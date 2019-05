L'Oroscopo del giorno venerdì 24 maggio 2019 è pronto a regalare emozioni o saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza quest'oggi la quarta giornata della corrente settimana, come al solito messa sotto analisi nei riguardi dei settori relativi all'amore e al lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

A soddisfare la nostra curiosità pertanto, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate quest'oggi agli ultimi sei segni della corolla zodiacale. In pratica andremo a mettere in evidenza solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati a metà percorso settimanale? Diciamo pure che il frangente analizzato risulterà essere decisivo in questioni a carattere sentimentale/affettivo, regalando soluzioni o la giusta chiave di lettura a coloro appartenenti all'Acquario o a Pesci.

L'oroscopo del giorno 24 maggio da Bilancia a Pesci: nuovi amori per gli Acquario

Pochi i dubbi intanto per ciò che interessa la parte negativa del periodo: a riguardo, le previsioni di venerdì 24 maggio puntano decisamente l'indice in direzione di Bilancia e Capricorno: entrambi i segni dovranno vedersela con formazioni astrali abbastanza negative ma in fin dei conti non difficili da arginare. Curiosi di scoprire qualcosa di più?

Classifica stelline 24 maggio 2019

Il pensiero delle stelle in merito al prossimo venerdì di fine settimana è già stato "decifrato", pronto per essere visionato da voi lettori.

Pubblicità

Ansiosi di mettere le mani sulla nuova classifica stelline interessante il giorno 24 maggio 2019? In apertura abbiamo già parlato dei due segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici della Bilancia e del Capricorno. Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale. A seguire la scaletta con i rapporti di forza tra i sei segni in analisi:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Bilancia, Capricorno.

Oroscopo venerdì 24 maggio, le previsioni

Bilancia - In arrivo un venerdì 24 maggio prescritto dagli astri con il fastidioso segno relativo al 'sottotono'.

Dunque, la quarta giornata dell'attuale settimana sarà abbastanza pensierosa per voi Bilancia, ma solo su certi aspetti. In amore, avete mai fatto caso che è sempre la vostra vena polemica a favorire la nascita di scontri e discussioni varie? Bene, allora oggi sarà di certo la giornata ideale per concedervi una pausa da tutto e tutti. Concentratevi solo su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti più recenti in modo da prendere coscienza su dove o su cosa avete eventualmente sbagliato.

Pubblicità

Questo vi renderà delle persone migliori, soprattutto nei confronti del partner. Single, non sarà una giornata molto tranquilla nemmeno per voi: sarete in fase di riflessione e avrete bisogno di capire cosa vuole il vostro cuore. Le previsioni del giorno invitano a non prendete decisioni frettolose, ok? Pensateci bene! Nel lavoro, le stelle di oggi vi renderanno agguerriti e particolarmente guardinghi: fate attenzione comunque a non danneggiare la vostra immagine.

Pubblicità

Scorpione - Il prossimo venerdì sarà una giornata non male, ma da prendere con la solita calma. Innanzitutto cercando di non farsi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere. Dialogate, analizzate, sorridete: se siete arrivati ad un bivio sarebbe ora che iniziaste a tirare le somme. In amore, visto l'attuale cielo, sarà abbastanza facile comunicare con il vostro partner, non importa come, basterà che siate entrambi invogliati a farlo. Non perdete tempo sui dettagli, vedrete che otterrete soddisfazioni davvero indimenticabili. Single, state sereni, le stelle faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere le paure, soprattutto in amore. Qualcuno troverà il coraggio di confidare le proprie emozioni ad una persona appena conosciuta. Nel lavoro, i movimenti delle stelle indicano che in questo giorno sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività, caratteristica imprescindibile della vostra indole. Saprete quindi esporre adeguatamente le vostre argomentazioni, persuadendo anche coloro che sono costantemente contro di voi.

