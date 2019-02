Annuncio

Nello sconfinato oceano delle emozioni, i pianeti indagano per decifrare gli influssi astrologici proficui a ciascun segno dello Zodiaco. Come un fiume in piena, i sentimenti dilagano e fluiscono, prendendo spesso il sopravvento sulla ragione. Allora come tenere a bada queste sensazioni? Ci pensa l'Oroscopo giornaliero ad arginare il tutto, indirizzando i sentimenti verso la strada giusta. Ecco le previsioni astrali dedicate alla giornata di venerdì.

Le previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: incanalate le vostre energie in modo adeguato, Marte e Urano nel vostro domicilio fanno scintille e vi regalano una carica energetica tutta da investire nei settori della vostra vita. Potrete impegnarvi maggiormente nel lavoro, scaricando la tensione in modo positivo.

In amore, occhio a non essere troppo irritabili.

Toro: cogliete al volo le opportunità lavorative che i pianeti vi presentano davanti, ma fatelo con concretezza e ragionevolezza. Agite dopo aver valutato bene quali sono i pro e quali i contro. In amore, siete un tantino emotivi e impulsivi, cercate di contenere le emozioni, imprigionandole per un po' nello scrigno del cuore, così valuterete meglio la vostra situazione affettiva.

Gemelli: a volte avrete la sensazione che va qualcosa storto, non riuscite bene a capire il perché di determinate questioni che non vanno per il verso giusto. Provate ad analizzare la sfera lavorativa con maggior precisione, senza farvi prendere da un'eccessiva impulsività che vi offusca le idee.

Alti e bassi in amore.

Cancro: molto sensibili al dolore altrui, svilupperete un amore quasi "assistenziale" cercando di aiutare la persona amata. Attenzione però a non annullare voi stessi, portando all'estremo questa eccessiva sensibilità. Controllate l'emotività anche sul lavoro, affronterete un'incombenza lavorativa con maggiore concentrazione.

Leone: siete pronti all'azione, ora è giunto il momento di agire senza attendere delle risposte che confermano le vostre decisioni. La vostra opinione sul lavoro innescherà un'evoluzione favorevole, smuovendo una situazione stagnante. Fate altrettanto anche per l'amore.

Vergine: lasciatevi andare maggiormente alle emozioni, condividendo con il partner l'amore e i progetti.

Voi single non chiudetevi in casa, ma uscite a caccia di sensazioni positive che vi fanno stare bene. Nel lavoro, punterete di sicuro su una razionalità che vi spinge a vederci chiaro in una situazione ingarbugliata.

Passione e buone novità nell'oroscopo giornaliero di venerdì

Bilancia: apparite molto apatici, forse per via dell'opposizione di Urano e Marte. Nella sfera professionale, non rimandate gli impegni e le decisioni importanti, è il momento di darvi una mossa. Cercate nuovi stimoli al di fuori dal lavoro, vivendo maggiormente la sfera privata.

Scorpione: siete alla ricerca di emozioni intense, da vivere con passione come solo voi sapete fare. Sarete disposti a impegnarvi a fare il primo passo in amore, ma esigerete altrettanta importanza e costanza dall'altra metà. buona la sfera lavorativa.

Sagittario: avrete forza di volontà da vendere, tutta da investire nel lavoro per ottenere successo. Sono previsti anche dei guadagni proficui. In amore, il panorama sentimentale sarà un po' confuso, forse per via di alcune nubi all'orizzonte che vi coprono la visuale. Non temete, svaniranno.

Capricorno: il moto lento ma inesorabile di Saturno nel vostro domicilio diventa quasi magico, sbloccando pian pianino alcune situazioni lavorative stagnanti. E' tempo di approfittare di un po' di leggerezza, voi saprete come fare per ottenere successo in ambito professionale. Buono l'amore.

Acquario: l'incontro del Sole con Mercurio nel vostro cielo rafforza le vostre energie vitali ma crea un po' di nervosismo e insofferenza. Non lasciatevi prendere dal panico, valutate attentamente la vostra sfera lavorativa, apportando qualche miglioramento dettato dall'intelletto. Buone nuove in amore sono in arrivo per voi.

Pesci: la Luna è presente nel vostro cielo e vi trasmette un'emotività eccessiva, che vi fa vivere i sentimenti in modo incontrollato. Rischierete di piangere all'improvviso o di ridere a squarciagola. In amore, sentirete il bisogno di fondervi con la persona amata, fino a diventare un tutt'uno in modo da rintanarvi in un dolce nascondiglio. Adottate tutta la razionalità di cui disponete per vederci chiaro in una questione professionale urgente.