L'Oroscopo del giorno di mercoledì 1 maggio 2019 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben descritti nell'articolo di oggi saranno solo due segni. Curiosi di appurare chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, potrà contare sull'appoggio incondizionato delle stelle? Dalle notizie appena emerse, scaturite dalla situazione astrale di ogni singolo segno, il prossimo mercoledì senz'altro Scorpione e Pesci avranno massimo sostegno dagli astri.

In questo caso i due fortunati simboli astrali appena citati sono stati valutati entrambi con cinque stelline fortunate. Le previsioni di mercoledì 1° maggio intanto, lasciano senz'altro un po' d'amaro in bocca a coloro nativi del Capricorno, nel frangente preventivato in giornata "sottotono".

Classifica stelline 1 maggio 2019

Questo nuovo mercoledì è pronto a dare motivo di gioia o ad alimentare speranze a tutti coloro il cui segno è stato valutato al top. A dare modo di organizzare al meglio questa parte centrale della settimana, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia ad ogni simbolo astrale, la nuova classifica stelline interessante il giorno 1 maggio 2019.

Abbiamo già svelato in apertura il segno dello Scorpione e dei Pesci, nel frangente sostenuti a pieno titolo da un ottimo cielo astrale. Ad avere un tangibile sostegno da parte dei pianeti di settore anche altri due segni valutati positivamente, tutti da scoprire nella scala di valori posta a seguire. Vediamo allora il resoconto finale restituito dalle stelle quotidiane:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★: Capricorno.

Oroscopo 1° maggio, l'amore e il lavoro

Bilancia - Il prossimo mercoledì si prospetta abbastanza positivo per tanti di voi Bilancia.

In amore, sarete sicuramente romantici riuscendo (volendo) a cogliere ogni momento per trascorrere un giorno improntato alla gioia, ovviamente accanto alla persona amata. In coppia, potreste chiudere qualcuna tra le questioni che avete lasciato in sospeso e alla fine riuscire a trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi. Single, incontrare una persona con la quale avete interessi in comune potrebbe essere un'ottima opportunità per iniziare qualcosa di significativo (sentimentalmente parlando).

Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non aveva funzionato a dovere: oggi sicuramente vi farà bene anche solo parlarne. Intanto, le previsioni del giorno invitano a non mollare. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione: concreta la possibilità di sfondare.

Scorpione - Partirà decisamente bene questo mercoledì di festa. In amore, i pianeti appoggeranno le vostre scelte e vi faranno vivere momenti mai provati con la persona del cuore.

Stupirete il partner con il vostro modo di fare e sarete ricambiati. Single, in questa giornata potrete contare senz'altro sulla vostra buona determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo in amore (forse) non sarà deciso oggi, anche se a più di qualcuno potrebbe nascere qualcosa di importante: sarebbe il caso di approfittare, che dite? Nel lavoro invece, se con dei semplici cambiamenti pensate di avere qualche miglioramento, bene, allora non esitate a puntare su ogni cosa in grado di catapultarvi sempre più in alto. Le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose. Del resto, non avreste mai creduto di arrivare fin qui, bravi!

Sagittario - In arrivo un mercoledì 1 maggio buono, ovviamente non esente da alti e bassi. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà impegnativa da portare a buon fine ma non impossibile da governare. In amore intanto, vi sentirete in vena di trovare nuovi orizzonti che riescano ad aprire la mente e il cuore: fatene partecipe anche la persona che amate e vedrete che sarà bello e molto appagante per entrambi. Single, sarete in grado di comunicare l'ardore dei vostri sentimenti in modo naturale, senza scompigliare la sensibilità della persona a voi cara. Siate audaci e avrete sicuramente successo al di là di ogni speranza. Nel lavoro, durante questa giornata vincerete la pigrizia e sarete iperattivi riuscendo ad organizzarvi al meglio. In tanti sarete puntuali e precisi soprattutto riguardo eventuali appuntamenti avvertendo uno spirito molto positivo.

Capricorno - Giornata valutata dall'Astrologia con il segno relativo al "sottotono". In questo frangente le predizioni di mercoledì avvisano su una probabile stanchezza a livello soprattutto morale. In amore, in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su scelte che avete fatto la scorsa settimana. Cercare di capire a mente fredda come rimediare ai vostri errori se non volete essere bacchettati da chi condivide la vita con voi. Single, un ostacolo o una piccola delusione oggi potranno amareggiarvi. Potreste sentirvi tristi, ma questo sarà un buon motivo per reagire e cercare una rivincita alla prima occasione. Attenti agli abbagli amorosi, ok? In molti casi la passione e la sensibilità potrebbero farvi incappare in qualche insidia capace di agitare non poco il vostro cuore. Nel lavoro, sarete un po' svogliati del solito: diciamo che avrete la mente altrove e la vostra operatività ne risentirà. Dovete appellarvi alla vostra forza interiore per affrontare una situazione che potrebbe evolvere diversamente da come ve l'aspettate.

Acquario - Una giornata decisamente poco performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti interpersonali. In campo sentimentale, il quadro astrale di oggi esprime una modesta positività nei vostri confronti. Le stelle, anche se a regime ridotto, sapranno senz'altro farvi ritrovare quella passione o quell'intesa profonda (smarrita da un po') con la vostra metà. Single, i vostri ideali vi faranno venir voglia di riprendere conversazioni precedenti, laddove si fossero interrotte, per capire meglio il vostro eventuale partner. Se siete in cerca disperata d'affetto, al caso vostro potrebbe essere utile un'amicizia promettente e decisamente romantica: con il tempo quest'ultima potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso... provateci! Nel lavoro invece, stringerete nuove collaborazioni che si riveleranno molto proficue e vi aiuteranno ad essere più produttivi. Molti di voi guarderanno questa giornata con ottimismo e, di conseguenza, ricevere qualche buona soddisfazione.

Pesci - Questo metà settimana per voi dei Pesci si prospetta certamente meravigliosa. Diciamo che riuscirete a coordinare dovere e piacere: meglio di così! Secondo l'oroscopo del giorno 1° maggio, riguardo l'amore, saranno sicuramente tempi buoni e per questo sarete più convincenti e affascinanti del solito. Il vostro bisogno d'amare, quindi di manifestare in modo tangibile i vostri veri sentimenti in ambito di coppia, spingerà di conseguenza anche il partner ad essere più affettuoso e disponibile. Lasciatevi andare e approfittate di ogni piccola occasione per godere del rapporto. Se single invece, vi sveglierete con una gran voglia di novità. Senz'altro in tanti vi attiverete per apportare qualche cambiamento cercando di migliorare l'attuale vita quotidiana. Scoprirete che l'interesse che nutrite per una persona è reciproco e sarà sicuramente ricambiato. Vi saranno buone possibilità di approfondire alcune recenti conoscenze e, come ci piace sottolineare, "Se saranno rose, certamente fioriranno!". Nel lavoro, per chiudere, trasmetterete l'eventuale buon entusiasmo che vi anima condividendo spunti creativi e momenti di svago. Socievoli e spontanei, vi attende un periodo molto fortunato.