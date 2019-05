L'Oroscopo del giorno venerdì 17 maggio mette in risalto un evento abbastanza importante in astrologia: l'ingresso della Luna in Scorpione avvenuto questo giovedì a fine giornata. In questo frangente a essere presi di mira dalle nostre predizioni saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà dall'astrologia per il vostro segno? In questo caso, l'astro della Terra è pronto a favorire in primis l'amore e poi i sentimenti in generale oltre che agli amici nativi in Scorpione, anche all'Acquario, quest'oggi valutato al "top del giorno". A questo punto, vista la presenza del famigerato venerdì 17, vi starete senz'altro chiedendo a chi, tra i segni sotto analisi in questo contesto, toccherà la previsione negativa?

Oroscopo del giorno 17 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: è l'Acquario il segno al top

Ebbene, togliamo subito l'ansia dell'attesa, andando a svelare il segno in difficoltà nel periodo: Bilancia. Secondo quanto analizzato e messo in evidenza nelle previsioni zodiacali del 17 maggio, agli sfortunati amici appartenenti al sopracitato simbolo d'Aria arriverà la specularità negativa di Venere e Urano in Toro, quantificabile di oltre l'80%. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 17 maggio

l responso astrale relativo all'ultimo giorno della settimana lavorativa è pronto per essere dato in pasto alle cronache astrali.

Quindi attenzione e curiosità tutte puntate sulla nuova classifica stelline, ovviamente impostata sulla giornata di venerdì 17 maggio. Bene, allora iniziamo pure a dare luce alla nostra attesissima scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente incrociando le dita. A seguire il responso degli astri segno per segno:

Oroscopo venerdì 17 maggio, le previsioni

Bilancia - Il prossimo venerdì di fine settimana si prevede incerto e in molti casi anche abbastanza negativo per voi Bilancia.

La domanda a questo punto è: sarà o no un venerdì nero? Ebbene, le circostanze astrali intese in quel senso ci stanno tutte, poi sarebbe opportuno valutare caso a caso in base all'ascendente. Intanto in amore l'atmosfera potrà sembrare inizialmente un po' fredda: potrete trarne vantaggio ugualmente, cercando di vivere il vostro rapporto su base amichevole. Lo scopo, per la maggior parte di voi in coppia, dovrà essere quello di saper migliorare la comprensione (leggasi pure "pazienza") nei confronti della persona amata.

Single, vi sentirete annoiati e in parte confusi, forse lo stress potrebbe fare brutti scherzi. Quindi cercate di concedervi una pausa staccando la spina per un po'. Ricordate che anche in amore non è tutto oro quello che luccica, per cui non fidatevi delle apparenze: in questo caso le previsioni del giorno invitano senz'altro a stare attenti. Nel lavoro infine non siate impazienti se gli obiettivi che state perseguendo ancora non saranno raggiunti: non sarà certo la tenacia che vi farà difetto, pertanto occorrerà trovare delle strategie da studiare a tavolino.

Scorpione - Partirà in grande stile questo vostro venerdì di fine settimana, preludio senz'altro ad un weekend con i contro-fiocchi. In amore, a rendere ancora più leggera e spensierata questa giornata sarà l'arrivo di una bella notizia riguardante l'ambito familiare o le amicizie: chissà di cosa si tratta? Intanto, alcuni episodi del passato saranno finalmente chiariti e sentirete quindi di avere la coscienza a posto e il cuore in pace. Il vostro ottimismo invece sarà evidente soprattutto all'interno del rapporto a due rendendovi radiosi e pieni di voglia di vivere. Trascorrendo serenamente del tempo insieme alla persona amata scoprirete qualche lato inedito del suo carattere che forse non sapevate: qualcuno troverà una gradita sorpresa a fine serata. Single, non avete di certo i peli sulla lingua quando si tratta di mostrare la portata dei vostri desideri alla persona che vi interessa, vero? Bene, il modo in cui andrete ad atteggiarvi però dovrà essere quanto più disarmante possibile, in modo da rendere più facili sia il successo che l'eventuale conquista. Il vantaggio diciamo che sarà dato semplicemente dall'essere voi stessi... Nel lavoro invece, il cielo vi spingerà a primeggiare ad ogni costo. I contatti con le persone giuste saranno assicurati.

