Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 19 febbraio 2019 riparte da questa parte della settimana coincidente con il prossimo martedì. Come da copione, anche in questo frangente a muovere i fili della fortuna (di conseguenza anche quelli della sfortuna) legati ai simboli zodiacali sarà l'Astrologia. In risalto quest'oggi la nuovissima classifica stelline relativa ai simboli zodiacali appartenenti alla prima sestina, come sempre corredata dalla previsioni su amore e lavoro. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle di martedì 19 febbraio? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo il più fortunato in assoluto, la Vergine. I nativi nel simbolo astrale appena citato, quest'oggi al vertice della nostra scaletta con le stelline, avranno meritatamente la "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel comparto.

Annuncio

A reggere il passo dell'affascinante segno di Terra, solo in due: Ariete e Cancro, in ottima forma e valutati a pari merito con le cinque stelle della fortuna.

Andiamo a scoprire la classifica del momento e subito dopo maggiori dettagli in merito alle previsioni zodiacali del 19 febbraio: sotto analisi approfondita Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 19 febbraio 2019

L'imminente arrivo del prossimo martedì impone di sapere come sarà l'andamento della giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza. In questo caso a fornire le giuste risposte sarà senz'altro la nuova classifica stelline interessante il giorno 19 febbraio. In anteprima abbiamo già svelato il segno della Vergine in prima posizione, oltre che quelli relativi ad Ariete e Cancro entrambi super-fortunati sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative con cinque stelline a corredo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Vediamo adesso di mettere bene in evidenza tutti gli altri segni rimanenti andando direttamente alla scaletta quotidiana:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Leone;

★★★: Toro;

★★: Gemelli.

Luna in Vergine, previsioni su amore e lavoro

Ariete - Il prossimo martedì, giornata della settimana appena iniziata, è stato valutato a pieni voti con le cinque stelle della fortuna. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, diciamo che è il momento giusto per compiere scelte importanti o definitive, sia che siate single o in coppia. In merito ai rapporti affettivi con piccoli problemi, non mancheranno le occasioni per cercare di migliorare la situazione generale. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata.

Annuncio

Per altri invece in arrivo flirt a go go, soprattutto per i più intraprendenti: aspettate ancora qualche giorno e poi fatevi avanti. Nel lavoro, tutto bene a patto di non parlare troppo o a vanvera: almeno per un paio di giorni tiratevi fuori eventualmente da situazioni poco promettenti, ok?

Toro - In arrivo un martedì 19 febbraio prescritto dagli astri con il fastidioso segno relativo al "sottotono". Dunque, la seconda giornata dell'attuale settimana sarà abbastanza pensierosa su certi aspetti. In amore, tenere i nervi saldi e tanta pazienza sarà certamente una scelta saggia. In coppia a latitare di brutto potrebbe essere la serenità del rapporto stesso. Diciamo che sarete quasi svogliati per paura di litigare con lui/lei: scegliendo la via del silenzio, ovviamente convinti di far bene al proprio stomaco, si otterrà decisamente l'effetto opposto... Single, una sbandata ogni tanto diciamo pure che "fa bene!": imparate a gestire un po' di più certe emozioni, specie quelle forti. Nel lavoro invece, potrebbero prender piede, spesso in modo irreversibile, dubbi e perplessità senza reale fondamento, frutto più delle volte di supposizioni illogiche a base catastrofica.

Cercate di concentrarvi solo su cose positive, e basta.

Gemelli - Si preannuncia un giorno abbastanza poco performante per voi Gemelli. Dunque periodo instabile, soprattutto nelle situazioni legate alla coppia o alle amicizie in generale: diciamocela tutta, questo martedì avrete la pessima gatta da pelare relativa a quella situazione che ben conoscete. Calma: prima di agire o di dire qualunque cosa, occhio ai passi falsi, ok? In amore intanto, dovrete porre rimedio ad una situazione che avevate trascurato tempo addietro: parlatene innanzitutto con il partner e regalatevi qualche momento solo per voi, anche per cercare di sistemare alcune cose in sospeso. Single, avete già un forte scudo da interporre tra voi e le avversità che potrebbero sortire nel corso del periodo: cercate di tenere duro in modo da non avere una crisi di nervi. Nel lavoro invece, situazione lievemente migliore: datevi la cosiddetta "mossa", mettendovi in testa che se volete progredire dovrete soprattutto darvi fare.

Cancro - Si profila davvero molto positivo questo vostro martedì d'inizio settimana. Specialmente in alcune situazioni abbastanza importanti, visto soprattutto che sapete bene ciò che volete, nulla vi fermerà nel realizzare le vostre aspirazioni. In merito alle previsioni di martedì interessanti il settore dell'amore, l'influsso benefico della Luna in Vergine vi accompagnerà nella direzione giusta: assecondate quindi i segnali del fato cercando di godere a pieno quanto di buono sta preparando il cielo per voi ed il vostro partner. Single, momenti di recupero per tanti di voi, soprattutto per chi risente un po' del logorio del tempo: non avventuratevi in cose nelle quali non siete sicuri di rendere al 100%, ok? Nel lavoro, per chiudere, avrete molte richieste di collaborazione perché il vostro approccio lavorativo piace a tutti. Sarete ricercati da molti per la vostra affidabilità.

Leone - La giornata sarà mediamente buona, indicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come abbastanza tranquilla complessivamente.

Diciamo che senz'altro riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante il periodo. In amore, in special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane. Siate capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona che avete nel cuore. Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vi occorrerà molta pazienza e senso della misura, sappiatelo. Qualcuno tra voi intanto, in alcune situazioni non avrà certo i peli sulla lingua e non si lascerà mettere sotto tanto facilmente. Nel lavoro intanto, seguite con fermezza i vostri obiettivi perché per strani che possono sembrare agli altri, alla fine potrebbero davvero funzionare alla grande.

Vergine "top del giorno" - Giornata super, valutata nell'oroscopo di domani 19 febbraio come un periodo vivacissimo e portatore anche di qualche bella sorpresa. In amore, qualsiasi cosa facciate o pensiate in questa giornata sarete quasi sempre esauditi.

In coppia potrebbero alla fine arrivare delle novità abbastanza golose, magari riguardanti un qualcosa che avete appena iniziato o che avete in mente di mettere in gioco, chissà... Single, tanti di voi risulteranno davvero irresistibili: pronti a dare la caccia a nuove prede? Sappiate che potete contare su una giornata incoraggiante in cui gli incontri non mancheranno. Nel lavoro, per terminare queste odierne predizioni astrali, tutto nella norma, niente scosse o particolari situazioni da segnalare. I soliti consigli: tenete vigile l'attenzione su eventuali cambiamenti che potrebbero portare miglioramenti alla vostra attuale posizione.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.