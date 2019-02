Annuncio

Annuncio

Inizia la prima settimana del mese di febbraio. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per le giornate comprese tra lunedì 4 e domenica 10 febbraio 2019. Di seguito l'Oroscopo con i sentimenti, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: questa settimana non sarà semplice da gestire per il segno, evitate di fare troppe cose contemporaneamente. Cercate di essere prudenti soprattutto nella prima parte del periodo. In amore, è probabile che accadono delle situazioni non previste.

Nel weekend potrebbe succedere qualcosa di interessante. Per quanto riguarda i sentimenti potrebbero nascere dei dubbi.

Toro: la parte migliore della settimana sarà quella centrale, sfruttate soprattutto la giornata di giovedì.

Advertisement

In campo lavorativo sono in arrivo delle buone opportunità, favoriti nuovi progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, potreste vivere delle belle emozioni. Chi ha alle spalle una relazione conclusa, potrà iniziare a guardare oltre.

Gemelli: la prima parte della settimana sarà positiva per voi, in campo lavorativo e amoroso potrete vivere dei bei momenti. Per ciò che riguarda l'amore, Venere non è più opposta, potreste risolvere delle tensioni, anche se non tutte. Per quanto riguarda i sentimenti gli incontri sono favoriti.

Cancro: siate prudenti soprattutto nel concludersi del periodo, ci saranno alcune situazioni non semplici da gestire. Sul lavoro potrebbero esserci degli accordi da sistemare. Per quanto riguarda i sentimenti alcune relazioni potrebbero diventare qualcosa di serio.

Leone: belle stelle per il segno, vivrete un momento di recupero.

Advertisement

I migliori video del giorno

In campo lavorativo dovrete decidere delle questioni importanti. Per quanto riguarda i sentimenti se ci sono delle relazioni in crisi, è possibile che la mossa migliore sia quella di portarle a termine. Chi ha invece qualche problema, deve chiarire.

Vergine: Venere è nel segno, in questa settimana vivrete bei momenti di passione. Ci saranno delle buone occasioni, soprattutto nel concludersi del periodo. Per quanto riguarda il campo lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti, ma anche delle conferme.

La settimana degli altri segni

Bilancia: con la Luna favorevole, l'inizio della settimana sarà energico. In campo professionale è possibile che decidiate di cambiare delle collaborazioni. Bene il lato economico. Per quanto riguarda i sentimenti la settimana sarà particolarmente agitata.

Scorpione: ad inizio settimana dovrete essere cauti, in campo lavorativo una situazione potrebbe cambiare. Sono in arrivo delle buone novità, cercate di affrontarle con calma. Per quanto riguarda il campo sentimentale potreste vivere dei momenti di indecisione.

Chi ha iniziato una relazione da tempo, potrebbe prendere delle decisioni importanti.

Sagittario: in questa settimana Giove sarà nel segno, favoriti gli affari. Cercate comunque di essere prudenti, soprattutto nella parte centrale della settimana. Per quanto riguarda il campo sentimentale, le giornate saranno interessanti, chi ha vissuto dei problemi di recente potrà tornare sull'argomento.

Capricorno: con Venere nel segno potreste vivere dei cambiamenti e delle novità in campo sentimentale. È il momento giusto per lasciarsi andare. Per quanto riguarda il campo lavorativo non ci sono novità, ma questo non significa che dovrete agitarvi. Con la Luna favorevole, le ultime giornate della settimana saranno positive.

Acquario: evitate spese superflue in questo periodo. In campo lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti, soprattutto a causa del transito di Urano. Per quanto riguarda l'amore, è possibile fare nuovi incontri, ma anche scelte per chi vive in coppia.

Pesci: la Luna è nel segno, nella parte centrale della settimana vi sentirete ispirati. In campo sentimentale vivrete un buon recupero, avete voglia di vivere momenti sereni. Per quanto riguarda il campo professionale il cielo è dalla vostra parte.