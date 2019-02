Annuncio

Ultimamente voi del Capricorno avete pensato troppo prima di agire: a febbraio sarà tempo di prendere delle iniziative, senza preoccuparsi di cosa succederà, altrimenti rischierete di far passare troppo tempo senza costrutto e inoltre la noia vi potrebbe togliere l'entusiasmo che è una vostra prerogativa. In ogni caso riscoprirete il piacere delle piccole cose e dei momenti solo vostri, che nei quali coltivare le vere passioni.

Atteggiamento da modificare per non avere contrasti

La cosa più sbagliata che potrete fare è non vivere pienamente le molte possibilità che la vita vi offre, perché le persone del Capricorno amano impegnarsi ed anche mettersi alla prova, per sondare i propri limiti e migliorare le proprie prestazioni, proprio come fanno gli sportivi di professione.

Un'ottima salute nel mese di febbraio vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi: vi lascerete finalmente alle spalle i fastidiosi malanni di stagione che avete sofferto a gennaio.

I rapporti con gli altri del Capricorno

Essere sé stessi è la cosa più difficile di questo mondo, ma a volte neanche ci provate e finite per restare prigionieri di una sorta di duplice maschera. Un regalo del tutto inaspettato, ricevuto da una persona che stimate molto, vi farà felici nella seconda metà di febbraio. In generale sarete però sottoposti ad un lungo periodo di superlavoro e servirà grande carattere per sopportare il conseguente stress, che tuttavia potrebbe provocarvi insonnia e dolori cervicali. Non sarà certo questo il momento più indicato per cambiare tipo di lavoro, anche se ultimamente ci state pensando spesso, perché siete stanchi della solita routine.

La donna Capricorno a febbraio: chiarimenti fastidiosi

Il mese sarà pieno di tormenti esistenziali, al punto che una persona a voi molto vicina vi rimprovererà, facendovi notare che siete diventati pesanti.

Resterete stupiti da queste esternazioni, come se davvero non vi foste accorte di nulla. Ciò vi farà riflettere bene su come dovrete calibrare il vostro comportamento nei mesi a venire: ogni ambiente ha le sue regole di comportamento da rispettare o si finisce per uscire dal giro. In ogni caso a fine mese la donna del Capricorno potrà disporre di grande energia e dunque il tono del vostro umore ne risentirà in modo molto positivo. Studenti e insegnanti avranno comunque una notevole lucidità di pensiero, che l’aiuterà nel loro percorso scolastico o lavorativo a febbraio.