Sagittario - In arrivo un venerdì 17 maggio caratterizzato per lo più dalla media sufficienza. Insomma, la giornata di fine settimana sarà bella a momenti; in altri invece potrebbe mettere un pochino di ansia o rendere alcune circostanze intrise da fatica o piccoli stress. In amore pertanto la vostra vita sentimentale sarà abbastanza piena di tenerezza a patto di evitare per quanto possibile di dare seguito a battibecchi o ripicche senza senso. Una conversazione con il vostro partner farà dissipare alcuni vostri recenti dubbi in merito a quella questione che sapete. Non esitate dunque ad appianare quei vostri interrogativi che avete nel cuore; se non altro riuscirete a vivere con miglior serenità la vita di coppia. Single, state per entrare in una nuova fase in campo sentimentale, sappiatelo. Diciamo che per molti Sagittario, solitari non per propria scelta, sarà tempo di cambiar rotta, inteso come l'essere più decisi, ovvero prestando più attenzione alla realtà dei fatti che alle sensazioni interiori. Nel lavoro intanto avrete la possibilità di migliorare sicuramente le vostre economie. Fate in modo di rendere meno faticosa questa giornata adottando i giusti accorgimenti, facendovi aiutare al bisogno.

Capricorno - Giornata buona in quasi tutti i campi: in amore e nel lavoro tutto andrà a gonfie vele per voi Capricorno. Dunque ottimo periodo questo valutato nelle predizioni di venerdì, perfetto soprattutto per coppie e single. Sappiamo di certo che, durante i giorni scorsi, avete accumulato tanto stress e oggi avete solamente voglia di pace, serenità e perché no, di tante coccole da parte della persona amata. Sarà questa quindi una giornata all'insegna dell'affetto e della tenerezza, ovviamente da sfruttare con buon senso e soprattutto senza pretendere troppo dal rapporto. Riguardo coloro di voi in cerca disperata d'affetto, diciamo che sarete pieni di vita e voglia di fare nuove conoscenze. Intanto tiratevi pure a lucido e uscite di casa: passate del tempo in compagnia di persone belle e positive, possibilmente compatibili con il vostro carattere (sappiamo quanto quest'ultimo sia complicato!). Cogliete l'occasione quindi per rimettervi in contatto con amicizie che non sentivate da tempo, proponete una rimpatriata all'insegna dei vecchi tempi, magari per un caffè o anche solo per una banale ma piacevole passeggiata. Nel lavoro sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale. All'orizzonte maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.

Acquario "top del giorno" - Una giornata solare e altamente positiva è poco ma sicuro per molti di voi Acquario. In gran parte sarete precisi e concentrati, circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi. Senz'altro li otterrete con criterio e tanta forza di volontà. In campo sentimentale invece sarete completamente in sintonia con la persona amata; pronti a soddisfare il vostro partner? In coppia specialmente lasciarsi andare in questo periodo potrebbe essere la mossa ideale, capace di rendere gioiosa e affabile l'intera giornata: non pensate troppo ma agite d'istinto, senz'altro scoprirete alcuni lati della vostra personalità che non vi sareste mai aspettati. Dovete ammettere che la migliore soddisfazione per voi proverrà dal dare e ricevere affetto alla dolce metà. Single, la buona fortuna vi sorriderà oggi o al massimo domani: in particolare sarà il momento di prospettare nuovi incontri da sfruttare in campo sentimentale. L'amore e l'armonia sono già stati programmati per voi dalle stelle quindi approfittate del giro buono e datevi da fare! Nel lavoro infine vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi: tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Pesci - Questo giorno conclusivo della settimana lavorativa, per molti di voi Pesci, è stato valutato positivamente classificata dall'astrologia con quattro stelle. Secondo l'oroscopo del giorno 17 maggio, riguardo l'amore alcune circostanze vi porteranno automaticamente a pensare in modo costruttivo per il futuro. In coppia sarà il momento ideale per mettere sul banco di prova, o almeno da discutere con il partner, eventuali programmi da investire nel futuro prossimo. Provate a fare le cose con calma senza mettere troppa carne al fuoco, senz'altro vi stresserete di meno! Se single invece, sarete allegri, rilassati e più leggeri: sarà tempo di voltarsi per fare alcune considerazioni su ciò che veramente vi piace, in modo da vivere con maggior consapevolezza e convinzione eventuali nuovi rapporti. Nel lavoro, per concludere, le stelle esalteranno la creatività, sollecitando sicuramente nuove aperture verso esperienze mai vissute, magari in campi inesplorati: provare non costa nulla!