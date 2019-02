Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 25 febbraio 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita della giornata interessante la ripartenza della nuova settimana. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del prossimo lunedì? Vediamo allora di togliere eventuali curiosità in merito partendo dai migliori in assoluto: si prospetta dunque un lunedì "effervescente", senz'altro carico di novità e buone chance, per Gemelli e Vergine. Entrambi questi due fortunatissimi segni avranno a che fare con un periodo davvero positivo in amore come nel lavoro. Invece, secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali del 25 febbraio, ad avere probabili difficoltà in questo inizio settimana saranno, almeno sulla carta, Ariete e Leone.

Annuncio

Il primo tra i due avrà a che fare con un frangente valutato "sottotono" mentre l'altro segno avrà peggior sorte visto che dovrà vedersela con un giorno segnato dal "ko". Bene, dopo questa brevissima anteprima, andiamo al dunque mettendo in chiaro le previsioni giornaliere relative ai sei segni dall'Ariete fino alla Vergine ricordando anche di non mancare l'appuntamento consueto con la nuova classifica stelline già pronta.

Classifica stelline 25 febbraio 2019

Il prossimo lunedì ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede. La nuova classifica stelline interessante il giorno 25 febbraio, tra l'altro appena approntata, mostra in primo piano il segno dei Gemelli alla pari a cinque stelle con quello della Vergine.

Annuncio

I migliori video del giorno

A fare ottima compagnia al preannunciato simbolo d'Acqua, altri due segni in odore di positività: Toro e Cancro, visibili nella tabella posta di seguito. Andiamo ai dettagli:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Ariete:

★★: Leone.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo lunedì sarà pregevole in alcune circostanze, per il resto si preannuncia abbastanza buono per la maggior parte di voi Ariete. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore qualche breve turbamento potrebbe esserci; nel caso ci fosse, senz'altro sarà da attribuire ad un po' di nostalgia (per chi o per cosa?). Tranquilli, la vicinanza del partner senz'altro riuscirà a sistemare tutto.

Annuncio

Single, prendetevi il tempo necessario per approfondire eventuali nuove conoscenze. Diciamo che sarà bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate. Dice il saggio: "La fretta è cattiva consigliera!". Nel lavoro invece, i vostri sforzi potrebbero essere sottovalutati: le stelle invitano a perfezionare iniziative e metodi di lavoro.

Toro - Partirà in generale abbastanza bene questa parte della settimana, con un lunedì positivo per certi versi, per altri invece un po' meno. In amore invece, i vostri sforzi potrebbero essere sottovalutati dalla persona che portate nel cuore: le stelle invitano in questo caso a perfezionare eventuali iniziative mettendo un freno all'esuberanza di carattere. Single, dovete riflettere un tantino su certe questioni ormai giunte davvero al capolinea: fermatevi ogni tanto e fate un grosso respiro, ok? Nel lavoro, questo sarà un giorno pieno di energia. Diciamo che avrete mille cose da fare ma rimarrete ugualmente concentrati sull'essenziale: lasciate "per dopo" le situazioni ininfluenti.

Gemelli - La giornata inerente questa parte della settimana si prevede al massimo delle possibilità. Le stelle a voi "gemellini" regaleranno tanta fortuna in campo sentimentale con buone occasioni pronte da far vostre anche nelle professioni. In amore, provare a riconquistare il partner con i fatti, non con le sole parole. Forse per i più, la parte migliore della giornata coinciderà con le prime ore della notte: probabili "fuochi d’artificio" in camera da letto! In coppia, potreste vedere un aumento di passionalità. Single, fate attenzione a non far preoccupare invano le persone che vi stanno (o che vorrebbero stare) vicino... Nel lavoro, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che siete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli.

Cancro - Partirà e terminerà certamente con una bella marcia in più questo vostro lunedì d'inizio settimana. Le previsioni del giorno annunciano in amore abbastanza dolcezza e tanta positività. In coppia quindi, stabilirete un ottimo feeling con la persona amata, un bel dialogo e una più ampia complicità. Il vostro partner vi sosterrà in tutto ciò che farete e vi sarà sempre accanto, anche se qualcosa dovesse andare storto. Single, sarete in perfetta forma e così pieni di energia per affrontare nuovi e più emozionanti incontri: datevi una lista di priorità e rispettatela. Nel lavoro, una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico: preparatevi a farci un pensierino.

Leone - Si prevede con toni abbastanza aspri questa parte della settimana con un lunedì interessato da astri sicuramente negativi. In amore, senz'altro potreste avere urgenza di correre ai ripari: una discussione mai risolta e/o una parola di troppo e subito sarete pronti a iniziare un litigio con la persona amata. Intanto, chi vi conosce bene tipo il vostro partner, sa già come comportarsi in giornate come questa... Single, con la testa agitata e la mente confusa non sarà facile capire quale direzione prendere, sappiatelo. Quindi, diciamo che occorrerà fare una piccola pausa: le previsioni del giorno, senza meno consigliano di riflettere a fondo sulle prossime scelte da fare. Nel lavoro, infine, aspettate ancora un po’ prima di sobbarcarvi in nuovi progetti, prese di posizione o quant’altro.

Vergine - In arrivo un giorno in linea di massima buono. Senz'altro la giornata sarà piacevole, ma solo a tratti e con grosse discontinuità: comunque un buon inizio. L'oroscopo di domani 25 febbraio consiglia in amore prudenza. In alcuni casi si preannuncia un inizio settimana poco euforico a livello di umore generale, nonostante tutto però, alla fin fine vi farete un bel sorriso ripensando al periodo. Sappiate sfruttare e logicamente godere dell'attimo. Single, dovete andare diritti all'obiettivo che vi interessa, soprattutto perché quasi tutte le stelle saranno con voi. Con un po' di impegno in più otterrete, se non tutto, abbastanza di quello cui aspirate. Nel lavoro, niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.