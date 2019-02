Annuncio

Il mese di febbraio 2019 ha in serbo per le persone dell'Acquario grandi novità in campo sentimentale: il giorno di San Valentino, festa di tutti gli innamorati, potrebbe essere questa volta un appuntamento davvero memorabile per voi, da trascorrere in un luogo estremamente piacevole e soprattutto in ottima compagnia. Non badate a spese e cogliete al meglio l'attimo fuggente: potrebbe non ripassare, specialmente se avete raggiunto una certa età. Cercate di assaporare ogni istante in compagnia della persona amata.

Acquario e amore a febbraio, periodo speciale

La parola chiave del vostro segno, l'undicesimo dello Zodiaco, è piacere, in ogni sua declinazione. Con questa premessa è chiara l'importanza primaria che ha l'amore nella vostra vita.

Nel mese di febbraio rifioriranno i sentimenti proprio grazie ad incontri inattesi, che vi sorprenderanno e vi faranno vedere ogni cosa sotto nuova luce. Ricordate che una love story può cominciare anche da una piccola cosa, ad esempio un messaggio oppure un incontro casuale in un ufficio pubblico: l'importante è essere predisposti a vivere una storia e non stare troppo a ragionare sui pro e contro delle varie scelte che farete.

Il lavoro per l'Acquario a febbraio, ottime prospettive

Se state cercando un impiego, continuate a far girare il vostro curriculum nelle aziende, perché potreste avere una possibilità interessante, proprio durante il mese di febbraio. Avete tanto bisogno di nuove esperienze, ma anche voglia di dimostrare le vostre qualità, con la generosità, che è una peculiarità delle persone dell'Acquario (nate tra il 21 gennaio e il 19 febbraio).

Il periodo è propizio anche per quanti hanno in animo di cambiare completamente tipo di lavoro, per cercare nuovi stimoli oppure per migliorare una situazione economica non più brillante, a causa della lunga crisi economica.

La donna Acquario a febbraio

Le donne di questo segno sono generalmente delle grandi sognatrici e per questo hanno grande fascino, ma spesso sbagliano nella scelta di amici e fidanzati, perché, essendo troppo idealiste, tendono a concedere troppa fiducia alle persone che incontrano sulla loro strada. Per questi motivi le donne Acquario sono spesso criticate e definite superficiali, ma in realtà si tratta solo di ingenuità ed eccesso di bontà d'animo. Con il tempo, infatti, le persone che hanno modo di conoscervi imparano a rivalutare il vostro modo di essere e di agire in conseguenza.