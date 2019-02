Annuncio

Voi del segno dello Scorpione siete inclini a far di tutto per essere al centro dell'attenzione e comunque stimati da chi vi circonda. Però il mese di marzo potrebbe mettervi in condizione di dover andare dritti per la vostra strada non preoccupandovi affatto della reputazione che la gente vi cuce addosso. Perciò non dovreste farvi problemi per nulla, perché sarà un mese abbastanza buono per voi, con ampie prospettive e tante sfide da cogliere.

Amore e affetti

Siete quei tipi che mettono sempre alla prova il partner per testare continuamente il suo amore, e non c'è nulla di male in questo. Attenti però a non eccedere con questo atteggiamento: l'altro potrebbe decifrare questo eccesso come preoccupante e potrebbe progressivamente allontanarsi.

Delle litigate potrebbero rovinare l'equilibrio fra voi, per cui evitatele a tutti i costi. Per voi single, marzo vi darà l'occasione di incontrare qualcuno di nuovo, ma dovrete affilare gli artigli se volete attirare l'attenzione su di voi e puntate essenzialmente più sulla dolcezza che sull'eros in sé. Il Capricorno potrebbe essere il segno con cui, se non riuscirete ad avere una relazione, potreste avere delle chiacchierate profonde ma soprattutto sincere.

Lavoro e studio

Il lavoro vi ha messi in una posizione favorevole con delle conferme che hanno migliorato la vostra tranquillità finanziaria. Questo però non dovrebbe indurvi ad ingaggiare una sorta di competizione con i colleghi, altrimenti potreste rovinare ogni cosa e ritornare al punto di partenza.

Piuttosto, fate ciò che avete fatto finora senza pavoneggiare i vostri risultati anche se ottimi. Per voi che cercate ancora lavoro potrebbe essere il periodo in cui stipulerete un contratto a lungo termine, oppure più "longevo" rispetto a quelli avuti fino a questo momento. Voi studenti potreste avere il vizio di essere in ansia per ottenere per forza un voto, che sia o meno alla vostra portata. Concentratevi sui concetti senza pensare di superare o uguagliare quell'altra persona soltanto per gusto e malizia personali.

Salute

Lo stress potrebbe essere uno dei compagni con cui questo marzo vi ha affiancati, ma sarebbe meglio che vi concedeste dei momenti soltanto per voi e per la vostra attività fisica preferita.

Poiché è un momento di tranquillità che non dovreste assolutamente sciupare, sarebbe bello intraprendere un allenamento da svolgere con continuità.