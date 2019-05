Eccoci di nuovo a leggere l'atteso Oroscopo del giorno, valido per il 16 maggio 2019. Pronte sul classico 'piatto d'argento' le stelline, i consigli e le dritte per la giornata di giovedì. Disponibili le nuove previsioni relative all'amore e al lavoro, pronte a metterne in risalto l'andamento, ovviamente in funzione di ogni singolo segno.

Pubblicità

Pubblicità

Ricordiamo che in questo contesto tratteremo in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di scoprire tra questi chi la spunterà in amore e nel lavoro? Lo scopriremo insieme a breve. Parlando invece in merito ai nuovi transiti, l'Astrologia applicata alla giornata di giovedì mette in risalto due appuntamenti imminenti molto interessanti: il transito di Marte in Cancro e l'ingresso della Luna in Scorpione.

Oroscopo del giorno 16 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: la Luna entra in Scorpione

Soffermandoci principalmente sul secondo tra i due movimenti astrali citati, diciamo che la 'musa dei poeti' arriverà nel settore dello Scorpione già a partire dalle ore 23:26 della tardissima serata di giovedì: tranquilli, i relativi effetti benefici saranno avvertiti già dal primissimo pomeriggio. Ovviamente, il segno classificato nella 'top del giorno' è lo Scorpione, favoritissimo in campo sentimentale. Pochi gli altri segni potenzialmente in grado di reggere il passo con il predetto segno di Acqua, ma di questi ne parleremo in modo mirato tra poco analizzando la scaletta con le stelle quotidiane.

Pubblicità

Tutto o quasi in salita intanto, in base a quanto messo in evidenza nelle previsioni di giovedì 16 maggio, per coloro appartenenti ai simboli astrali della Bilancia e del Capricorno: a tali segni gli astri hanno riservato un giorno da considerare come 'sottotono', dunque degni di massima concentrazione in ogni settore della vita.

Classifica stelline 16 maggio 2019

Come si svilupperà la giornata di giovedì? Questa è la domanda ricorrente in questa parte centrale dell'attuale settimana, periodo al quale cercheremo di dare una risposta, si spera quanto più esauriente e plausibile possibile.

A tale scopo, la cosa migliore da fare in questi casi è quella di prendere in considerazione la nostra immancabile classifica stelline, in questo caso riguardante il giorno 16 maggio 2019. Allora, iniziamo pure a mettere in risalto le stelline quotidiane assegnate alla giornata in esame con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

Top del giorno: Scorpione - Luna nel segno;

- Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Bilancia, Capricorno.

Oroscopo 16 maggio, la Luna entra in Scorpione

Bilancia - Il prossimo giovedì sarà 'sottotono' per voi Bilancia, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi relative al segno).

Pubblicità

In amore pertanto, sarete a sprazzi molto lunatici ed il partner non apprezzerà di certo questi vostri sbalzi di umore improvvisi: mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia reciproca. Single, sarete particolarmente stanchi e spossati, cercate dunque di prendervi il vostro agognato momento di relax, magari rimandando tutto a tempi migliori. A tal proposito, le previsioni del giorno oltre che a riposare invogliano alla riflessione, soprattutto in merito a certe questioni che ben conoscete.

Pubblicità

Nel lavoro non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare: mettete in primo piano la tattica da seguire, poi il resto. In alcuni frangenti avvertirete un po' di fatica e (forse) vi sentirete anche destabilizzati: fate chiarezza cercando di tenere il più lontano possibile ogni eventuale dubbio o potenziali malintesi.

Scorpione "top del giorno" - Partirà certamente alla grande questo vostro giovedì di metà settimana, regalando ottimi spunti per vivere serenamente gran parte della giornata. In amore, le energie saranno più che ottime: diciamo che questa potrebbe essere la giornata ideale da dedicare a tutto ciò che vi fa stare bene o che piace: il riferimento è sopratutto per quanto riguarda la relazione di coppia. Una opportuna confidenza con la persona amata creerà una complicità stabile e sicuramente gradita ad entrambi: approfittatene per dare una svolta a quelle questioni che avete in mente di mettere in chiaro, ok? Single, i pianeti preannunciano svolte importanti nella vostra vita sentimentale: preparatevi perciò a vivere nuove quanto gradite occasioni di incontro. Qualche pretendente o una persona di vostro interesse potrebbe dare l'opportunità di 'attaccar bottone': valutate la ghiotta occasione e fate la vostra mossa! Nel lavoro, il buon appoggio delle stelle sarà di grande utilità per procedere diretti verso un obiettivo prefissato, da raggiungere però il prima possibile, sappiatelo. Alcune circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire, ma sarete comunque voi, con le vostre capacità, a risultare influenti nelle situazioni più critiche.

