultare al top, pensate che presto, ovviamente prima di sera, potreste avere una seppur piccola interessante soddisfazione.

In serata sarete più aperti e socievoli e potrete instaurare un’ottima intesa con il partner, trascorrendo così delle ore serene insieme ai vostri desideri più intimi. Single, è arrivato il giorno adatto a voltar pagina: pronti a riprendere in mano la vostra vita? Ottimo così! Lasciatevi pure alle spalle tutti i problemi del passato e ricominciate e a vivere serenamente, ok? In questo caso le previsioni del giorno spingono affinché viviate la vita senza pensare troppo al domani. Nel lavoro, il cielo di oggi esalta la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative, specialmente d'affari o per nuovi contatti. Potrebbero maturare occasioni per nuove e improvvise (insperate?) aperture.

Scorpione - Giornata di apertura della nuova settimana valutata davvero con il massimo della positività, a tutto spiano sia in campo sentimentale che in quello lavorativo/professionale. In amore, godetevi una giornata di quiete, che sembra essere così ben condivisa dalle persone vicine a cominciare dal partner, il quale sarà felice di regalarvi il suo tempo. Single, l'amore vi sorriderà nelle vesti di un'avventura maliziosa, capitata così per caso, senza muovere un dito. Non fatevela scappare e soprattutto sappiate godere dell'attimo: molto difficilmente capiterà una nuova occasione come questa. Nel lavoro invece, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma molto allettanti, con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio. La vostra intelligenza creativa vi smuoverà verso successi sicuri.

Sagittario "top del giorno" - In arrivo un lunedì 25 febbraio splendido, sostenuto a piene mani da un'ottima Luna nel segno. La giornata d'inizio settimana sarà quindi perfetta in amore: gli astri annunciano un frangente denso di nuovi progetti riguardante la vostra vita sentimentale. In coppia c'è una bella novità: una notizia sorprendente vi farà passare una serata fantastica con la persona che amate: sarà una giornata all'insegna delle effusioni e delle romanticherie. Single, la vostra audacia darà un ritmo più intenso all'attuale vita sentimentale. Uscite dalla tana perché sarà proprio questo il momento adatto per scacciar via la vostra timidezza e buttarvi in nuove interessanti avventure. Nel lavoro, ottimisti e intraprendenti metterete a segno sicuramente un gran numero di successi e tutti apprezzeranno questa vostra insolita radiosità e ne gioiranno insieme a voi.

Capricorno - Giornata sottotono, valutata nelle predizioni di lunedì come abbastanza pensierosa. A fronte di ciò, in amore mantenete nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie. Anche per chi è già in coppia, non sarà questo un giorno molto fortunato. Si creeranno delle incomprensioni fastidiose, ma niente che non possiate risolvere insieme a lui/lei. Single, le stelle e la Luna non vi ispireranno per niente, cercate di lasciare da parte l'istinto e fatevi guidare dal cuore, il resto si vedrà. Nel lavoro, saranno probabili delle instabilità dovute ad una cattiva gestione della vostra mansione, cercate di rivedere il vostro modo di organizzarvi e vedrete che troverete ottime soluzioni per il futuro. Intanto, occupatevi in prima persona del denaro: è possibile che dobbiate prendere decisioni in tale senso.

Acquario - Il prossimo lunedì sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi Acquario. Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata a sentimenti e affetti, questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi riguardanti la coppia che da tempo perseguite. In campo sentimentale, la vostra agilità mentale vi permetterà di trovare le parole giuste per sormontare gli argomenti scomodi con il vostro partner. Parlate senza problema di ciò che vi preoccupa, in particolare di qualche pensiero che avete e cercate di risolverlo insieme a lui. Single, Venere vi osserverà positivamente quindi, se l'amore ancora non c'è, il consiglio è quello di aprirvi a nuove frequentazioni perché proprio tra loro potrebbe esserci la vostra nuova fiamma. Nel lavoro invece, se ultimamente le vostre finanze stavano precipitando sarà finalmente arrivato il momento in cui queste si risolleveranno per la vostra gioia. Potete quindi tornare a essere tranquilli sul fronte economico e sistemare una volta per tutte i vecchi conti rimasti in sospeso.

Pesci - Questa riapertura settimanale per voi Vergine partirà benissimo, con un lunedì sicuramente pregno di buone notizie pronte a rallegrare la giornata. Secondo l'oroscopo del giorno 25 febbraio, riguardo l'amore, sarà un ottimo momento per aprirsi al partner, certi di trovare dall'altra parte sostegno e comprensione. Migliorate la vostra comunicazione e scoprirete che andare d'accordo sarà più facile che litigare. Se single invece, siete magnetici ed emanate una forte carica di sensualità. Approfittate di questo stato di grazia per vivere momenti magici con chi vi fa battere il cuore! Nel lavoro, la giornata di oggi soddisferà le vostre aspettative, ovunque andrete otterrete ampi consensi e questo vi renderà particolarmente di buonumore.