Sagittario - Una giornata tutto sommato buona. In molti casi la situazione, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in relazioni e/o situazioni. In amore, affronterete la giornata con incontrastato ottimismo, anche se qualche contrattempo dovesse far capolino nel corso del periodo. Sarete decisi ad andare d’accordo con la persona amata ed a trascorrere del tempo in più insieme: ottimo così! Single, vi sveglierete con le idee chiare perché gli astri vi renderanno coscienti ed anche molto determinati, ma soprattutto più sicuri di voi stessi. Sarete carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore? Bene, ponetevi però l'obiettivo di sanare quelle situazioni che ultimamente hanno favorito la nascita di momenti poco piacevoli. Nel lavoro, i movimenti del cielo provocheranno cambiamenti improvvisi che si rifletteranno direttamente proprio sul campo pratico. Saranno possibili così, inaspettati vantaggi.

Capricorno - Giornata di fine settimana abbastanza difficile, classificata dalle stelle con la sigla (sicuramente poco gradita) del "sottotono". In tanti sentirete fortissimo il bisogno di stabilità, di tranquillità affettiva ma, nello stesso momento, vi accorgerete di non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati. In particolare la giornata in questione è stata valutata nelle predizioni di venerdì come negativa, quindi vietato esporsi inutilmente. In amore, per questo venerdì gli astri consigliano di essere prudenti: in più di qualche frangente potreste trovarvi coinvolti in situazioni potenzialmente in grado di degenerare in discussioni accese. Per placare gli animi e contenere il nervosismo dovete evitare di alimentare la tensione, bensì trovare un valido compromesso, ok? Single, siete pronti a (ri)mettervi in discussione tenendo conto delle ultime vicissitudini capitate? Certo, a patto di essere meno permalosi, alla fine potreste trarne anche beneficio. Nel lavoro, oggi farete fatica a concentrarvi sul lavoro. Sia chiaro, non saranno le energie a mancare bensì sarete piuttosto attratti (distratti?) da altri interessi. Sarà meglio per voi rimandare decisioni importanti.

Acquario - Partirà benissimo questo vostro venerdì di fine settimana, quindi oltre ogni più rosea aspettativa. Parlando in generale, gli astri a favore vi aiuteranno a fare piccoli progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. Oggi e domani non troverete quasi alcun ostacolo, quindi approfittatene alla grande! In campo sentimentale, finalmente anche qua meno pressioni sul vostro cielo attuale: potrete senz'altro lasciarvi andare in amore, specialmente voi Acquario già in coppia. Si prospettano nuovi esplosivi amori per molti del segno: il periodo rilassante e altamente carico di sano erotismo farà il resto. Single, sarà questo un giorno diverso per voi, cuori solitari? Diciamo di sì: si prevede un giorno speciale; forse entrerete in contatto con il vostro spirito e riuscirete a perdonarvi azioni sbagliate fatte in passato oppure eventuali sensi di colpa. Potreste veder nascere all'improvviso nuove significative conoscenze nella vostra vita: sfruttatele immediatamente! Nel lavoro invece, le combinazioni planetarie del periodo sembrano essere discretamente a vostro favore. Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare un certo equilibrio economico.

Pesci - In arrivo un giorno perfetto quasi in tutto. La giornata di fine settimana sarà in gran parte da vivere specialmente nelle cose interessanti gli affetti in generale, la famiglia e gli amici. In questo caso, visto il periodo positivo ed estremamente tranquillo per voi Pesci, l'oroscopo del giorno 24 maggio invoglia a prendere l'iniziativa. in coppia, il vostro approccio calmo e la vostra fiducia interiore accentueranno decisamente il vostro fascino nei confronti della persona amata. La forza buona delle stelle vi porteranno senz'altro al successo, soprattutto se ultimamente avete in corso situazioni in bilico. Se single invece, grazie alla posizione benevola della Luna, vi lascerete alle spalle alcuni episodi che ultimamente vi hanno condizionato non poco l'umore: ritroverete la vostra ilarità, ma soprattutto una grande forza e tanta voglia di vivere nuovi sentimenti. Siete pronti ad afferrare la vostra vita con grinta e passione? Nel lavoro per concludere, sarete aperti, affabili e disponibili come non mai. In molti susciterete interesse e simpatia: approfittate dell'occasione per instaurare rapporti con veri professionisti.