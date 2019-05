Le previsioni degli astri di mercoledì 22 maggio prevedono una grande giornata per il Leone, mentre il Cancro avrà nuova linfa in amore. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Sole è in ottimo aspetto per voi e vi regalerà una giornata abbastanza tranquilla.

Pubblicità

Pubblicità

Se avete qualche problema lavorativo da sistemare questo è il momento più adatto.

Toro: Luna e Marte vi porteranno diversi pensieri in questa giornata del 22 maggio. Qualcuno potrebbe doversi scontrare con una persona che non è stata molto carina nei vostri confronti. Cercate di mantenere la calma in ogni situazione.

Gemelli: ci sono delle questioni personali rimaste in sospeso e che dovrete risolvere. Cercate di circondarvi di persone positive che vi trasmettano positività.

L'oroscopo del giorno 22 maggio: Pesci confuso, Acquario impegnato

Evitate gli scontri inutili, potreste rompere dei rapporti importanti.

Cancro: grazie a Venere riuscirete a relazionarvi meglio con gli altri. Siete delle persone molto positive e questo vi aiuterà a risolvere problematiche lavorative e questioni familiari. Non trascurate il vostro benessere fisico.

Leone: qualcuno potrebbe aver subito uno stop a livello lavorativo, ma dal 22 maggio la strada inizierà a farsi meno tortuosa e potrete iniziare a recuperare.

Pubblicità

Cercate di dedicare il vostro tempo alla famiglia e al partner.

Vergine: Sole dissonante nel vostro segno vi porterà molte cose da fare. Dovrete riprogrammare alcune giornate e lasciare spazio anche per la vita sentimentale. Qualche bella occasione inattesa potrebbe presentarsi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la stanchezza sta dominando le vostre giornate. Spesso lasciate che siano gli altri a decidere per voi. E' arrivato il momento di cambiare le carte in tavole e di prendere iniziativa.

Scorpione: i nodi sono arrivati al pettine e la fatica sta tornando a farsi sentire in questo mercoledì 22 maggio. La vostra forma fisica non è al top e farete molta fatica a portare avanti i vostri progetti. Se vi impegnate potrete comunque raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Sagittario: per i nati sotto il vostro segno zodiacale questo è un momento molto importante. Potrete fare delle scelte a livello lavorativo che cambieranno le vostre condizioni di vita.

Pubblicità

Cercate però di tenervi lontano dai dibattiti amorosi.

Capricorno: finalmente state ritrovando la forza che venuta a mancare ad inizio mese. Alcune relazione potrebbero essersi concluse, ma alle porte potrebbe esserci un nuovo amore pronto a stravolgervi la vita.

Acquario: per voi ci saranno molte cose da fare in questa giornata di mercoledì 22 maggio. Prestate attenzione alle spese economiche: potrebbe arrivare un problema imprevisto.

Pesci: in questo periodo siete molto stanchi soprattutto a casa del lavoro.

Pubblicità

Diversi impegni non vi hanno permesso di dedicarvi pianamente al partner, che potrebbe aver risentito del vostro distacco. Cercate di trovare un equilibrio.