I transiti planetari dettano legge nelle previsioni astrali e influiscono favorevolmente, spingendo i segni zodiacali a vivere le relazioni amorose con slancio e pace interiore. L'influsso benevolo della Luna in nona casa influisce positivamente, oltre che per il Sagittario, anche per la Bilancia, il Leone, l'Acquario e l'Ariete, che potranno affrontare l'amore con gioia. E gli altri segni? Scopriamolo nell'Oroscopo dell'amore di coppia del 26 febbraio.

Previsioni astrali fortunate nell'oroscopo del 26 febbraio

Ariete: sarete pigri, pertanto datevi una mossa, decidendo quale strada intraprendere per andare trovare l'amore. Fatelo con la solita forza e determinazione che contraddistingue il vostro segno, viaggiando all'unisono con la mente e il corpo.

Toro: il vostro amore, sincero e passionale, sarà di sicuro ricambiato. Il vostro potere di persuasione accattivante riuscirà a far breccia nel cuore del partner e così potrete ottenere ciò che desiderate, ma senza imporvi, anzi usando le maniere buone.

Gemelli: la Luna in opposizione rispetto al vostro cielo vi mette in guardia, avvisandovi che arriveranno novità in amore e spingendovi a fare la scelta giusta. E' una Luna che vuole farvi rinascere più forti e razionali, quindi fate chiarezza nella relazione di coppia.

Cancro: sarete malinconici per via degli influssi lunari che vi confondono le idee, creando scompiglio nel vostro segno. Apparite molto confusi, forse per via di problematiche che interessano la coppia e che vi preoccupano.

Reagite a questa sensazione che vi opprime, magari parlandone con l'altra metà che vi capirà di sicuro.

Leone: accettate le vostre debolezze, con umiltà e forte senso critico. Questo meccanismo è necessario per affrontare le contraddizioni di coppia, vincendo la sfida con il destino e perfezionando la relazione con il vostro partner.

Vergine: siate coscienti che potreste fare qualcosa per migliorare la vostra relazione di coppia, ma impegnatevi con tutte le energie che avete a disposizione. Magari la fuga da una problematica che affligge la coppia non risolve i problemi, anzi li accentua.

I sentimenti nell'oroscopo sull'amore di coppia di martedì

Bilancia: sarete portati a dire maggiormente di sì alla persona amata, ma attenzione, valutate prima bene la situazione che vi sta davanti.

Scorpione: manifesterete buoni sentimenti nei confronti del vostro partner, cari amici dello Scorpione. Sarete soprattutto molto fedeli ed equilibrati nel vivere la relazione di coppia, rispettandovi gli uni gli altri.

Sagittario: vivrete appieno la tranquillità familiare e sarete appagati da questi sentimenti. La vostra simpatia e la giovialità non passeranno di certo inosservati, grazie alla congiunzione di Giove con la Luna nel vostro cielo e saranno apprezzati dal partner.

Capricorno: riuscirete a tenere a bada i cambiamenti d'umore della vostra metà, attingendo alla giusta dose di calma che Plutone in congiunzione con Saturno vi conferisce. Il successo amoroso arriverà grazie alla vostra diplomazia, che calma gli animi e appiana gli attriti sentimentali.

Acquario: l'influsso benefico di Giove e Luna dalla casa astrologica nona è positivo per i vostri sentimenti. Potrete usufruire di queste sensazioni, difendendo la vostra storia e al tempo stesso sentendo il bisogno di essere protetti.

Pesci: approfondite maggiormente i vostri sentimenti con il partner, facendo maggiore chiarezza sulle sensazioni che provate. Solo così potrete progredire migliorando le relazioni in due, solo dovrete trovare il coraggio per provarci.