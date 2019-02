Annuncio

Il mese dell'amore è appena iniziato, scopriamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dei Pesci per queste giornate. Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di febbraio per questo segno.

Durante il secondo mese dell'anno un quadro astrale molto positivo veglierà sui Pesci per quanto riguarda i sentimenti. È un buon momento per le relazioni, c’è complicità e armonia nel rapporto con il partner, qualcuno si lascerà andare alla passione.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la voglia di fare è molta, ma l’occasione giusta potrebbe tardare ad arrivare. Sarà invece un mese di alti e bassi per quanto riguarda la salute.

Astrologia Pesci, febbraio: predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: per alcuni il 2019 ha portato delle instabilità all’interno all'interno del rapporto di coppia, ma con l’arrivo del mese di febbraio alcune problematiche potranno essere risolte. Chi ha una relazione che va avanti da molto tempo ed è riuscito a superare i contrasti del mese precedente, potrà vivere un febbraio romantico, ricco di emozioni. Al contrario chi nutre incertezze e dubbi riguardo la propria situazione amorosa, potrebbe essere tentato dal compiere un tradimento. Il consiglio è quello di non prendere decisioni affrettate, la situazione potrebbe rivoltarvisi contro. Le stelle favoriscono gli incontri, i single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero fare delle conoscenze interessanti.

Lavoro: è un momento delicato per quanto riguarda l’ambito lavorativo, le stelle non sono in opposizione, tuttavia per alcuni potrebbe essere difficile trovare serenità e soddisfazione.

Nonostante la voglia di cambiamento, febbraio non si rivelerà un mese dalle grandi opportunità e anche per quanto riguarda l’aspetto economico sarà meglio prestare attenzione e rimandare le grandi spese. Con l’arrivo della primavera inizierà un momento di ripresa in tal senso per i Pesci, che potranno fare affidamento su un quadro astrale più vantaggioso.

Salute: il mese di febbraio sarà faticoso per i nati sotto il segno dei Pesci per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Il consiglio è quello di dedicarsi maggiormente alla cura del corpo, i trattamenti specifici e le cure iniziate in questo periodo dell’anno porteranno a buoni risultati con l’arrivo del mese di marzo. Cercate di curare l’alimentazione e di praticare attività fisica.