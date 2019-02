Annuncio

Cosa attende i vari segni zodiacali nella giornata di giovedì 21 febbraio 2019? Scopriamolo con le previsioni dell'Oroscopo nel dettaglio per tutti i dodici segni.

Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Ariete: durante la giornata di giovedì 21 febbraio ancora una volta emergeranno le vostre paure e dunque il vostro comportamento apparirà anomalo a chi vi frequenta. Cercate di recuperare un po' di lucidità.

Toro: cercherete con ostinazione la vicinanza con qualcuno che vi dà sicurezza, ma dovrete fare molta attenzione ai falsi amici.

Gemelli: l'antipatia personale per un collega vi renderà la vita difficile, ma dovrete fare attenzione a non prendervela coi familiari per sfogare i vostri nervi.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: avrete un umore un po' instabile e questo creerà non poche incomprensioni con chi sarà al vostro fianco il 21 febbraio.

Leone: vivrete momenti dolcissimi con la persona che amate, che vi farà una bella sorpresa in serata: potrebbe arrivare un regalo inatteso.

Vergine: in ambito lavorativo si presenteranno delle belle novità, ma dovrete fare molta attenzione perché esse nascondono anche delle controindicazioni.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: oroscopo del 21 febbraio

Bilancia: il vostro partner ha tempi diversi dai vostri e quindi ci vorrà un po' di pazienza per uscire da alcuni equivoci che si stanno creando tra voi.

Scorpione: la salute non è buona, se avrete la possibilità, fareste bene a restare a casa al caldo, per "ricaricare le batterie".

Sagittario: il 21 febbraio potreste soffrire di pressione bassa e quindi secondo le previsioni dell'oroscopo potreste dover organizzare la giornata in modo diverso dal solito.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: mercoledì 21 vivrete una giornata davvero positiva che vi ripagherà di tanti sforzi compiuti negli ultimi giorni per riportare la serenità in famiglia.

Acquario: potreste soffrire di mal di testa, perché negli ultimi tempi avete avuto troppi problemi da risolvere in ambito familiare e anche sul lavoro. In serata cercate di distrarvi, dopo aver vissuto un pomeriggio davvero impegnativo.

Pesci: dovrete sforzarvi di attenuare il forte spirito competitivo che avete sviluppato negli ultimi giorni e accontentarvi di avere rapporti sereni coi colleghi di lavoro, anche se con qualcuno di loro a volte proprio non riuscite a capirvi. Questo giovedì 21 febbraio potrebbe però riservarvi una bella sorpresa in serata, quando potreste ricevere una telefonata che aspettate da tempo.