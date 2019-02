Annuncio

L'Oroscopo del 28 febbraio, giovedì, prevede una giornata no per l'Ariete, che sarà chiamato a notevoli sforzi, per far quadrare il bilancio familiare. Il Toro dovrebbe avere una mattinata complicata, ma anche una serata spensierata, da trascorrere in compagnia degli amici di sempre.

Per quanto riguarda i Gemelli, l'ultimo giorno del mese potrebbe risultare favorevole per chi ha perso il lavoro da poco e sta cercando di ricollocarsi con rapidità nel mercato lavorativo. Una telefonata inattesa potrebbe essere foriera di ottime notizie in tal senso. Di seguito le previsioni zodiacali per gli altri nove segni.

Cancro, Leone, Vergine: oroscopo del 28

Cancro: purtroppo il vostro tipico eccesso di emotività potrebbe giocarvi un brutto scherzo il 28 febbraio 2019.

Cercate di ragionare di più, prima di compiere passi che comportano investimenti economici di un certo rilievo.

Leone: non siete preparati ad assumervi certe responsabilità e il 28 ne prenderete finalmente coscienza, durante il colloquio con una persona che ne sa più di voi in ambito professionale.

Vergine: se eravate convinti che questa potesse essere una grande giornata per voi, sarete costretti a ricredervi fin dalle prime ore del mattino.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: buon sangue non mente: in questa giornata le persone che conoscete vi riconosceranno le stesse qualità dei vostri genitori e questo apprezzamento vi scalderà il cuore.

Scorpione: giovedì dovrete mettere da parte i buoni sentimenti e guardare in faccia una realtà non facile, che richiede un atteggiamento più risoluto ed efficace, nella gestione dei rapporti umani, sul luogo di lavoro.

Sagittario: non si può fare sempre finta che vada tutto bene: i "nodi" di certi problemi verranno al pettine giovedì 28, creandovi un certo imbarazzo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ultimamente vi siete montati un po' la testa ed avete smarrito il vostro buon senso, che ma dovete sempre mettere in preventivo dei momenti difficili.

Acquario: non sarà tutto ora quello che luccica in questo giovedì 28 febbraio. Attenzione alla dieta, perché state ingrassando.

Pesci: le cose negative che vi hanno riguardato nelle ultime settimane sono davvero troppe, ma il 28 potreste tornare finalmente a sorridere, soprattutto se avrete la capacità di chiedere scusa ad una persona alla quale avete fatto un torto, senza averlo voluto riconoscere.