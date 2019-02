Annuncio

Le previsioni astrali per il terzo mese del 2019 risultano estremamente positive per i nati sotto i segni di Pesci, Toro, Capricorno, Sagittario e Vergine che vivranno trenta giorni particolarmente rosei e felici soprattutto per quanto concerne le relazioni amorose. Per i suddetti segni bene anche gli affari e la salute. Ci saranno giorni migliori, invece, per i segni zodiacali di Leone e Acquario che dovranno affrontare piccole questioni lavorative e dare tutto il loro meglio per non mettere a rischio la loro storia d'amore.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

(21 marzo – 20 aprile): piccoli acciacchi di salute rischieranno di mettervi ko soprattutto durante la prima settimana di marzo. Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): l'affetto e la stima del vostro/a compagno/a rappresenterà una marcia in più durante questo mese particolarmente impegnativo per una serie di affari lavorativi che si avviano ad una positiva conclusione.

I segni d'aria

(23 settembre – 22 ottobre): il lavoro procede a gonfie vele e il vostro capo, certo delle vostre doti professionali, vi comunicherà un avanzamento di carriera. Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): momento decisamente negativo per le vostre relazioni sentimentali: un brutto litigio con il vostro partner rischierà di compromettere seriamente il vostro rapporto amoroso.

L'oroscopo dei segni d'acqua

(23 ottobre – 22 novembre): il vostro carattere eccessivamente sensibile rischierà di provocarvi una cocente delusione per l'allontanamento di una persona a voi molto cara. Cancro (22 giugno – 22 luglio): siate pazienti in amore. Non troverete - almeno per adesso - la vostra anima gemella, ma coltiverete nuove e produttive amicizie.

Il mese per i segni di terra