Sagittario - In programma un giovedì 16 maggio molto positivo, a parte alcuni frangenti a cui dovrete porre una certa attenzione. In generale però diciamo pure che la giornata di metà settimana sarà certamente alla portata di ognuno di voi Sagittario. In amore, le congiunzioni astrali saranno a vostro pieno favore rendendo bello e gioviale non solo il rapporto con il partner ma anche quello con familiari e amici. In coppia in particolare, gli astri giocheranno un ruolo fondamentale, quindi cercate di mettere sul piatto le cose importanti come problemi irrisolti, difficoltà emergenti, diatribe etc. Single, comincerete a sentire nell'aria profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace, il che vi porterà grande soddisfazione nel breve periodo. Per quanto riguarda la ricerca dell'amore della vostra vita, il momento che state vivendo si presenterà tutto sommato buono per mettere eventualmente a segno una bella conquista. Nel lavoro alcune novità di prossimo arrivo stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Forse vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Capricorno - Giornata ciclica messa in preventivo come abbastanza 'sottotono'. A molti di voi Capricorno le predizioni di giovedì annunciano un periodo anche a tratti dubbioso: diciamo che non avrete a disposizione quella sicurezza che tanto vi aiuta nel credere in voi stessi. In amore le cose potrebbero sembrare un po' fredde al momento, poi però alcune situazioni potrebbero trasformarsi a vostro vantaggio: sfruttatele per eventualmente rinforzare il vostro rapporto, se non altro imparerete a conoscere e capire meglio il vostro partner. Single, nutrirete dei dubbi che potrebbero ostacolare il vostro modo di pensare o la convinzione generale, sia a livello emotivo che amoroso. Se non volete intristire, magari trovandovi di fronte a piccoli frangenti non troppo favorevoli, evitate innanzitutto le persone negative e gelose, ok? Provare per credere! Nel lavoro, per chiudere, percepirete che qualcuno del vostro giro vorrebbe mettervi i bastoni tra le ruote: occhio ad un progetto da avviare o già in corso oppure agli esiti di una trattativa importante. In consiglio per tutti è quello di stare concentrati sulla realtà dei fatti, assolutamente no a supposizioni o previsioni dettate dal momento, ok? C'è chi potrebbe ingannarvi con atteggiamenti poco sinceri.

Acquario - Una giornata speciale si staglia per voi all'orizzonte: in una parola, potrebbe risultare per qualche Acquario addirittura favolosa! In campo sentimentale sarete proprio voi a fare la parte del leone: il vostro partner si mostrerà molto premuroso nei vostri riguardi, attento più del solito e felice di avere una bella persona nel cuore ed al proprio fianco. Siatene felici e orgogliosi: la vita che conta è questa, non ve ne sono altre. Single, gli scambi con le persone vicine (ovviamente che interessano a livello sentimentale) diventeranno sempre più chiari e sinceri. Sarà questo il momento perfetto di operare scelte sagge sperando possano essere definitive: con massima chiarezza, parlate a cuore aperto dei vostri desideri presenti e futuri e/o eventuali sogni nel cassetto. Nel lavoro tutto procederà per il meglio, senza troppi intoppi o stress inopportuni. Diciamo che sarete particolarmente concentrati sulle cose da svolgere, per questo molto risulterete produttivi nei confronti di chi vi stima o vi valuta. Alcuni progetti prenderanno senz'altro la piega da voi sperata: complimenti!

Pesci - Questo periodo coincidente con la metà della corrente settimana, soprattutto per voi Pesci nativi di prima e seconda decade, partirà bene. Il problema è che poi vi riallineerete con gli altri nativi in Pesci di terza decade: ergo, questo giovedì in generale sarà normale ed immerso (probabilmente) totalmente nella solita scontata routine. Secondo l'oroscopo del giorno 16 maggio, intanto, riguardo l'amore ed i sentimenti in senso lato, lentamente riacquisterete la vostra serenità: verso fine giornata potrebbe tornare il sorriso sulle labbra del vostro partner. Se single, passerete da una bella notizia a una meno confortante. calma, ma sarà solo un momento di transizione, tutto qui. Anzi, per dirla tutta, alla fine questo episodio renderà più interessante questa parte del giorno, quindi state sereni e siate fiduciosi. Sappiate che il caos non sempre viene per nuocere, anzi molte volte risulta stimolante oppure necessario a rimettervi in gioco. Nel lavoro, per finire, organizzate al meglio l'attività in modo da poter portare avanti i progetti e raggiungere così gli obiettivi che eventualmente avete in agenda. L'energia non mancherà, dovrete solo saperla gestire sfruttandola per far fronte ai numerosi impegni.