Il secondo mese dell'anno è appena iniziato, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate. Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di febbraio 2019 per il segno del Sagittario.

Durante il nuovo mese il Sagittario potrà fare affidamento su un quadro astrale molto positivo, che lo avvantaggerà sia per quanto riguarda l’amore che le questioni di tipo lavorativo. Febbraio sarà un momento di crescita e cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Durante le prossime giornate qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa o concludere una vendita. Il recupero riguarderà anche l’aspetto fisico, vi sentirete nel pieno delle energie, pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

Astrologia Sagittario, febbraio 2019, predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: un cielo interessante protegge il Sagittario per quanto riguarda i sentimenti e prepara il terreno per Venere, che entrerà nel segno a partire dal mese di marzo. Febbraio porterà serenità all’interno della vita sentimentale, questo vale sia per le coppie che hanno attraversato qualche momento difficile, sia per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Durante il nuovo mese le problematiche potranno essere risolte e i single potranno guardare al futuro con maggiore positività, le stelle hanno progetti sorprendenti per coloro i quali non avranno paura di mettersi in gioco. Le relazioni che nascono durante il mese di febbraio 2019 si riveleranno importanti nel tempo, non è neanche da escludere che qualcuno inizi parlare di progetti con il partner, come il matrimonio, l’arrivo di un figlio o la convivenza.

Lavoro: la prima metà del mese di febbraio si rivelerà vantaggiosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ci sarà una bella ripresa rispetto ai mesi precedenti e arriveranno nuove opportunità. Nelle prossime giornate chi è la ricerca di un’occupazione, chi deve far firmare un contratto o iniziare un nuovo progetto verrà favorito dalle stelle. Durante il 2019 si attueranno dei cambiamenti all’interno della vita professionale del segno e già durante il nuovo mese qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta, qualcuno potrebbe iniziare un’avventura in un’altra città, anche estera. Tuttavia la seconda metà del periodo potrebbe rivelarsi piuttosto faticosa, lo stress e la stanchezza accumulati vi costringeranno a prendervi una pausa.

Salute: come detto, il mese di febbraio 2019 si rivelerà interessante per i nati sotto il segno del Sagittario e anche per quanto riguarda il fisico si avrà una bella ripresa. Chi nei mesi precedenti ha risentito di malesseri o fastidi fisici, recupererà al pieno le energie. Vi sentirete in gran forma, il consiglio è quello di ritagliarvi del tempo da dedicare allo sport o alle vostre passioni. Tuttavia le giornate dal 20 al 28 del mese potrebbe rivelarsi più faticose, il consiglio è di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e concedersi qualche momento di riposo.