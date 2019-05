Durante la Biennale di Venezia [VIDEO], l'Hotel Hilton Molino Stucky, in occasione del centenario della Fondazione del Gruppo Hilton, ospiterà fino al 24 Novembre 2019 la mostra "Play with us - dall'Arte popolare all'arte moderna" con le opere inusuali ed enigmatiche dell'artista Naby Byron e le musiche di Max Casacci dei Subsonica, a cura del Prof. Gian Paolo Borghi, etno-antropologo ed esperto di tradizioni popolari.

Una mostra a cavallo: le opere di Naby Byron

I visitatori possono entrare a stretto contatto con il mondo onirico e metaforico di Naby Byron (artista dall'identità nascosta), che incentra la sua produzione artistica nella creazione di eccentrici e affascinanti cavalli da giostra. Le opere di Naby Byron riportano alla memoria alcuni ricordi antichi, e trasportano il pubblico in una dimensione arcaica e infantile. Il suo lavoro trasfigura antichi significati nel mondo attuale e regala a tutti gli appasionati di arte una nuova visione del contemporaneo.

Play with us, Naby Byron (fonte: Ufficio Stampa Culturalia)

I cavalli da giostra di Naby Byron sono accompagnati dalle musiche di Max Casacci, fondatore e membro dei Subsonica. "Un valzer un po’ astratto, stralunato, che comincia in forma molto diluita per poi caricarsi, sovraccaricarsi, e passare attraverso una serie di quadri emotivi che hanno più a che fare con quello che ritengo sia il sotto testo dell’opera, cioè il rapporto con la libertà" dichiara Max Casacci.

La texture sonora di Max Casacci accompagna i lavori di Naby Byron in un flusso sonoro costante e circolare, in modo da far smarrire un po' il senso dell'inizio e della fine come nel movimento rotatorio di una giostra.

Il pubblico può ammirare, all'interno dell'esposizione, una parte a “cavalli fissi” nella zona esterna dell’Hotel, e di una a “cavalli mobili” situati all'interno. Inoltre, insieme alle opere dell'artista, è presente una videoinstallazione realizzata dal Museo della Giostra di Bergantino che illustra la poetica complessiva dell'evento.

La mostra è realizzata in collaborazione con l'Associazione UFO-Ultimi Futuristi, con il patrocinio della Regione del Veneto, della Citta' di Venezia, del Comune di Bergantino, del Museo della Giostra di Bergantino, del MAF (Museo Mondo Agricolo Ferrarese), e di Hilton Stucky Venezia. L'ingresso alla mostra è gratuito.

Una sede d'eccezione: l'Hotel Hilton Molino Stucky di Venezia

La sede scelta che fa da cornice a questa stravagante esposizione è il prestigioso Hilton Molino Stucky, l'Hotel 5 stelle più rinomato di Venezia. Situato nel cuore del capoluogo veneto, affaciato sul Canale della Giudecca, l'Hilton è uno dei più affascinanti esempi di architettura industriale risalenti alla fine dell'Ottocento. Il suo Skyline Rooftoop Bar, posto all'ottavo piano, è aperto a tutti gli ospiti, sia interni che esterni, i quali possono sorseggiare deliziosi cocktails ammirando la "vista migliore di Venezia" secondo Lonely Planet.