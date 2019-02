Annuncio

Non sarà positivo, secondo il nostro Oroscopo, il mese di febbraio per le persone del Cancro: non vedrete l'ora che questo mese finisca, anche se a metà febbraio potrebbero aprirsi interessanti novità in ambito lavorativo, che vi consoleranno per qualche delusione di troppo.

Oroscopo: la vita di coppia per il Cancro a febbraio

Dovrete dimostrare costantemente di essere davvero all'altezza del partner. Se non siete disposti a fare sacrifici per lui/lei, dovrete prendere in considerazione l'ipotesi che non sia la persona che fa al caso vostro.

A febbraio sarà opportuno tenere ben salde le redini del comando, sia in ambito familiare che lavorativo, perché qualcuno cercherà di ostacolarvi e vi farà perdere frequentemente le staffe, ponendosi in aperta competizione con voi.

Tutto questo vi causerà molto stress.

Previsioni zodiacali del Cancro relative al settore del lavoro

L'inizio di febbraio sarà piuttosto cupo, ma a metà mese un incontro non preventivato vi darà qualche ragionevole speranza di cambiamento in senso positivo. Se avete delle questioni in sospeso, che volete risolvere, questo sarà il periodo giusto, in modo particolare dal giorno 20 in avanti, quando le congiunture astrali saranno più favorevoli, per chi deve prendere delle decisioni con la testa e non d'impeto. Cercate dunque di ragionare molto, valutando i pro e i contro di ogni situazione. Le persone del Cancro sono per natura molto passionali e quindi a volte commettono errori nel rapportarsi con gli altri. Il periodo in esame è tuttavia positivo, per chi è alla ricerca di un'occupazione: se aspirate a un posto a tempo indeterminato tenete d'occhio, in particolare, il settore concorsi, che potrebbe presentare opportunità interessanti per il vostro profilo specifico e i vostri titoli.

Oroscopo per le donne del Cancro a febbraio

Le cancerine notoriamente non hanno un carattere facile, in quanto sono persone ansiose, che di fronte alle difficoltà tendono ad abbattersi. Danno molta fiducia alle persone che non conoscono e per questo a volte commettono degli errori di valutazione, dei quali alla lunga si pentono. Anche la loro salute è generalmente precaria. Le donne del Cancro danno molta importanza all'amore in generale e al matrimonio in particolare ed anche il mese di febbraio sarà largamente impiegato nella ricerca della persona giusta, con cui dividere la propria vita, per inseguire quella felicità familiare che è uno dei grandi sogni del Cancro.