Nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro e la Luna viaggerà dai gradi dei Pesci a quelli del Toro. Nettuno stabile in Pesci come Venere e Mercurio, che continueranno il loro moto in Ariete. Giove rimarrà in Sagittario e anche il Nodo Lunare permarrà nei gradi del Cancro. Marte sarà in Gemelli e Saturno. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali.

Ariete spossato

Ariete: settimana flop. I contrasti planetari Ariete-Toro in atto questa settimana tenderanno a donare poche energie ai nativi.

Pubblicità

Da martedì a sabato le giornate meno favorevoli.

Toro: weekend in 'pole position'. Il lavoro sarà intralciato dalle dissonanze della Luna in Pesci sino a mercoledì, poi gli Astri diveranno favorevoli, sia nelle faccende lavorative che amorose, arrivando a un weekend che potrebbe risultare decisamente romantico.

Gemelli: confusi. Le giornate di mercoledì, giovedì, la seconda parte di sabato e domenica risulteranno con ogni probabilità estremamente confusi per i nati del segno a causa della dissonanza di Mercurio.

Cancro: attriti amorosi. Con la sola eccezione del martedì, dove i nativi risulteranno romantici, il resto delle giornate potrebbero invece dimostrarsi avare di buone influenze planetarie sul fronte amoroso.

Bilancia malinconica

Leone: indecisi. Settimana di alti e bassi: le giornate migliori saranno da registrarsi in mercoledì e giovedì. Nel resto dei giorni, i nati Leone saranno oberati di lavoro e ciò potrebbe stressarli.

Vergine: indaffarati. Sino a giorno 3 il focus nativo sarà probabilmente orientato verso le faccende lavorative, specialmente per chi lavora alle dipendenze altrui.

Pubblicità

Fine settimana segnato dal relax.

Bilancia: amore malinconico. Astri settimanali poco concilianti potrebbero far nascere qualche dubbio nelle menti dei nati Bilancia verso la chiarezza di comportamenti del partner.

Scorpione: nervosi. L'intera settimana, con la sola eccezione di venerdì costellata da soddisfazioni sul fronte lavorativo, potrebbe risultare decisamente nervosa nell'ambito professionale. L'amore proseguirà su binari armoniosi.

Capricorno galante

Sagittario: focus lavorativo. Sino alla mattina di venerdì i nati Sagittario, principalmente quelli che svolgono un'attività autonoma, potranno godere di ottimi influssi planetari.

Weekend nervoso.

Capricorno: amore top. Togliendo lunedì, faticoso e insoddisfacente, le restanti giornate potrebbero risultare più che benevole sulle questioni amorose, poichè i nativi si dimostreranno galanti verso l'amato bene.

Acquario: storditi. Le numerose dissonanze planetarie potrebbero rendere l'intera settimana decisamente confusa per le idee e gli intenti dei nati Acquario. Mercoledì e giovedì le giornate da attenzionare maggiormente.

Pesci: tranquillità. Dopo un periodo nervoso, ecco che questa settimana potrebbe non regalare troppe novità ai nativi risultando prevalentemente tranquilla.

Pubblicità

Le giornate migliori saranno dal 29 aprile al 1° maggio.