L'Oroscopo settimanale dal 11 al 17 febbraio 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito alla seconda settimana dell'attuale mese? Ebbene, le effemeridi, in relazione alla sestina sotto analisi in questo contesto sottolineano il momento straordinario riservato ai nativi del Cancro (voto 10): i sette giorni a venire saranno assolutamente super-positivi in amore e nel lavoro grazie all'ingresso della Luna nel segno.

Nel frangente interessato, si prospetta un ottimo periodo anche per chi ha nel proprio Tema Natale uno dei seguenti simboli astrali: Capricorno (voto 9), Sagittario (voto 8), Acquario (voto 8).

Sette giorni impegnativi, dunque abbastanza in salita per coloro nativi dell'Ariete (voto 5), sotto stress da astri dissonanti nei confronti del settore relativo. Bene, adesso la domanda è: pronti a scoprire in modo approfondito le previsioni da lunedì 11 a domenica 17? Andiamo per gradi, prima c'è da svelare, come al solito, i prossimi passaggi lunari e poi a seguire le predizioni segno per segno.

Luna, i prossimi transiti nei segni

Al solito, prima di partire in quarta nel mettere in luce le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, ci teniamo a mettere in evidenza quali saranno i prossimi passaggi della "musa dei poeti". A dare fiato alle trombe sarà la splendida la Luna in Toro, in entrata nel segno di Terra già da questo lunedì 11 febbraio alle ore 01:29.

A seguire poi, la dolcissima "musa dei poeti" osserverà una nuova fermata proprio a metà periodo: mercoledì 13 febbraio alle ore 09:32, osserveremo nel cielo la presenza della Luna in Gemelli. Proseguendo, il festoso giro infrasettimanale sarà allietato dal transito della Luna in Cancro venerdì 15 febbraio, alle ore 14:03. La settimana infine chiuderà i battenti con la presenza della Luna in Leone prevista per questo sabato 17 febbraio.

Bene, dopo aver scoperto i nuovi transiti lunari c'è una buona notizia per alcuni di voi: Giovedì 14 febbraio, Festa in onore di San Valentino, assisteremo al cambio di settore del Pianeta Marte in ingresso nel campo del Toro, precisamente alle ore 10:52 della tarda mattinata.

Stelline della settimana con voti e previsioni

Ariete: voto 5. In arrivo una settimana davvero poco fortunata, caratterizzata da una parte iniziale abbastanza pesante, decisamente meno quella relativa al centro del periodo. Infine, un appunto sull'ultimo giorno, domenica 17 febbraio valutato con il sottotono. Da prestare maggior attenzione, oltre che alle giornate negative riguardanti il 12 e del 17, soprattutto a quella di mercoledì 13 valutata in questo frangente con la sigla del "ko". Scopriamo il responso degli astri:

★★★★★ sabato 16 febbraio;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14 (S. Valentino!), venerdì 15;

★★★ martedì 12, domenica 17;

★★ mercoledì 13 febbraio 2019.

Toro: voto 9. In previsione una settimana certamente positiva sottolineata dall'ingresso della Luna nel segno proprio alla partenza del periodo. Insomma, un frangente formato da giornate quasi tutte belle e performanti. Unica nota un po' stonata, venerdì 15 febbraio: il "dopo S. Valentino" valutato come al ribasso? Ebbene questo è quanto, per il resto nulla da dire sul resto del periodo. Ecco, come da copione, le stelline rilasciate per i prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 11 febbraio;

lunedì 11 febbraio; ★★★★★ martedì 12, giovedì 14 (San Valentino!), domenica 17;

★★★★ mercoledì 13, sabato 16;

★★★ venerdì 15 febbraio.

Gemelli: voto 8. Questa settimana inizierà davvero alla grande, proseguendo poi con alti e bassi nella parte finale del periodo. L'atmosfera festosa riguardante la giornata relativa alla Festa degli innamorati per voi Gemelli si tingerà senz'altro di ottimi presupposti: vi anticipiamo già che per San Valentino si respira nell'aria qualcosa di dolce e altamente romantico per il vostro segno! Intanto godetevi questa bella settimana, poi il resto si vedrà. Ecco come si presenteranno i sette giorni di imminente venuta:

Top del giorno mercoledì 13 febbraio;

mercoledì 13 febbraio; ★★★★★ martedì 12, giovedì 14 (San Valentino!), venerdì 15;

★★★★ lunedì 11 febbraio;

★★★ sabato 16 febbraio;

★★ domenica 17 febbraio 2019.

Cancro: voto 10. Si preannuncia una splendida settimana a voi del Cancro, quasi completamente al "top" e priva di periodi negativi. Picco a maggior possibilità, venerdì 15 febbraio ad opera della Luna nel segno. Per la festività legata agli innamorati c'è da considerare il periodo come assolutamente normale, dunque preparatevi ad un San Valentino come altri già vissuti: solito copione e solita routine! La giornata migliore? Proprio quella dopo il 14 febbraio: che sia di buon auspicio per qualcosa di unico? Fateci sapere nei commenti, intanto gustatevi pure il dettaglio relativo alle vostre stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 15 febbraio;

venerdì 15 febbraio; ★★★★★ lunedì 11, sabato 16, domenica 17;

★★★★ martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 febbraio (S.Valentino!).

Leone: voto 8. Si avvicina uno splendido periodo per voi "leoncini". A dare grinta al periodo sarà la giornata di domenica 17 febbraio, valutata al "top del giorno". Pronti a scoprire quali saranno le altre giornate vincenti? Senz'altro troverete ottimi riscontri in quelle del 13 e del 15 febbraio, entrambe valutate a cinque stelle. Riguardo a giovedì 14, la vostra Festa degli innamorati dovrebbe allinearsi ai periodi normali: quattro stelle non sono affatto male se considerate il bicchiere mezzo pieno! Ecco le vostre stelline nel dettaglio:

Top del giorno domenica 17 febbraio;

domenica 17 febbraio; ★★★★★ mercoledì 13, venerdì 15;

★★★★ giovedì 14 (Festa degli innamorati!), sabato 16;

★★★ lunedì 11 febbraio;

★★ martedì 12 febbraio 2019.

Vergine: voto 6. Inizierà bene il periodo, visto le stelline relative a lunedì 11 e mercoledì 13 febbraio. Sotto stress da pianeti dissonanti venerdì 15 febbraio, assolutamente da non prendere sottogamba: potrebbe essere una giornata di sconfitte a tutto campo se - e qui viene il bello! - voi della Vergine non seguirete i consigli elargiti nelle nostre previsioni giornaliere. Intanto, l'oroscopo della settimana 11-17 febbraio annuncia in occasione della Festa di S. Valentino una giornata abbastanza scarsa: tre stelle relative ai periodi "sottotono" son un po' poco lo sappiamo, d'altronde questo è quanto messo in conto dalle vostre effemeridi purtroppo! Vediamo il resto della scaletta:

★★★★★ lunedì 11, mercoledì 13;

★★★★ martedì 12, sabato 16, domenica 17;

★★★ giovedì 14 febbraio (San Valentino!);

★★ venerdì 15 febbraio.

