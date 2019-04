L'Oroscopo di martedì è ricco di opportunità e di energia positiva. Le previsioni astrologiche dedicate alle sensazioni amorose e alle opportunità professionali di ciascun simbolo zodiacale sono cariche di sorprese, tutte da cogliere al volo per conquistare benessere e felicità.

Astri e oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: amate le situazioni nuove e vi lascerete stimolare dalle novità, vivendole con un'apertura mentale unica. Nel lavoro prenderete in mano la situazione, diventando i leader di un'equipe, grazie alla vostra energia e al vostro senso pratico.

Pubblicità

Toro: preferirete la compagnia di persone eccitanti, che vi stimolino a fare sempre di più, seguendo questa energia eccentrica di Urano. Sarete molto desiderosi di novità, che potrebbero arrivare anche subito e saranno inerenti alle vostre amicizie.

Gemelli: sarete molto socievoli con Marte in domicilio e potrete optare per un dialogo costruttivo in coppia o per aprirvi a nuove conoscenze, se siete single. Questa energia positiva vi aiuterà anche a stemperare alcune difficoltà, sminuendole con l'allegria.

Cancro: Venere in quadratura dal domicilio dell'Ariete non è in una posizione favorevole per l'amore. Sentirete forti degli attriti che peseranno nel rapporto di coppia, voi single quindi non cercate nuovi amori, potreste avere delle delusioni.

Leone: generosi e molto magnanimi con tutti, troverete gli stimoli giusti per progredire in amore, seguendo un entusiasmo che solo le stelle possono dettare. Nel lavoro, sono favorite ancora le pubbliche relazioni, fruttuose poiché assicurate da Mercurio in trigono.

Pubblicità

Vergine: nel lavoro vi saranno delle novità interessanti per voi amici della Vergine. Avete investito le vostre ore con sacrificio e tenacia, ora è giunto il momento di raccogliere i risultati di tanta fatica. In ambito sentimentale ancora qualche complicazione si presenterà e offuscherà il vostro cielo amoroso.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno, un po' birichino con voi amici della Bilancia, vi fa soffrire per amore e decide di mettervi i bastoni tra le ruote complicando la situazione, tanto che alcuni di voi potrebbero decidere di troncare una storia che non va più come dovrebbe.

Scorpione: non date peso ad alcune critiche che giungono inaspettate e vi stuzzicano. Alla fine appurerete anche voi che una maggiore flessibilità, sia in amore che in ambito lavorativo, sia la scelta giusta per ottenere ciò che desiderate.

Sagittario: benevoli con tutti, non darete peso ad alcune piccole meschinità innescate da persone che cercano di disturbare il vostro benessere. Sul lavoro, non mettetevi troppo in mostra con un'eccessiva stima di voi stessi, potreste apparire arroganti.

Capricorno: sentirete forte il bisogno di rinchiudervi nel vostro mondo interiore, privandovi anche della presenza del partner, poiché spinti da un'eccessiva voglia di solitudine.

Pubblicità

In ambito lavorativo, saranno favoriti i lavori basati sulla concentrazione.

Acquario: siete molto in forma voi amici dell'Acquario e sempre pronti per nuove avventure. I vostri interessi saranno acuiti da una curiosità intellettuale che vi spingerà a scoprire nuovi aspetti nelle amicizie e nell'amore. Attenzione ad alcune noie sul lavoro che potrebbero crearvi sbalzi d'umore.

Pesci: il sestile che forma la Luna nel vostro cielo con il Sole del Toro sprigiona energia positiva, tutta da investire nel lavoro e in amore. Siate allegri, sono in arrivo splendide notizie cari amici dei Pesci.