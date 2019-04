L'Oroscopo del giorno 30 aprile 2019 si presenta con le previsioni zodiacali sul prossimo martedì. Le analisi sono rivolte esclusivamente ali ultimi sei segni. Ad essere valutati saranno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che questa parte della settimana si prevede altamente favorevole per i nativi dello Scorpione. Giustamente e meritatamente la "top del giorno" del prossimo martedì andrà quindi di diritto al segno appena enunciato. Ma quali saranno gli altri segni in giornata fortunata? Le attuali previsioni annunciano buone chance anche a Bilancia e Scorpione, entrambi splendidamente al "top" con cinque stelle.

Parlando in merito al frangente negativo, le ultime novità rilasciate dalle previsioni di martedì 30 aprile confermano il periodo "sottotono" per l'Acquario. Intanto si preannuncia una giornata segnata dal "ko" per quelli del Sagittario: ansiosi di sapere qualcosa di più? Bene, vediamo cosa potrebbe riservare ancora l'oroscopo giornaliero, ovviamente dopo aver dato voce alla scaletta con le stelline del momento.

Classifica stelline 30 aprile 2019

Questo nuovo martedì interessante la parte iniziale della corrente settimana è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia.

In questo caso, come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi giornaliere, pronte a mettere in evidenza la nuova classifica stelline quotidiana. In rilievo la giornata del 30 aprile 2019. Degno di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, tutti gli amici dello Scorpione. Come anticipato in anteprima, al sopracitato segno sarà di ottimo supporto l'Astrologia del giorno: curiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, allora vediamo di dare una valutazione obbiettiva anche ai restanti segni, ovviamente in base alla qualità dei singoli cieli astrali.

Il resoconto finale a seguire:

Top del giorno : Scorpione

: Scorpione ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario.

Oroscopo 30 aprile, amore e lavoro

Bilancia - Il prossimo martedì sarà senz'altro molto speciale per voi Bilancia. In amore, le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi e questa Luna in Pesci senza meno amica a tutti gli effetti sarà un delizioso anticipo della probabile passione che avrete con il vostro partner. Potrete valorizzare e riscoprire le vostre capacità affettive ed esprimere finalmente tutte le emozioni tenute forse un po' represse in un angolino del cuore.

Single, avrete ottime occasioni per trovare l’amore vero: non lasciatevi vincere dalle perplessità ma siate pronti a lanciarvi in nuove conquiste, ovviamente facendo volare alto la vostra fantasia. In questo caso le previsioni del giorno invogliano a giocare il tutto per tutto. Nel lavoro, farete un grosso salto di qualità ma non potrete sottrarvi al gravoso compito che vi aspetta. Diciamo che potrete finalmente approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione per voi importante.

Scorpione "top del giorno" - Partirà in modo brillante questo vostro martedì d'inizio settimana. In amore, in questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri ma, altresì, avvertirete decisamente una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa di speciale con chi vi è caro. Tale emozione vi farà comprendere che comunque avete bisogno di calore e affetto da parte del vostro lui/lei. Single, sprizzerete energia da tutti i pori e ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri! Socievoli e propositivi come non mai, potete mirare al successo incondizionato in amore, anche perché con la giusta dose di ottimismo vedrete sotto una luce diversa alcune occasioni che vi verranno date. Nel lavoro infine, giorno positivo per i 'super attivi', quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Molti tra voi Scorpione riusciranno così ad affermarsi ed a ottenere risultati gratificanti e di risalto.

Sagittario - In arrivo un martedì 30 aprile davvero poco congeniale al segno, prettamente improntato al 'pessimo'. In questo caso la giornata d'inizio settimana sarà nera, si o no? In effetti questo è quanto fatto trapelare dagli astri del giorno: in amore, non molto significativo il periodo soprattutto a causa della mancanza di tempo. In alcuni frangenti potrebbero iniziare piccoli battibecchi potenzialmente in grado di sfociare in forti tensioni con il partner. In qualche caso una persona tenterà di mettervi addosso un po' di buon'umore. In coppia, ci sono stati giorni migliori nella vostra vita, adesso la sfera sentimentale vi chiederà di essere maggiormente considerata e apprezzata. Single, sarete un po’ giù per un incontro su cui puntavate molto ma che si rivelerà davvero negativo: reagite e rimettetevi in gioco senza soffrire per chi non vi merita. Nel lavoro, non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno: mantenete una condotta ordinata, eviterete così inutili discussioni con colleghi di lavoro.

Capricorno - Giornata sufficientemente buona, valutata nelle predizioni di martedì con le semplici ma efficaci quattro stelle della discreta positività. In amore, sarete travolti da piccole ma invitanti emozioni, il che creerà senz'altro della buona armonia nell'ambito del vostro rapporto affettivo. Intanto, sembra che il peggio sia ormai lontano, quindi godetevi questa breve tregua pensando a un futuro quanto più roseo possibile, ovviamente da vivere insieme alla persona che portate stretta nel cuore. Single, abbandonatevi all'amore, senza remore né tabù! In giornata (forse) un’amicizia di vecchia data potrebbe evolversi diversamente e finire in qualcosa di veramente importante ai fini sentimentali: c'è da crederci? Nel lavoro invece, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase, da un po' di tempo in lieve declino. Sforzatevi di rinnovare il vostro percorso con scelte sagge, senz'altro questo vi porterà verso un periodo favorevole.

Acquario - Una giornata valutata con il classico segno di spunta interessante i frangenti "sottotono". In campo sentimentale, dopo varie problematiche e litigi riuscirete forse a recuperare (a mala pena) un rapporto che vi sta molto a cuore. Per molti di voi, specialmente se già stabili in coppia, potrebbe essere questo il momento di mettere in campo nuove idee o, ancor meglio, nuovi progetti di vita. Dunque, cercate questa volta di fare le scelte migliori a cominciare da quelle più importanti e prive di rischi, ovviamente senza esagerare nelle pretese: il tempo della spensieratezza è finita da un pezzo, adesso la vita vi chiede sincerità, sicurezza e concretezza, sappiatelo! Single, se siete tra coloro che vedono sempre il classico "pelo nell'uovo", allora il consiglio è di cercare di essere meno polemici smettendola di criticare tutto e tutti, altrimenti rimarrete da soli per sempre. Nel lavoro, qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza e diplomazia. Saranno probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti.

Pesci - Questa parte della settimana è senz'altro buona e pronta a regalare ottime soddisfazioni. Secondo l'oroscopo del giorno 30 aprile, riguardo l'amore, sarete molto passionali e coinvolgerete il partner in un piacevole quanto impagabile vortice emozionale: una piacevole sensazione vi accompagnerà per tutta la giornata. Altresì, vivrete con molta intensità anche le gioie della coppia: trascorrerete una serata romantica con un dolcissimo finale, facilmente immaginabile. Se single, sarete euforici coinvolgendo le persone che avrete intorno con il vostro entusiasmo. Le stelle favoriranno eventuali scelte pronte a regalare una splendida giornata rendendovi raggianti. Nel lavoro, gli astri suggeriscono che sarete i grandi protagonisti di questa giornata. Andate avanti puntando sulle vostre certezze e il successo sarà assicurato. Favoriti gli acquisti, di qualsiasi genere, approfittatene.