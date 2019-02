Annuncio

Un nuovo giorno ha inizio per tutti i segni zodiacali. Vediamo quali sono le previsioni che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di martedì 12 febbraio 2019. Di seguito, l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata potreste sentirvi particolarmente stanchi, soprattutto in campo sentimentale. Potrebbero esserci delle dispute, attenzione a ciò che decidete di dire. In campo lavorativo potrebbero esserci degli ostacoli.

Toro: novità interessanti per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto i single potrebbero fare degli incontri importanti in questa giornata. Con la Luna nel segno, belle le stelle che riguardano anche il campo professionale.

Gemelli: salute in lieve calo per il segno.

In campo lavorativo ci sono delle situazioni da rivedere. Per quanto riguarda l'amore, dovreste risolvere dei problemi legati al passato.

Cancro: in campo sentimentale potrebbero nascere delle discussioni, complesse da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite particolarmente agitati. Bene la salute, vi sentite forti.

Leone: situazione interessante per quanto riguarda il settore lavorativo. In questa giornata potreste dedicarvi al relax, per recuperare le energie. Per quanto riguarda l'amore, se ci sono delle questioni irrisolte, è il caso che stiate attenti.

Vergine: a livello lavorativo, ci sono molte questioni da sistemare, non tutte semplici da affrontare. Quella di martedì 12 febbraio sarà una giornata nervosa per il segno. In amore con la Luna favorevole potreste però fare un passo in più.

La giornata dei segni

Bilancia: cercate di affrontare ogni tipo di situazione con calma in questa giornata. In campo sentimentale le stelle sono migliori, vivrete un buon recupero. Per quanto riguarda il campo lavorativo cercate di gestire le diverse situazioni con più tranquillità.

Scorpione: non è una giornata semplice per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero nascere delle tensioni con il partner. In campo professionale potrebbero sorgere delle discussioni. Il fisico è però in recupero.

Sagittario: periodo importante per il segno a livello sentimentale, se ci sono stati dei momenti difficili in passato questo è il periodo giusto per provare a superarli. Sul lavoro vivrete dei momenti di stress, cercate di prestare attenzione alle diverse situazioni, che coinvolgono soprattutto il denaro.

Capricorno: Marte nel segno garantisce un bel momento a livello sentimentale. Se una persona vi interessa, questo è il momento giusto di farsi avanti. In campo professionale se dovrete stringere degli accordi, questi probabilmente andranno a buon fine.

Acquario: evitate distrazioni in questa giornata, anche se per il campo lavorativo è un periodo favorevole. Per quanto riguarda l'amore, siete pronti a progetti importanti, come matrimonio o convivenze.

Pesci: cercate di controllare la tensione in questo periodo. In campo lavorativo comunque ci sono delle situazioni interessanti da organizzare. Per quanto riguarda l'amore, avete voglia di recuperare e vivere il rapporto in modo emozionante.