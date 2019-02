Annuncio

Se tutto filerà per il verso giusto, vi aspetterà un periodo davvero interessante nella settimana compresa tra l'11 e il 17 febbraio 2019, fatto di passioni e conquiste: tuttavia voi del Toro dovrete fare molta attenzione a non scatenare pericolose gelosie, che potrebbero ritorcersi contro voi stessi. Con gli amici comunque vi divertirete alla grande, come ai vecchi tempi.

Il Toro e il lavoro

In ambito lavorativo siete apprezzati da tutti, perché mettete sempre il massimo impegno nelle cose che fate, anche quando non siete particolarmente esperti.

In questo periodo, dall'11 febbraio al 17, se ci saprete fare, puntando sul vostro noto magnetismo, tipico del segno del Toro, potreste addirittura convincere il vostro datore di lavoro a concedervi un buon aumento.

Se avrete la capacità di lasciarvi alle spalle qualche cattivo pensiero di troppo, potrete finalmente sentirvi più realizzati in ambito professionale, cosa che per voi è molto gratificante. Lasciate dunque da parte ogni pregiudizio e siate voi stessi: la gente lo apprezzerà.

L'amore e il Toro

In amore le stelle sono tutte dalla vostra parte, dunque dovrete cercare di organizzare una bella serata in compagnia della persona amata: siamo certi che potrà essere una buona occasione, per chiarire tante cose che sono rimaste oscure. Una volta spiegato tutto, ogni nuvola potrebbe essere spazzata via da un grandissimo desiderio di amare, che troverà il suo apice nel giorno di San Valentino, quando potreste organizzare una bella gita col vostro parner e pensare anche ad un regalo più appariscente del solito. A voi del Toro del resto è sempre piaciuto fare e ricevere dei regali, perché fare felici gli altri vi scalda il cuore.

La donna del Toro

Le donne di questo segno, che è il secondo dello Zodiaco, avranno diversi ostacoli sul loro cammino in questo periodo di febbraio, ma dovranno avere la capacità di stringere i denti e guardare avanti, perché a fine mese potrebbero arrivare delle ottime notizie, che le riguarderanno però indirettamente. Per le persone del Toro la stabilità sentimentale è molto importante in quanto hanno bisogno di solidità e sicurezze materiali per loro natura. La salute sarà comunque buona: disporrete dell'energia che vi servirà per lavorare bene ad ogni progetto che state portando avanti da tempo. Cercate di dare retta solo alle persone che sanno mandarvi stimoli positivi.