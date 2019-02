Annuncio

L'Oroscopo di domani 12 febbraio è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Ad essere valutati in questa sede, i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco: trattasi, per essere precisi, di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un valore alla quotidianità relativa all'amore e al lavoro? In breve, diciamo che nella sestina sotto inchiesta oltre a Toro e Gemelli valutati in giornata a cinque stelle, sono previsti in positivo anche Cancro e Vergine entrambi considerati a quattro stelle nella classifica di oggi.

Di ben altro avviso le previsioni di martedì per gli amici Ariete e Leone, nel frangente rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko". Andiamo pure a visionare più in profondità ogni singolo segno subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline di martedì 12 febbraio

Ansiosi di scoprire il pensiero delle stelle in merito al secondo giorno dell'attuale settimana? Bene, a mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di martedì, la nuova classifica stelline interessante il 12 febbraio, nel contesto impostata sulle effemeridi dei primi sei segni dello zodiaco. Nel periodo sotto analisi, vista l'ottima qualità delle effemeridi, a gongolare in cima alla graduatoria sarà il Toro, meritatamente al "top" alla pari dei Gemelli.

Scopriamo come andrà la giornata per i restanti simboli zodiacali:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Le predizioni su amore e lavoro

Ariete - Non sarà agevole portare a buon fine questa parte della settimana con un lunedì valutato "sottotono". In massima parte, soprattutto nell'intento di evitare errori o rischi inutili, le stelle vi richiamano alle serietà e alla stabilità affettiva. Secondo le previsioni di oggi il consiglio è quello di essere quanto più dolci e sensibili possibile ai richiami dell'amore. Logicamente, se vorrete (ri)conquistare la persona della vostra vita dovete giocare le carte della sincerità e dei buoni propositi. Single, avendo un ventaglio di interessi molto largo, correte il rischio di non dedicare la giusta attenzione a quella persona che sapete, dunque mettendo a rischio la buona riuscita di un eventuale rapporto; correte ai ripari! Nel lavoro, invece, qualche screzio con i colleghi renderà il clima freddo e l'atmosfera tesa: tiratevi indietro e cercate di placare gli animi, oppure affrontate la situazione di petto.

Toro - Martedì a dir poco fantastico, sottoposto ad una spettacolare Luna nel segno. Pronti a gongolare in amore? Senz'altro gli astri annunciano svolte o interessanti progetti riguardanti il settore dei sentimenti e affini. In amore, la sintonia con il partner raggiungerà livelli molto alti, come non succedeva da tempo. Molti di voi potrebbero approfittare del momento "sì" per chiarire definitivamente un annoso problema di coppia. Single, sarà un bel periodo, questo, pronto a farsi progressivamente sempre più piacevole e coinvolgente grazie ad una splendida Luna colma d'amore per voi "torelli". A più di qualcuno potrebbero sbocciare storie appassionate nuove di zecca. Nel lavoro, infine, con la vostra speciale parlantina riuscirete ad attirare l'attenzione delle persone con le quali vorreste collaborare: prendete spunto da un collega "quotato". I più fortunati tra voi potrebbero centrare qualche piccolo obiettivo, anche se magari non è tra quelli prefissati come priorità.

Gemelli - Il prossimo martedì sarà decisamente prestante e molto agevole per la maggior parte di voi Gemelli. Potrete godere di una splendida giornata, caratterizzata da un’intesa sessuale davvero magica e luminosa. In amore, dunque, massima compatibilità specialmente per coloro in coppia: sarete particolarmente affettuosi con la persona a voi più cara che, di conseguenza, si sentirà al settimo cielo ripagandovi con la stessa premura. Finale di giornata speciale, decisamente al peperoncino! Single, una situazione sentimentale creerà ancora qualche problema: cercate di appianare le cose con molta calma. Se impazienti di dichiararvi, fatevi avanti... Nel lavoro, intanto, i vostri colleghi sembrano quasi invidiosi del vostro operato. Calma, forse riuscirete a superare persino chi si definisce "maestro" in una certa attività.

Cancro - In arrivo un giorno discreto a tutto tondo con la parte iniziale della corrente settimana. In generale, poche novità; forse qualcuno di voi avrà qualcosa di importante da rinfacciare ad una persona (che sapete!): siate sinceri e diretti evitando di girare attorno alla questione e possibilmente senza ricorrere ad antipatici sotterfugi. Le previsioni di martedì, intanto, riguardo l'amore prevedono qualche breve turbamento; se ci dovesse essere, senz'altro sarà da attribuire ad un po' di nostalgia (per chi o cosa?). Tranquilli, la vicinanza del partner, senz'altro riuscirà a sistemare tutto. Single, le storie nuove potranno essere riviste nel segno di una cruda realtà. Le cose sono due: o proseguite nell'attuale situazione che state vivendo o date un taglio netto a tutto e ripartite da zero A voi l'ardua scelta! Nel lavoro, percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera.

Leone - Il prossimo martedì non è previsto positivo per voi della Leone. In generale la negatività astrale di oggi (lunedì tre stelle) e di domani (martedì due stelle) vi renderà molto nervosi. In coppia, dunque, cercate di mantenere la calma il più possibile e per tutta la giornata. Sempre parlando d'amore cercate di mantenere la calma evitando, per quanto possibile, le solite critiche verso le attività del partner. Single, gli astri consigliano di mettere da parte la vostra innata testardaggine: essere troppo ostinati alla fine paga poco o affatto, sappiatelo! Bene la parte finale della giornata. Nel lavoro, se non andate d’accordo con un collega, provate ad instradare un altro tipo di dialogo: chiarite e sicuramente risolverete tutto. Prossimamente potrebbero maturare novità interessanti: forse ci saranno le basi per migliorare e crescere.

Vergine - In arrivo un giorno nient'affatto male, abbastanza incline con la più normale delle positività. Dunque, buona parte iniziale della settimana con il fisico in discreta forma. Comunque, non proprio tutto andrà secondo i piani, soprattutto in serata: qualche nuvoletta all'orizzonte metterà più ansia del solito a tanti di voi Vergine. L'oroscopo di domani 12 febbraio consiglia pertanto in amore di tenere nervi saldi e concentrazione al massimo: soprattutto in coppia, se dovessero esserci piccole incomprensioni non alteratevi, soprassedete con un bacio e un sorriso, ok? Funziona sempre! Single, sorridete alla vita e a tutto ciò che avete di buono in preventivo: gli astri invitano a far nascere nuovi flirt. Nel lavoro, per concludere, dovrete prendervi delle responsabilità importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni o delusioni.

