Ultimo giorno del mese di aprile 2019 e per tutti i dodici segni zodiacali punto arrivano previsioni e l'Oroscopo di martedì 30 aprile con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Nel dettaglio ecco le previsioni di questo nuovo giorno.

Le previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata evitate di fare troppo, siete già presi da troppi impegni ultimamente. Nel lavoro i nuovi progetti che vanno avanti ora avranno successo.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione astrologica chiede cautela.

Non tutti sono dalla vostra parte, state anche frequentando nuovi ambienti e cambiando modo di vivere.

Gemelli: questa sarà una giornata pesante per l'amore e anche scarsa di buoni risultati. Le relazioni saranno contrastanti. Nel lavoro rimandate a domani ogni decisione.

Cancro: è in questi giorni che si possono fare scelte utili anche per cercare di risolvere un problema sentimentale. A livello lavorativo la giornata sarà impegnativa.

Leone: in questo momento ci sono troppe tensioni in corso, però è un bene perché così sarà possibile liberarsi di qualche peso eccessivo per voi che fino a questo momento non vi permetteva di andare avanti.

Vergine: durante questa giornata cercate di evitare conflitti. La Luna è in opposizione e potrà provocare qualche dilemma in più da gestire e superare. Siate prudenti nelle scelte che prenderete in questo momento che sta per concludere il mese.

Previsioni 30 aprile 2019: la giornata dei segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata sarà stancante. La novità però è che state recuperando dopo un periodo di stop. Attenzione a dei piccoli fastidi per il fisico, cercate di non stancarvi troppo.

Scorpione: in questo momento potrebbe arrivare anche un cambio di ruolo all'interno di una società. Entro la fine di questa giornata potreste essere coinvolti in una piccola discussione sentimentale.

Sagittario: per i nati sotto questo segno la giornata porterà grande agitazione, ma presto arriverà anche un recupero positivo. A livello sentimentale ci sono novità importanti.

Capricorno: le giornate in questo periodo sono abbastanza pesanti ma nel complesso fruttuose, questa è la parte importante.

In amore ci sono state perplessità, una storia potrebbe anche chiudersi.

Acquario: in questo momento c'è da guardare al futuro con interesse, è possibile che in questo momento stiate vivendo belle emozioni. Bene l'amore in questa fase.

Pesci: per i nati sotto questo segno la situazione non è esaltante ora, ma nemmeno negativa. Ci avviciniamo ad un periodo di grande forza, ma al momento alcuni sono perplessi sul da farsi.