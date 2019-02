Annuncio

Il nuovo anno ha portato non poche novità con il suo arrivo ed i vari segni zodiacali si stanno abituando ai cambiamenti. Molti hanno sofferto ed hanno trascorso giornate piene di nervosismo, mentre altri sono riusciti a godersi varie giornate di relax e divertimento, ma è ormai risaputo che tutto questo è passeggero. Le previsioni dell'Oroscopo per la settimana che va da giorno 11 a giorno 17 febbraio sembrano essere producenti per molti. La posizione degli astri cambia in continuazione e le varie influenze tendono a scemare per spostarsi da un segno zodiacale all'altro. L'Ariete potrà godere di giornate fortunate e pacifiche per la seconda settimana di febbraio, mentre la Vergine potrà ritenersi soddisfatta nell'ambito sentimentale ed amoroso.

Vediamo nel dettaglio cosa riserva l'oroscopo ad ognuno dei 12 segni.

Oroscopo di febbraio dal 11 al 17: i primi 6 segni nel dettaglio

Ariete - nonostante le giornate si preannunciano abbastanza fortunate, è arrivato il momento di concentrare le forze forze sui vostri obbiettivi. Approfittate di questo periodo per concretizzare i vostri progetti e preparatevi a godervi giornate speciali con il vostro partner.

Toro - finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Una ottimale posizione astrale vi permetterà di rafforzare i rapporti con colleghi ed amici ed allontanerà le tensioni dell'ultimo periodo. Giornate fortunate anche nell'ambito sentimentale.

Gemelli - le paranoie, solite negli appartenenti a questo segno, potrebbero creare qualche contrasto con le persone a voi care.

Cercate di stare tranquilli e di non animare le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, l'oroscopo vi consiglia di restare con i piedi per terra.

Cancro - l'oroscopo annuncia l'arrivo di una settimana fortunata nell'ambito lavorativo e sociale. In amore, invece, vi sentirete ingordi e cercherete sempre di più, rischiando di rovinare quanto di concrete siete riusciti a creare fino ad ora.

Leone - dopo le tensioni degli ultimi giorni, gli astri si preparano a lasciarvi in pace e a donarvi qualche attimo di sollievo. Andate avanti nel lavoro, ma non cimentatevi troppo "aggressivamente" nel rincorrere qualche posizione più alta della vostra.

Vergine - il lavoro vi sta portando via molte delle vostre energie e la serenità sembra essere turbata nell'arco delle varie giornate.

Ritagliatevi un po' di tempo per voi stessi e per il partner ed accogliete l'ondata di romanticismo che vi attende durante il weekend.

Previsioni dell'oroscopo per gli ultimi 6 segni

Bilancia - la settimana, per i nati sotto al segno della Bilancia, secondo quanto preannuncia l'oroscopo, sembra essere tra le più allegre e fortunate del periodo. Si prevedono nuove amicizie e concretizzazioni sia nella cerchia sentimentale che in quella lavorativa. Godetevi con serenità le giornate con il partner e la famiglia.

Scorpione - per quanti riguarda l'ambito sentimentale ed amoroso non vi sono commenti da fare, tutto sembra scorrere liscio come l'olio. Qualche perplessità potrebbe incorrere sul lavoro, ma nulla che non possa essere risolto con semplicità.

Sagittario - il segno del Sagittario risulta essere particolarmente scontroso in questi giorni e potrebbe essere motivo di tensione nelle discussioni con colleghi ed amici. Preparatevi ad affrontare giornate piene di nervosismo e cercate di utilizzare al meglio l'ironia.

Capricorno - secondo l'oroscopo di questo periodo, la settimana entrante sarà il momento adatto per concretizzare quelli che, fino ad ora, sono stati dei semplici progetti abbozzati. Fate un bel respiro ed impegnatevi per la riuscita dei vostri piani.

Acquario - la testardaggine di coloro nati sotto all'influenza di questo segno potrebbe rivelarsi un problema nell'ambito lavorativo, mentre il tempo libero servirà a calmare gli animi dopo giornate intense di lavoro. Godetevi la compagnia dei vostri cari ed organizzate qualcosa per il fine settimana.

Pesci - la seconda settimana di febbraio si preannuncia particolarmente intrisa di allegria e creatività. Un po' di nervosismo potrebbe sopraggiungere nella seconda parte della settimana, ma niente che il weekend non possa sistemare.