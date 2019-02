Annuncio

L'8 marzo, festa della donna, si prevede una giornata particolarmente brillante per la donne del Toro, del Sagittario, dei Pesci e soprattutto della Bilancia.

La giornata, secondo l'oroscopo, dovrebbe essere invece negativa per le donne nate sotto il segno dello Scorpione.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l'8 marzo sarà una giornata di grande apatia. Ve ne stareste tutto il giorno sul divano, ma qualcuno vi disturberà in continuazione.

Toro: se pensavate di avere visto tutto vi sbagliavate: l'8 marzo riceverete una notizia che vi lascerà senza parole. Bene la salute, in un giorno che vi costerà parecchio in termini di energie.

Gemelli: il vostro carattere fondamentalmente ambiguo non vi aiuterà a sopportare una situazione poco chiara, che si è trascinata per troppo tempo.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l'8 marzo potrebbe rappresentare una buona occasione per cominciare una dieta, visto che negli ultimi tempi avete mangiato troppo, forse per sopperire ad altre mancanze.

Leone: la giornata sarà propizia per gli incontri sentimentali. Non siate però troppo sicuri di voi stessi, perché nella vita c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare.

Vergine: se alcune persone che stimavate molto vi hanno deluso e sorpreso per la loro mancanza di sensibilità, potreste approfittarne per "potare i rami secchi" ovvero riconsiderare amicizie con persone che evidentemente avevate sopravvalutato: come avete potuto constatare voi stessi da queste esperienze, persone immuni da vizi e difetti sono molto rare.

Bilancia, Scorpione, Sagittario, previsioni zodiacali

Bilancia: giornata da dimenticare per chi ha l'ascendente in Toro. Le donne della Bilancia, invece, soprattutto se hanno l'ascendente in Capricorno, l'8 marzo potrebbero vivere una giornata indimenticabile in compagnia delle loro amiche di sempre.

Scorpione: scoprirete di avere alcune affinità con una persona che avevate sempre sottovalutato. In generale la giornata sarà poco soddisfacente, ma decisamente negativa per le donne di questo segno, che proprio nel giorno della loro festa potrebbero scoprire qualcosa di poco gradevole sul conto del proprio partner.

Sagittario: potreste approfittare di una fase positiva per le vostre finanze per dedicare un po' di tempo ad attività ricreative, capaci di ristorarvi da qualche recente fatica di troppo.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: contrasti col partner e con i figli sono previsti proprio nel giorno della loro festa, per le donne del Capricorno.

Acquario: potreste riuscire finalmente a realizzare qualche vecchio desiderio. Speranze di nuovi incontri per i single, secondo l'oroscopo.

Pesci: nulla di significativo da segnalare. Giornata di ordinaria amministrazione. Potreste approfittarne per contattare qualche vecchio amico.