L'Oroscopo del fine settimana è ricco di opportunità astrali, tutte da approfondire mediante le previsioni astrologiche del weekend.

L'oroscopo del weekend

Ariete: il rapporto con i genitori o quello lavorativo vi crea tensioni che riverserete nel weekend, scaricando l'eccessiva ansia con un atteggiamento stressato e frustrato.

E' forte il desiderio di ribellione in voi amici dell'Ariete, ma approfittate di sabato e domenica per capire la causa dei vostri problemi.

Toro: affettuosi e contenti, passerete un fine settimana incantevole grazie al sovraffollamento planetario presente nel vostro cielo. Sole e Venere uniscono le loro forze e vi aprono al divertimento, mentre Urano e Mercurio facilitano l'intuizione e innescano incontri davvero stimolanti. Parola d'ordine: fuggire dalla solita routine.

L'oroscopo del fine settimana di maggio.

Gemelli: non siate troppo ostinati in amore e non date tutto per scontato, mostrando un'eccessiva sicurezza in voi stessi che rasenta la sprovvedutezza. Approfittate di questo fine settimana per approfondire alcuni progetti in cantiere, analizzandoli con circospezione e minuziosità.

Cancro: Marte vi carica di energia positiva e sarete pronti a investirla nell'amore, entrando in sintonia con il partner o cercando nuove storie amorose se siete single.

Avete bisogno di indirizzare questa carica energetica al meglio, quindi potrete riversarla organizzando un'uscita con gli amici o una gita fuori porta.

Leone: più che parlare, tenderete in questo fine settimana a mandare dei messaggi inconsci. Alcuni ricordi passati potrebbero influenzarvi al punto da creare un distacco con il presente, compromettendo così la vostra apertura mentale. Rimandate quindi le decisioni importanti della vostra vita a tempi migliori.

Vergine: la presenza del Sole e Venere, in trigono rispetto al vostro cielo poiché posizionati in Toro, vi garantiscono una forte apertura, tanto che sarete desiderosi di divertirvi. Allora perché non organizzare uno splendido party con gli amici che contano? Potrete approfondire nuove conoscenze, se siete single.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: comprensivi con il vostro partner, accumulerete una sensazione di amarezza interna dovuta al fatto che la vostra metà pretenda troppo da voi, come se tutto gli fosse dovuto.

Siete comprensivi e pronti a soddisfare i favori, ma accumulando troppa tensione nervosa prima o poi scoppierete, quindi meglio chiarire questa situazione nel weekend.

Scorpione: questo fine settimana per voi amici dello Scorpione vede l'opposizione di Luna-Venere che innesca un grande bisogno di affetto. L'eccessiva emotività vi potrebbe far perdere di vista una situazione, poiché offuscata da sensazioni prive di razionalità e analisi.

Sagittario: Giove vuole elargirvi fortuna durante questo fine settimana, ma attenzione a non abusarne, aprendovi ad esempio a uno spreco eccessivo di energie.

L'influsso di Marte dal cielo del Cancro non è del tutto favorevole e potrebbe crearvi confusione, rischiando di diventare i nemici di voi stessi.

Capricorno: in amore, non giungete a conclusioni affrettate, se non dopo aver accertato con un'analisi approfondita che la ragione è dalla vostra parte. Urano dal domicilio del Toro incrocia le sue energie con Saturno e accelera i tempi di riflessione, con elasticità e prontezza di riflessi. L'amore è in ripresa per voi amici del Capricorno, quindi preparatevi a momenti piacevoli da trascorrere in due.

Acquario: questo weekend per voi amici dell'Acquario accentua il bisogno di avere una relazione amorosa stabile, ma soprattutto intensa. L'influsso lunare, miscelato a quello venusiano, approfondisce le sensazioni sentimentali. Come effetto a questo incrocio planetario, potreste essere solo eccessivamente capricciosi.

Pesci: Nettuno vi rende molto sognatori e tenderete in questo fine settimana a idealizzare l'amore o la persona amata. Anche se le sensazioni sono profonde e molto romantiche, non sarete realistici ma in compenso, riuscirete ad adattarvi alla perfezione agli aspetti della relazione.