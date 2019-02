Annuncio

L'Oroscopo di domani 21 febbraio mette sotto analisi la giornata di questo giovedì. In evidenza quest'oggi la nuova classifica stelline quotidiana nonché le previsioni su amore e lavoro per i segni dall'Ariete fino alla Vergine. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo una formazione planetaria abbastanza significativa: l'ottimo aspetto di Venere in Capricorno è perfetto per portare fortuna in campo sentimentale a coloro nativi del Toro e del Leone.

Diciamo subito che entrambi i due simboli astrali appena citati sono stati valutati in giornata super-fortunata, messa in conto con le cinque stelline della buona sorte. La formazione appena enunciata risulterà essere decisiva in alcune questioni a carattere sentimentale/affettivo, regalando soluzioni positive o la giusta chiave di lettura in questioni di notevole importanza a molti torelli o leoncini.

Invece tutt'altra storia, secondo le previsioni zodiacali del 21 febbraio, per coloro appartenenti al segno della Vergine, quest'oggi valutati al di sotto delle aspettative: infatti, a quest'ultimi si preannuncia la classica giornata segnalata con il 'sottotono'. Andiamo pure ai dettagli iniziando a mettere in chiaro il possibile andamento riservato dall'Astrologia ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 21 febbraio

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati a metà percorso settimanale? In questo caso torna molto utile consultare la nostra nuova classifica stelline, quest'oggi impostata sul giorno 21 febbraio. Appena svelata, mostra in primo piano due segni: Toro e Leone, comunque già anticipati in apertura. In coda al gruppo, quest'oggi solo la Vergine, purtroppo sottoposta a turbolenze astrali di notevole impatto sulla relativa quotidianità.

Curiosi di sapere quante stelle sono state attribuite ai restanti segni? Bene, andiamo pure alla scoperta della nuova scaletta con le stelline del giorno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★: Vergine.

Oroscopo, predizioni quotidiane su amore e lavoro

Ariete - Il prossimo giovedì sarà abbastanza in linea con quanto da voi programmato, agevole e positivo per la maggior parte di voi Ariete. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, lancerete senz'altro messaggi seduttivi di sicuro effetto. Questo alla luce del fatto che la persona amata, ultimamente, potrebbe aver perso un po' di fiducia nei vostri riguardi. Feeling nella coppia in deciso aumento, sicuramente molto migliorabile mettendoci impegno e passione.

Single, tutto bene e godibile a pieno fino a quando i ricordi sono fonte di commozione, quando però vi impediscono di vivere con gioia il presente, allora è meglio darci un taglio (recepito il consiglio, si?). Riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta (siamo curiosi: fateci sapere!). Nel lavoro, se avete avviato un progetto o messo in campo qualcosa a cui tenete abbastanza, cercate di sostenerlo nei limiti del possibile.

Toro - Si preannuncia sicuramente degna di essere vissuta a piene mani questa parte della settimana. Dunque, un giovedì generoso molto indicato nelle situazioni particolarmente intricate a cui sembra difficile trovare una soluzione. In amore, andrà tutto benissimo: i rapporti di coppia diventeranno più intensi suggellando nuove intese soprattutto in quelle relazioni che, ultimamente, hanno subito rallentamenti o malintesi. Diciamo pure che non avrete di che lamentarvi: agli occhi del partner risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura più simpatici del solito. Single, vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassata. Non farete che sorridere nell'attesa che il quadro sentimentale si completi: l'arrivo della persona giusta! Nel lavoro, infine, calma e positività sono consigliati nelle scelte. Il periodo sarà altamente positivo, dunque perché sciuparlo con cose fatte in fretta? Metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete.

Gemelli - In prospettiva un giorno decisamente poco esuberante, diciamo pure nella media positività, quindi assolutamente non negativo. In amore potrebbero esserci anche dei sani momenti di relax: in coppia andateci piano con il fatto di puntare il dito su ogni piccola magagna del partner. Chi è già stabilmente accoppiato, di certo vedrà aumentare i sentimenti che lo legano alla persona amata. Single, questa giornata sarà ricca di buone occasioni, si o no? Diciamo pure che, tra un corteggiamento e l'altro, sarà abbastanza facile trovare la persona aspettata da tanto. Fatevi coraggio, le stelle vi sorrideranno in parte, forse regalandovi la forza necessaria: datevi da fare subito, ok? Nel lavoro invece, potrebbe manifestarsi qualche ostacolo di troppo. Se così dovesse essere, non agitatevi, anche perché qualcuno arriverà in vostro aiuto consigliandovi. Riuscirete a risolvere comunque, tranquilli.

Cancro - La giornata di metà settimana si presume possa essere mediamente buona (almeno sulla carta), anche se in certi frangenti potrebbe restituire piccoli grattacapi. Le previsioni di giovedì, in questo caso parlando d'amore, consigliano di mantenere un atteggiamento tranquillo e sereno. Se il partner appartiene al Toro oppure è del Leone, senz'altro si prenderà cura di voi, capirà perfettamente il vostro umore e, senza farvi troppe domande, vi coccolerà dolcemente. Il consiglio, quindi, è quello di essere pronti a ricambiare come si deve in questi casi: tirate via ogni perplessità o convinzione di non farcela e procedete spediti... Single, tenete d'occhio i colpi di fulmine, ok? Si presume che farete una conoscenza molto interessante, il che vi porterà tanto buonumore rendendovi felici per tutto il giorno. Nel lavoro cercate di mantenere il ritmo attuale evitando, se possibile, distrazioni inutili.

Leone - Il prossimo giovedì sarà ottimo per voi 'leoncini'. Dunque, giornata di metà settimana da considerare "godereccia" in tutti i sensi. In relazione agli altri, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine una qualche eventuale situazione in sospeso, ok? In amore, sarete percorsi da un sentimento molto intenso che vi farà perdere ogni inibizione. Finalmente qualcuno di voi capirà quanto importante sia avere a fianco una persona meravigliosa: l’amore può essere anche il rifugio dalle fatiche quotidiane, sappiatelo. Single, vi aspetta una giornata magnifica. Siete già innamorati? Se sì, allora proverete sulla vostra pelle cosa significa stare tra le braccia della persona amata: sarà come stare in paradiso. Nel lavoro, avrete delle ottime intuizioni che vi alleggeriranno la giornata lavorativa. Diciamo che finirete i vostri compiti prima degli altri.

Vergine - Una giornata valutata in gran parte "sottotono" si profila per voi all'orizzonte. Peccato che la stessa interessi proprio la parte centrale del periodo con sullo sfondo l'arrivo del nuovo weekend. Dunque, potrebbe essere davvero una cosa stressante dover fronteggiare situazioni impegnative, quindi occhio e orecchie aperte, ok? L'oroscopo di domani 21 febbraio in amore pertanto invita alla riflessione: non avrete certo la testa per pensare anche ai bisogni del partner. Per questo, sarete completamente immersi nel vostro malessere e non riuscirete o non vorrete vedere altro: sbagliato! Aprite la mente e lasciatevi guidare dal cuore, senza paura. Single, anche per voi le ostilità astrali del periodo non faranno di certo bene ad eventuali approcci amorosi. Se doveste trovarvi a corto di argomenti, defilatevi pure tranquillamente da ogni situazione. Nel lavoro, infine, vi si chiede ancora uno sforzo, dovrete smussare gli spigoli con un superiore, dialogare di più e sbuffare meno. Tutto questo potrebbe essere decisamente difficile da fare per voi, in questa giornata pesante. State calmi!

