La prima settimana di marzo sarà altalenante per i nati sotto il segno dell'Acquario, mentre per lo Scorpione sarà un periodo molto speciale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per la settimana da lunedì 4 a domenica 10 marzo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere cesserà di essere opposta al vostro segno zodiacale. Lunedì e martedì saranno due giornate particolarmente fortunate. Mercoledì 6 e giovedì 7 prestate attenzione a qualche imprevisto. Se i risultati che desiderate tardano ad arrivare, non demordete.

Toro: la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo vi vedrà alle prese con dei chiarimenti. Se c'è qualcosa con il vostro partner che vi turba, adesso è arrivato il momento di discuterne.

Cercate di affrontare le questioni entro domenica, specialmente se sono troppo delicate. Mercoledì belle novità in ambito lavorativo.

Gemelli: lunedì 4 e martedì 5 la Luna sarà nel vostro segno e vi regalerà delle giornate molto fortunate. Da mercoledì invece, potrebbe esserci qualche blocco. Sul lavoro potrà presentarsi qualche ostacolo in più, ma cercate di affrontare il tutto con molta serenità.

Cancro: purtroppo questa settimana dal 4 al 10 marzo non sarà al massimo per voi. Martedì e mercoledì potrebbe presentarsi qualche novità sul lavoro, ma non è detto che sia piacevole. Da domenica la situazione tornerà a migliorare.

Leone: il mese di febbraio è stato pieno di soddisfazioni per voi, ma quello di marzo non sarà così.

Mercurio abbandonerà il vostro segno, ma qualche bella notizia non mancherà tra sabato e domenica.

Vergine: settimana super fortunata per i nati sotto il segno della Vergine. Già da lunedì potreste fare nuovi incontri e le belle emozioni non mancheranno. Le giornate saranno piene di passione e vitalità, soprattutto tra venerdì e sabato.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: la vostra vita di coppia sarà particolarmente passionale in questa settimana dal 4 al 10 marzo. Prestate attenzione a qualche piccolo contrattempo che potrebbe insorgere nella vostra vita lavorativa tra mercoledì e giovedì. Non trascurate la vostra salute fisica.

Scorpione: per lo Scorpione sta per avere inizio un periodo molto importante, Venere sarà sul vostro segno zodiacale e l'amore sarà il principale protagonista della vostra vita.

Grazie a Mercurio, mercoledì 6 febbraio potrebbe presentarsi un'occasione inaspettata.

Sagittario: la settimana si aprirà in maniera un po’ contraria: qualche battibecco in ambito lavorativo potrebbe rendervi parecchio nervosi. Qualche discussione con i colleghi vi renderà le giornate un po' pesanti. In amore invece, la passione sarà al top.

Capricorno: mercoledì e giovedì giornate particolarmente stressanti all'insegna dei litigi, soprattutto familiari. Potreste sentirvi un po’ stanchi, ma cercherete di distrarvi dando il massimo a livello lavorativo. Sabato Mercurio sarà nel vostro segno e potrebbe presentarsi qualche bella notizia.

Acquario: se nell'ultimo periodo avete avuto alcuni problemi sul lavoro a causa di Mercurio in opposizione, adesso la situazione migliorerà notevolmente: potreste trovare la soluzione a tutti i vostri problemi. Dall'altro lato però, in ambito sentimentale, ci sarà qualche battibecco di troppo con il partner.

Pesci: le relazioni, soprattutto quelle lavorative, diventeranno difficili da gestire in questa settimana che va da lunedì 4 a domenica 10. I primi giorni della settimana saranno quelli più difficili sul lavoro, mentre nel weekend ritroverete un po’ di serenità persa con il partner.