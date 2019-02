Annuncio

Annuncio

La settimana che inizia il prossimo 11 febbraio sarà piuttosto complessa, per le persone nate sotto il segno della Vergine. I contrasti con le persone che frequentate abitualmente non mancheranno. Cercate sempre di imporre le vostre idee e punti di vista particolari, ma a volte è opportuno fare un passo indietro e ascoltare gli altri. Non siate quindi presuntuosi, perché c'è sempre da imparare, anche nel periodo dall'11 al 17 febbraio. Le stelle consigliano di procedere a piccoli passi per raggiungere grandi traguardi, prima di conseguire il risultato più ambizioso. Tenete duro, nonostante le molte complicazioni, per non entrare in crisi esistenziale, come a volte vi succede.

Amore e Vergine a febbraio

Il corteggiamento che state conducendo voi della Vergine non sembra dare i suoi frutti.

Annuncio

Forse non è il caso di fissarsi troppo su una persona. In ogni caso non trascurate gli affetti per pensare troppo al lavoro: la vostra salute ne risentirebbe non poco. In ambito sentimentale una serata movimentata vi farà divertire, come non vi accadeva da tempo. Vi sembrerà di essere ritornati giovani e vi sentirete, anche se per poche ore, spensierati come allora.

A volte le persone legate sentimentalmente a voi della Vergine non si rendono conto della persona speciale che hanno al proprio fianco: San Valentino potrebbe essere il momento migliore per farglielo capire e chiedere maggiore attenzione e sensibilità per quelle che sono le vostre esigenze e i vostri problemi, piccoli o grandi che siano.

Annuncio

Vergine e amicizia dall'11 febbraio

Ultimamente non c'è più sintonia con una persona della vostra comitiva, perché non approfondite la questione? per l'oroscopo potreste scoprire delle cose molto interessanti su quello che la gente che vi conosce pensa veramente di voi. Ricordatevi che dalle esperienze più dure si può sempre imparare qualcosa di positivo. Trovate la forza di dialogare con persone 'difficili' e vi toglierete un peso dalla coscienza, perché col suo atteggiamento ostile qualcuno vi metterà alla prova nella settimana dall'11 febbraio, per cercare di indurvi a commettere un errore.

Per essere felici bastano le piccole cose, i momenti condivisi con persone con le quali vi trovate bene anche solo facendo due chiacchiere da buoni amici, quindi non puntate a serate super in locali alla moda, perché se ci pensate bene non è questo che vi serve per ritrovare serenità.