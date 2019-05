Non è molto il tempo a disposizione se si vuole inviare un messaggio di auguri nel giorno della festa della mamma. Oggi 12 maggio l'Italia celebra l'importante ricorrenza, attraverso la quale si può ringraziare ed esprimere l'affetto che si prova per la propria madre. La data varia ogni anno, in quanto è fissata la seconda domenica di maggio, come accade per gran parte dei paesi europei, oltre che per Stati Uniti, Australia e Giappone. In un giorno così speciale, non può mancare un messaggio di auguri da inviare alla propria mamma o comunque a lei dedicato anche se non presente.

Festa della Mamma: frasi da filastrocche, poesie, canzoni

Le proposte sono tantissime e possono variare a seconda del carattere della persona che la riceverà. Può dunque esserci un pensiero tradizionale, con i semplici messaggi di auguri, o una frase divertente e ironica, con annessa battuta alla donna che ci ha messo al mondo. Chi è alla ricerca di un'idea più particolare, potrà valutare anche una frase tratta da una filastrocca o una poesia, o perché no, anche il verso di una delle tante canzoni dedicate alla mamma.

Festa della mamma: idee tratte da filastrocche o poesie

Non è facile trovare la frase perfetta da inviare nel giorno della festa della mamma. Tra le tante idee da prendere in considerazione oggi 12 maggio può esserci il verso tratto da qualche filastrocca o poesia. Di seguito alcune proposte che potrebbero risultare molto gradite alla persona che le riceverà:

Filastrocca della mamma / nel tuo cuor brilla una fiamma / grande come il sole in cielo / e l'amor di un bimbo sincero.

E il cuore quando d’un ultimo battito / avrà fatto cadere il muro d’ombra / per condurmi, Madre, sino al Signore / come una volta mi darai la mano (tratto dalla poesia "La madre" di Giuseppe Ungaretti).

La madre è un angelo che ci guarda / che ci insegna ad amare! / Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo / fra le sue ginocchia, la nostra anima (verso della poesia "La madre" di Victor Hugo).

E oggi, mamma, che è la tua festa / le mie manine ti voglio donare / e ora mi metto le mani sul cuore / per dimostrarti il mio grande amore.

Canzoni perfette per la festa della mamma

Tra le tante idee di frasi per la festa della mamma è possibile utilizzare anche alcuni versi di note canzoni italiane.

La musica infatti si è spesso occupata della mamma e grandi cantanti hanno dedicato un proprio brano proprio alla donna più importante di tutte. Da Domenico Modugno a Nino D'Angelo, citando Toto Cutugno o i Pooh, passando per Edoardo Bennato e più di recente Achille Lauro e Ghali, sono in tantissimi ad avere scritto delle canzoni per la mamma. Di seguito, ecco alcuni versi che potranno essere presi in considerazione per la frase perfetta da spedire oggi 12 maggio: