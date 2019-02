Annuncio

Prosegue il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la giornata di domenica 3 febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito, le previsioni con amore, salute e lavoro segno dopo segno.

Ariete: in amore giornata che vi invita a riflettere sul rapporto che state vivendo, se una relazione è nata da poco siate cauti. Nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio e tensione. Fisico che vi invita a fare tutto con calma.

Toro: per i sentimenti giornata nervosa, vi sentite stanchi per questo motivo alcuni rapporti potrebbero essere messi in discussione.

Nel lavoro sono in arrivo soluzioni ad alcuni problemi nati da poco, in serata resterà comunque un po' di agitazione. Stress da controllare.

Gemelli: Venere non è più in opposizione per questo motivo andrete incontro a minori difficoltà da adesso.

La giornata nel complesso è buona. Nel lavoro entro pochi giorni sarà possibile trovare una serenità superiore. Recupero per il fisico.

Cancro: a livello sentimentale Venere in opposizione oggi porterà qualche momento di disagio, affrontate le questioni con maggiore attenzione. A livello lavorativo momento di forte tensione. Fastidi per il fisico.

Leone: a livello amoroso giornata che nel pomeriggio vedrà nascere qualche momento di disagio, non mancheranno le agitazioni. Nel lavoro nervosismo e scontentezza da superare in queste ore. Per il fisico la giornata sarà interessante, sfruttatela al meglio.

Vergine: per i sentimenti giornata importante, il mattino sarà migliore rispetto al pomeriggio. Evitate solo di alimentare discussioni. A livello lavorativo vi siete sentiti isolati, per questo motivo evitate un atteggiamento troppo critico nei confronti delle persone che vi circondano.

Recupero per il fisico.

Bilancia: la giornata di oggi per l'amore non sarà esaltante, siete sottoposti ad un forte stress è qualcosa non va come vorreste. Relazioni da rivedere se frequentate una persona del cancro o dell'ariete. Nel lavoro bisogna fare il punto della situazione soprattutto a livello economico, ultimamente ci sono state troppe spese. Fastidi per il fisico.

Scorpione: a livello sentimentale in questi giorni venere inizia un transito importante e da oggi sarà possibile iniziare a vedere l'amore in modo diverso. Giornata positiva per gli accordi. A livello lavorativo sentite di aver dato molto ma di aver ricevuto poco. Fisico da controllare.

Sagittario: la giornata di oggi è positiva per l'amore, la luna è favorevole e le relazioni potranno diventare più importanti. Nel lavoro coloro che hanno dato vita ad una nuova attività sono più forti, ci sono anche vantaggi in arrivo. Distrazione e stanchezza, fate attenzione a questi elementi oggi.

Capricorno: in amore situazione interessante per coloro che sono alla ricerca di nuove relazioni, programmate un incontro in questo periodo.

A livello lavorativo non fate troppo e cercate di vivere questo fine settimana senza stress. Fisico da curare.

Acquario: a livello sentimentale mattinata di calo, fortunatamente si recupererà nel pomeriggio. Nel lavoro l'impegno da parte vostra non manca, sfruttate al meglio questo giornata per ottenere di più. Serata che porterà un po' di agitazione.

Pesci: per i sentimenti cielo positivo, un recupero potrebbe arrivare da un momento all'altro. Se una persona vi interessa è il momento giusto per farsi avanti. Nel lavoro qualcuno ha voglia di cambiare e di realizzare un nuovo sogno, in questo momento potrete ottenere maggiori soddisfazioni. Recupero positivo per il fisico.