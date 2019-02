Annuncio

L'Oroscopo di febbraio per il segno della Vergine rivela un periodo abbastanza complicato e povero di soddisfazioni, al punto che non vedrete l'ora che il mese giunga alla sua conclusione.

Oroscopo per la Vergine in ambito lavorativo

Inizialmente il periodo sarà positivo sul lavoro, perché le vostre idee saranno apprezzate non solo dai colleghi, ma anche dai superiori. Non abbiate quindi timori di farvi avanti per fare delle proposte innovative, che possono migliorare la vita d'ufficio.

Nelle scorse settimane vi siete fatti troppi scrupoli prima di chiedere consiglio a chi ne sa più di voi: vi consigliamo di perdere l'abitudine, tipica del segno della Vergine, di rimandare eccessivamente le decisioni scomode.

Non dovete temere di apparire insicuri, ma piuttosto dovete sforzarvi di vincere la timidezza che, a ben guardare, è il vostro tallone d'Achille, perché vi impedisce di sviluppare compiutamente la vostra personalità e quindi di avere successo nella vita. Dopo la prima settimana di febbraio sorgeranno tuttavia non poche problematiche anche in ambito lavorativo e in questo modo i vostri nervi saranno messi a dura prova.

Oroscopo per la Vergine: la vita di coppia e i suoi problemi

Alcuni malumori passeggeri, durante la seconda parte del mese di febbraio, potrebbero farvi passare dei brutti momenti col vostro partner. Sarà opportuno per i nati sotto il segno della Vergine chiarire subito alcuni equivoci per non trascinare nel tempo alcune pericolose incomprensioni, che rischierebbero di minare pericolosamente la solidità della relazione.

In generale, quando parlerete in pubblico, dovrete pesare bene le parole per non ferire qualcuno che vi sta a cuore, di per sé molto suscettibile. Alcune vivaci discussioni sono previste anche coi figli, che vi rimprovereranno di averli trascurati un po' negli ultimi tempi. Se proverete a spiegare loro quali preoccupazioni vi hanno assorbito, dovrete chiarire alcuni malintesi e risolvere ogni attrito.

La Vergine e la salute

All'inizio di febbraio vi sembrerà di essere in splendide condizioni, nonostante il clima tipicamente invernale, ma dopo la prima settimana emergerà per la Vergine una certa stanchezza mentale, che renderà eccessivamente pigri. Forse sarebbe il caso di cominciare a praticare qualche disciplina sportiva per rimettervi in forma almeno parzialmente ed affrontare con maggior vigore i mesi che verranno.