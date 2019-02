Annuncio

L'Oroscopo di domani 16 febbraio 2019 annuncia un fine settimana positivo per cinque segni. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le cinque stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare sul periodo da quattro stelle. Curiosi di sapere a chi toccherà quest'oggi la palma d'oro della fortuna? Parlando di belle opportunità da sfruttare, con riferimento ai sei segni sotto analisi in questa sede, in primo piano spiccano due segni: uno di Fuoco ed è l'Ariete e l'altro è di Acqua ed è rappresentato dal Cancro.

Intanto nel periodo a fare la differenza senz'altro sarà la presenza della Luna in Cancro ma pronta a passare nel segno del Leone. L'Astro della Terra, oltre a favorire la buona posizione ai primi in classifica, è pronta a regalare splendide opportunità in merito ai sentimenti in generale.

Invece, in base a quanto espresso dalle previsioni zodiacali del 16 febbraio, in netta difficoltà saranno coloro appartenenti ai Gemelli, giudicati in questo frangente con le tre stelle relative al "sottotono".

Classifica stelline 16 febbraio 2019

Ansiosi di mettere le mani sulla nuova classifica stelline interessante il giorno 16 febbraio? Diamo pure per scontata la risposta affermativa e andiamo al sodo: questo inizio week-end vedrà due specialissimi segni emergere su tutti, ma li andremo a scoprire nella tabella posta di seguito. Ecco il resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★: Gemelli.

Previsioni per sabato 16 febbraio, lavoro e sentimenti

Ariete - Si anticipa che evolverà in modo splendido questa parte della settimana con un sabato pronto ad offrire qualche ottima occasione da sfruttare nei diversi comparti.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, abbastanza serenità da vivere sia in coppia che da single. Occhio soprattutto a chi ama tenere "due piedi in una scarpa", potrebbero arrivare decisioni definitive sia dall'una che dall'altra parte. Single, chi tra voi desiderasse vivere, più o meno segretamente, un’avventura o una situazione nuova, più eccitante del consueto, avrà occasioni propizie per farlo. Nel lavoro, la vostra grinta vi accompagnerà nella giornata, rendendovi particolarmente prestanti nell'attività che vi compete. Chi è in cerca di occupazione potrebbe ricevere delle proposte allettanti.

Toro - Questo sabato d'inizio week-end sarà abbastanza positivo per la maggior parte di voi nativi del Toro.

In amore, date ascolto ai vostri pensieri e al vostro animo: ci sono già dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica che aspettano solo di essere esternati al vostro partner, qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti: fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico che ha a cuore il vostro bene. Single, fate in modo che una bella occasione d’incontro, all’ultimo momento non sfumi, come al solito miseramente. Nel lavoro, invece, qualche collega potrebbe mettervi in seria difficoltà: siate indifferenti, continuate il vostro lavoro senza inutili esitazioni.

Gemelli - Una giornata valutata con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Sul fronte affettivo in generale ci sarà qualche turbolenza momentanea a cui porre rimedio. Diciamo che al 90% sfumerà in serata, quando finalmente vi ritroverete l'uno di fronte all'altro. In amore, avrete dei piccoli problemi a causa della vostra scontrosità: a conti fatti, nessuno vi sopporta più. Neanche colui (colei) che ha sempre avuto tanta pazienza nei vostri riguardi: urge correre ai ripari! Single, oggi potrebbe farsi sentire forte la voglia d’evasione.

Occhio a non fare scelte azzardate, che potrebbero portarvi su sentieri pericolosi, ok? Nel lavoro invece, dovrete affrontare qualche piccolo incidente di percorso, ma niente che non si possa risolvere in giornata.

Cancro - In arrivo un sabato 16 febbraio perfetto quasi in tutto. La giornata di fine settimana sarà in gran parte meravigliosa soprattutto per ciò che riguarda l'amore. Le previsioni annunciano un affettuoso scambio dialettico capace di riportare nella coppia tanta sensualità, poesia e allegria. Questo sarà la miscela esplosiva in grado di rinnovare anche amori un po' datati e dare molta spinta a quelli appena nati. Single, anche se la dolce compagnia di una persona per adesso non c’è, non vi inasprite: perché invece non riempire gli spazi vuoti del vostro cuore dando amore ad un piccolo animaletto? Sarà bellissimo coccolare un gattino o un cagnolino; pensateci ok? Nel lavoro, grazie al vostro provvidenziale intervento, riuscirete a rimettere in sesto una situazione non troppo brillante riguardante un collega o qualcuno legato alla vostra attività.

Leone - Questo giorno d'inizio weekend per voi Leone si preannuncia abbastanza monotono, ma assolutamente non negativo. In amore, le stelle consentiranno di ampliare la vostra visione su eventuali divergenze oppure portare chiarezza e nuove prospettive di armonia nelle coppie un po’ in crisi. Cercate di mantenere viva la relazione con coccole, romanticismi e tante altre dimostrazioni di affetto. Sarete così sicuri che la persona al vostro fianco ne rimarrà di certo estasiata. Single, avete fatto una promessa importante? Ora dovete mantenerla portandola assolutamente a termine. Seguite il filo della fermezza di intenti per non sentirvi impotenti di fronte agli imprevisti. Nel lavoro, vi aspetta una giornata impegnativa ma riuscirete a terminare tutti i vostri compiti egregiamente.

Vergine - Questa parte della settimana contempla un sabato abbastanza buono, per l'occasione valutato con quattro stelle. I presupposti sono sufficientemente giusti per realizzare i progetti che più vi stanno più a cuore.

L'oroscopo di domani 16 febbraio consiglia in amore, riceverete l'affetto di cui avete bisogno e, insieme alla persona del cuore, certamente riuscirete a distrarvi in piena tranquillità. Single, una volta tanto abbandonate il vostro atteggiamento malinconico e respirate a pieni polmoni la gioia di fare nuove amicizie. Divertitevi, parlate agli altri del più e del meno e pensate positivo, ok? Nel lavoro, per chiudere, sfoderando le vostre belle qualità, riuscirete a portare a termine con successo un progetto molto impegnativo.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.