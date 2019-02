Annuncio

È pronto l'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio 2019. Entriamo nella fase centrale del mese e le cose inizieranno a farsi intense specialmente dal punto di vista amoroso. Nella sfera lavorativa, qualcuno si potrebbe sentire stanco, altri invece si sentiranno carichi di iniziative. Alcune coppie potrebbero riscoprire i loro sentimenti, mentre i single avranno modo di fare dei nuovi incontri.

Scopriamo cosa aspettarci da questa settimana attraverso le previsioni di tutti i dodici segni zodicali.

L'oroscopo settimanale fino al 17/2: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: venite da un periodo di incomprensioni con il partner, è giunto il momento di capire se siete ancora in sintonia.

Cercate di consolidare il rapporto ed evitate di iniziare nuove relazioni.

Toro: date maggiori opportunità e riconsiderate i vostri sentimenti per una persona che vi è vicina. Ci saranno dei cambiamenti in futuro, ma sarà necessario portare pazienza per poter ottenere buoni risultati.

Gemelli: alcune coppie potrebbero avere una lite a metà settimana, evitate di fare polemiche. Fermatevi a riflettere e chiaritevi con il partner. Le stelle suggeriscono di non cercare di imporre sempre le vostre idee. Nel lavoro ci sarà molto da fare.

Cancro: l'oroscopo settimanale vi vede pronti a rimettervi in gioco, sta a voi decidere se dare una nuova opportunità al partner o se è giunto il momento di cambiarlo.

Concentratevi sui progetti e sulla vostra indipendenza, potete costruire grandi cose. Vi aspetta un 14 febbraio colmo di passione

Leone: le stelle vi vedono belli e affascinanti, il merito è anche dell'impegno che dedicate a voi stessi. È arrivato il momento di decidere chi vi può stare accanto. Potrebbe essere ideale organizzare una cena a lume di candela.

Vergine: in settimana farete un incontro importante, il vostro San Valentino sarà pieno di passione. Ritroverete fiducia e soprattutto il sorriso perso negli ultimi mesi. Dimostrate, senza vergogna, tutte le sensazioni che provate nei confronti di una persona e magari iniziate a pensare ad una convivenza.

Previsioni oroscopo 11-17 febbraio: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: non distraetevi sul lavoro per le discussioni causate dal partner.

Pensate ad un bel viaggio da fare che potrebbe rilassarvi e vi darà modo di trasmettere il proprio affetto alla persona cara senza darla per scontato.

Scorpione: all'orizzonte si intravedono interessanti novità e incontri curiosi. Lasciatevi andare, siate sensuali, seducenti e aperti a nuove avventure. Tutto ciò aprirà gli occhi e il cuore della persone che vi interessa da molto tempo.

Sagittario: l'oroscopo dall'11 al 17 febbraio vi vede vicini ad una persona speciale. Potreste prendere delle decisioni importanti che vi metteranno di fronte ad un bivio. Qualcuno potrà optare per una scelta di vita che lo porterà ad avere tanti bambini.

Capricorno: non mettete a disagio le persone che vi stanno vicino. Siate felici di avere un partner e di sentire il suo supporto. Programmate una pausa di alcuni giorni e se possibile fate un viaggetto romantico.

Acquario: le coppie si ritroveranno sempre più innamorate e complici. Concedetevi dei bei regali, tante coccole e dolcezza. Realizzerete tutto ciò che avete programmato, anche in campo lavorativo.

Pesci: non riuscite a trovare qualcuno che vi piaccia al primo sguardo. L'amore d'altronde non nasce immediatamente, bisogna essere pazienti ed impegnarsi. Nasceranno nuovi incontri e qualcuno saprà valorizzare la vostra anima. Sorridete di più, ciò vi donerà molte soddisfazioni.